Specjaliści zajmujący się numerologią twierdzą, że każda cyfra niesie ze sobą określoną energię, która przekłada się na różne dziedziny naszego życia. Aby dowiedzieć się, jaką ogólną wibrację ma dany rok należy dodać do siebie poszczególne cyfry tego roku, a następnie skrócić je do wyniku jednocyfrowego.

Policzmy więc: ( 2+0+1+8= 11; 1+1=2), oznacza to, że rok 2018 ma wibrację dwa. W tym roku szczególnie będą liczyły się współpraca, empatia i wrażliwość, a w życiu publicznym zwiększy się rola kobiet. Ludzie chętniej będą łagodzić konflikty, dążyć do porozumienia i łączyć się w pary. Wiele związków z długoletnim stażem przeżyje renesans, a niektóre pary zdecydują się na powiększenie rodziny.

Aby dowiedzieć, w jaki sposób wpłynie na ciebie ta wibracja, najpierw musisz obliczyć swoją Liczbę Drogi Życia. Obliczysz ją, dodając do siebie wszystkie cyfry w swojej dacie urodzenia aż do uzyskania jednocyfrowego wyniku.

Np. jeśli urodziłaś się 3 marca 1981 roku, dodaj do siebie: (3+0+3+1+9+8+1=25; 2+5=7), co oznacza, że jesteś Siódemką. Teraz dodaj do swojej Liczby Drogi Życia 2, bo taką wibrację ma rok 2018. Wyszło ci 9? To znaczy, że w 2018 roku będziesz w 9 roku cyklu osobistego.

A oto prognoza numerologiczna na rok 2018 dla każdej z cyfr.

Jesteś numerologiczną 1? Weszłaś w cykl 3.

Jeśli twoja praca wiąże się z działalnością twórczą, w tym roku rozwiniesz skrzydła, a nawet możesz zdobyć sławę. Ale nawet jeśli na co dzień nie zajmujesz się tworzeniem, staniesz się bardziej kreatywna. Możesz zacząć malować, pisać wiersze czy sama przerabiać ubrania. Rozkwitnie również twoje życie towarzyskie, posypią się zaproszenia do na imprezy, do teatru czy na wernisaże. Będziesz miała okazję do poznawania nowych ludzi i do romansowania. Jedyne, na co powinnaś uważać, to wydatki. W trzecim roku osobistym lekką ręką wydaje się pieniądze na luksusowe rzeczy, więc uważaj, by pamiątką po tym obfitującym w różne ciekawe wydarzenia okresie nie był debet na koncie.

Jesteś numerologiczną 2? Weszłaś w cykl 4.

Dla ciebie będzie to rok wytężonej pracy, ale też zbierania owoców wcześniejszych wysiłków. Możesz np. wreszcie zdobyć kwalifikacje, które były ci potrzebne do awansu. Będziesz miała sporo obowiązków, dlatego powinnaś dobrze się zorganizować i pamiętać, że to, co teraz sobie wypracujesz, zaprocentuje w kolejnych latach. To też dobry rok na remont domu czy kupno własnego mieszkania.

Jesteś numerologiczną 3? Weszłaś w cykl 5.

W tym roku będziesz czuła się tak, jakbyś nagle znalazła się na szalonej karuzeli! Nowe znajomości, nieoczekiwane podróże na drugi koniec świata, nagłe przeprowadzki... Piąty rok osobisty upływa pod hasłem: zmiana, więc wykorzystaj najlepiej ten czas do tego, by zerwać z przewidywalnością i rutyną. Twoi bliscy mogą jednak narzekać, że zbyt rzadko bywasz w domu, więc uważaj, by ten obfitujący w niespodzianki rok nie nadszarpnął twoich więzi rodzinnych.

Jesteś numerologiczną 4? Weszłaś w cykl 6.

Po szalonym piątym roku osobistym pora na małą stabilizację. Jeśli jesteś w związku, będziesz miała ochotę go zalegalizować albo nawet zdecydować się na dziecko. Wiele radości sprawią ci sprawy domowe: nagle stwierdzisz, że wicie gniazdka czy gotowanie obiadów, które kiedyś wydawały ci się strasznie nudne, tak naprawdę mogą dawać dużo satysfakcji...To też czas zacieśniania więzi z rodziną: możesz więc częściej odwiedzać rodziców czy wyjechać na wakacje z rodzeństwem. Łatwiej będzie ci też zażegnać dawne spory i nieporozumienia, które was oddaliły.

Jesteś numerologiczną 5? Weszłaś w cykl 7.

Ten rok skłania do refleksji nad sobą, które nie zawsze wypadają korzystnie. Jeśli więc stwierdzisz: "Co się stało z moim życiem?", to dobry moment, by pójść na terapię. Możesz też zdecydować się na mniej radykalne kroki i zapisać się np. na warsztaty rozwojowe albo sięgnąć po książki poświęcone psychologii. Nawet jeśli jesteś osobą bardzo towarzyską, w tym roku chętniej spędzisz czas sama ze sobą. I mimo że momentami może być to dla ciebie trudne – nie pożałujesz, bo wreszcie odpowiesz sobie na pytania, które od dawna spędzały ci sen z powiek.

Jesteś numerologiczną 6? Weszłaś w cykl 8.

To rok sukcesów finansowych. Masz więc teraz dobry moment, by zmienić pracę na lepiej płatną albo zdecydować się wreszcie na założenie własnej firmy. To, co nadprogramowo zarobisz z przyjemnością wydasz na jakiś luksusowy nabytek, możesz np. kupić wymarzony samochód albo wyjechać w egzotyczną podróż. W miłości czekają cię mocne wrażenia – twoje poczucie własnej wartości wzrośnie, więc staniesz się bardziej otwarta na nowe znajomości, co może wzbudzić zazdrość twojego partnera. Jeśli jednak będziesz miała poczucie, że on przestał za tobą nadążać, możesz podjąć decyzję o rozstaniu.

Jesteś numerologiczną 7? Weszłaś w cykl 9.

Dziewiąty, ostatni rok cyklu to okazja do pozamykania różnych spraw, zwłaszcza tych, które od dawna domagały się zakończenia. Teraz z łatwością pozbędziesz się zbędnego balastu, ale nie jest to, niestety, dobry moment na zaczynanie czegoś nowego, np. związku, pracy, zakładanie własnej firmy, gdyż decyzje podjęte w tym roku nie zawsze bywają trafne. Dlatego kończ to, co trzeba, wycisz się i zbieraj siły na kolejny rok, który będzie dla ciebie początkiem nowego cyklu i bodźcem do zmian w różnych obszarach życia.

Jesteś numerologiczną 8? Weszłaś w cykl 1.

Teraz możesz wszystko! Masz mnóstwo energii i pomysłów, weszłaś też w nowy cykl numerologiczny, a to, co wypracujesz w tym roku stanie się podwaliną dla kolejnych ośmiu lat. Dlatego wykorzystaj dobrze ten rok. Odważ się wreszcie na realizację dawno odkładanych marzeń: zmień pracę, zrób remont, szukaj nowej miłości...Bądź odważna i mierz wysoko, bo właśnie zaczyna się w twoim życiu całkiem nowy etap.

Jesteś numerologiczną 9? Weszłaś w cykl 2.

Drugi rok osobistego cyklu mija pod znakiem relacji. Jeśli więc od dawna jesteś singielką, samotność może ci teraz szczególnie doskwierać, ale to też sprawi, że staniesz się bardziej aktywna w poszukiwaniach swojej drugiej połówki. A jeśli niedawno kogoś poznałaś, w drugim roku cyklu utwierdzisz się w przekonaniu, że to ta właściwa osoba. Jedyne, na powinnaś uważać, to zdrowie. Możesz czuć się teraz wyczerpana i łatwiej złapiesz różne infekcje, więc szczególnie wczesną wiosną zadbaj o siebie: wysypiaj się, bierz witaminy i przestań tak bardzo wszystkim się przejmować.