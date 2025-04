Barany

Niewykluczone, że ten złocisty, wrześniowy czas wniesie w Waszą rzeczywistość materialną szczyptę pieprzu i soli. Dotychczasowe plany związane z finansami mogą się nieco zachwiać. Możliwe przedłużenia i dalsze oczekiwanie na otrzymanie obiecanego kredytu. Lepiej przygotować się na problemy ze strony urzędów lub banków. Na płaszczyźnie spraw zawodowych, także niepewność i stan zawieszenia. Możliwe, że będzie to związane z trudnościami w podejmowaniu decyzji i daniu sobie przyzwolenia na nowe. Raczej nie wahajcie się i podejdźcie do zmian ze zrozumieniem, a więcej zyskacie, niż stracicie. Raczej wskazane otwarcie się na nowe możliwości, niż tkwienie w starych strukturach.

Reklama

Miłość: W miłości bądźcie bardziej cierpliwe, a na pewno Wam się to opłaci.

Zdrowie i samopoczucie: Może warto już teraz zacząć dbać o zdrowie i kondycję? Barany zacznijcie uprawiać sport - tak długo to odkładałyście.

Byki

Praca i finanse: Przygotujcie się na przejściowe kłopoty, z którymi trzeba będzie się uporać i zamknąć wreszcie stare, długo ciągnące się za Wami sprawy. Pozwoli to na pewno na otwarcie się na nowe wyzwania i nowe szanse.

Miłość: Miłe Byki, przygotujcie się na powrót starych spraw. Mogą to być ludzie lub wydarzenia z nimi związane. Może myśleliście, że już nie powrócą do Waszego życia, niemniej jednak stać się może inaczej. Trzeba będzie załatwić, dopracować lub dokończyć, to, co kiedyś zostało zaniechane. Może to być dla niektórych zodiakalnych Byków cokolwiek trudne, gdyż generalnie lubicie stąpać po pewnym gruncie.

Zdrowie i samopoczucie: Mimo jesiennej pogody, nie stracicie ogólnie dobrego samopoczucia.

Bliźnięta

Praca i finanse: Prawdopodobnie ten wspaniały, wrześniowy czas przyniesie sporo dobrych wiadomości. Być może to czas, gdy niektóre Bliźnięta postanowią rozszerzyć swoje wiadomości odnośnie spraw zawodowych. Możliwe, że postanowicie studiować, pójść na kursy dokształcające, dokończyć niegdyś przerwana naukę. To dobry czas dla Bliźniąt zajmujących się nauczaniem, prowadzących kursy instruktażu, także dla instruktorów fitness i aerobiku. Jednym słowem to dobry moment na otwarcie się dla świata, a wtedy i świat przyjmie Was do siebie.

Korzystajcie pilnie z nadarzających się okazji, ale nie zaniedbujcie swoich pomysłów. Właśnie one mają szansę realizacji.

Miłość: Może czasem nie warto oddawać się miłości do przesady?

Zdrowie i samopoczucie: Jeśli będziesz odkładać zdrowie na dalszy plan, możesz później tego żałować.

Raki

Praca i finanse: Prawdopodobnie ten wrześniowy miesiąc okaże się dość ciekawy, z tego względu, że wszystko stać się może. Zatem ważne też będzie Wasze postrzeganie rzeczywistości i konstruktywne podejście do sprawy. Ten czas zachęcać będzie do walki o swoje, postawienie swoich żądań i oczekiwań, wtedy zapewne zostaniecie wysłuchani. Warto mieć nadzieję i wierzyć w swoje marzenia, wtedy wszystko się spełnia. Reasumując, to należałoby wytyczyć sobie drogę i twardo trzymać się swoich zamierzeń. Oczywiście należałoby te użyć sztuki dyplomacji i negocjacji, gdyż twarde stawianie swoich warunków nie zawsze doprowadzi was do zwycięstwa.

Miłość: Przestań cały czas zastanawiać się i żyć w miłosnym zawieszeniu. Może warto w końcu zalegalizować związek?

Zdrowie i samopoczucie: Nie groźne Ci będą jesienne zmiany pogody, jeśli zadbasz o siebie. Może warto wrócić do uprawiania sportu?

Lwy

Praca i finanse: Prawdopodobnie niektórym zodiakalnym Lwom ten wrzesień może przysporzyć sporo trudności. Możliwe, że los postawi przed Wami trudne zadania. Szczególnie sporo zamieszania w pracy lub finansach. Niemniej jednak nie trzeba będzie się martwić na zapas, wszystko dobrze się skończy, o ile dane zdarzenia potraktujecie jako doświadczenie i poznanie swoich emocji. Zatem możecie zderzyć się z nie przyjaznością szefów lub osób mających wpływ na Wasze finanse. Niemniej jednak nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło.

O ile zdarzy się coś niezbyt miłego musicie po prostu podejść do sprawy filozoficznie i zapytać się siebie, czy przypadkiem ta sprawa nie ma drugiego dna.

Miłość: Nie licz tylko na aktywność swojej drugiej połówki. Spróbuj częściej zaskakiwać swojego partnera/swoją partnerkę. Może drobny prezent bez okazji albo romantyczna kolacja w domowym zaciszu?

Zdrowie i samopoczucie: Jesienna pogoda może zacząć Ci delikatnie doskwierać, ale w porę zaczniesz o siebie dbać.

Panny

Praca i finanse: Niewykluczone, że to dobry czas. Być może uznacie ten wrzesień za miesiąc sukcesu w sprawach zawodowych lub finansowych. Dobrze byłoby uwierzyć w swoje możliwości, przełamać własne schematy myślenia, wyjść z klateczek swoich uprzedzeń i strachów. Takie pozytywne postrzeganie rzeczywistości przyczyni się do pozytywów w sferze kariery lub finansów. To dobry czas dla zadziornych i odważnych Panien. Te, które szybko podejmą decyzje i wykażą się odwagą nie będą tego żałować. Zatem bierzcie się do dzieła, gdyż wibracje tego miesiąca sprzyjać będą wszystkim odważnym i zdecydowanym zodiakalnym Pannom.

Miłość: Jak będziesz się cały czas czaił i bawił w podchody, samotność Ci jeszcze długo potowarzyszy.

Zdrowie i samopoczucie: Możesz czuć się przemęczony, dlatego warto przynajmniej jeden dzień poświęcić na leniuchowanie.

Wagi

Praca i finanse: Tym razem zodiakalne Wagi będą musiały dokonać bilansu swoich kont i stanu posiadania. Ten miesiąc wymagać będzie od Was rozwagi i spokojnego podejścia do spraw materialnych. Zapewne niektóre wydatki trzeba będzie ograniczyć, aby mieć zapasy na przyszłość. Lepiej powstrzymać się przed niepotrzebnymi zakupami lub po prostu odłożyć je na jakiś czas.. Być może macie już rozpoczętą inwestycję, którą trzeba będzie dokończyć i w związku z czym, nie można szafować swoimi finansami. To niezbyt dobry czas dla Wag, chcących bazować dalej na pożyczkach i kredytach. Jeśli dobrze rozejrzycie się wokół siebie, zobaczycie inne możliwości.

Dlatego zacznijcie może szukać jakiejś dodatkowej pracy lub pomyślcie o rozszerzeniu działalności.

Miłość: Nie możesz tylko liczyć na komplementy. Może czasem warto powiedzieć coś miłego swojej drugiej połowie?

Zdrowie i samopoczucie: Na poprawę samopoczucia najlepszy jest sport. Pamiętasz kiedy ostatni raz miałeś z nim coś wspólnego?

Skorpiony

Praca i finanse: Prawdopodobnie spora grupa zodiakalnych Skorpionów doświadczy satysfakcji i spełnienia. Może to dotyczyć odnalezienia siebie i dotarcie do wiedzy, co robić dalej, jak ma przebiegać własna ścieżka zawodowa. Może nastąpić całkowita reorientacja w kwestii własnej kariery i tworzenia finansów. Prawdopodobnie spotkacie odpowiednio sprzyjające Wam osoby i załatwicie swoje wszystkie ważne sprawy. Niemniej jednak trzeba będzie podejść do spraw dyplomatycznie i nie kierować się emocjami. W szczególności, że ten miesiąc przyniesie sporo dobrego, ale trzeba będzie pokonać też i przeciwności. Zatem spokój i rozwaga, ale i ruch do przodu.

Miłość: Nareszcie będziesz spokojniejszy o swojego partnera. Może w końcu bardziej mu zaufasz...

Zdrowie i samopoczucie: Twoje samopoczucie będzie dawało Ci znać, że lato już minęło.

Strzelce

Praca i finanse: Przypuszczalnie ten wrześniowy czas może zamanifestować się napięciem i naprężeniem w sprawach międzyludzkich. Stąd zapewne trzeba będzie wykazać się spokojem i pewną dozą cierpliwości w kontaktach z urzędami, pracownikami lub pracodawcami. Tym razem nie możecie liczyć na gładkie i szybkie załatwienie spraw. Trzeba będzie poczekać oraz unikać niepotrzebnych sprzeczek i konfliktów z otoczeniem. W związku z czym pewne sprawy mogą się przedłużać i ślimaczyć. Niemniej jednak nie powinno to być przyczynkiem do zmartwień, gdyż obok jednego może pojawić się drugie.

Zatem miejcie oczy i uszy otwarte, gdyż możliwa okazja nie może zostać przegapiona.

Miłość: Może czas skończyć z ciągłym szukaniem swojej drugiej, idealnej połówki. Zapomnij o tym na jakiś czas, a sama się znajdzie.

Zdrowie i samopoczucie: Początek września może być ciężki, ale od drugiej połowy miesiąca będziesz tryskać energią.

Koziorożce

Praca i finanse: Niewykluczone, że czeka Was dobry miesiąc. Wynikać to będzie zapewne z podjęcia dobrych, korzystnych dla wielu z Was, decyzji. Prawdopodobnie doznacie wiele spokoju i słuchając własnej, wewnętrznej mądrości, osiągniecie stan równowagi i uspokojenia. Ten wrześniowy miesiąc zapowiada się jako harmonijny. Spora grupa zodiakalnych Koziorożców otrzyma szansę na otrzymanie dobrych podpisów, zdanie egzaminów, załatwienie spraw urzędowych, zawodowych i finansowych. Możliwe znalezienie intratnej posady i to na dodatek takiej, o której dotąd nie marzyliście. Nie czekajcie łapcie okazje i idźcie do przodu.

Miłość: Postaraj się wziąć pod uwagę to, że Twój partner nie zawsze ma tyle siły i energii, co Ty. Może niech w tym miesiącu on powie, jak chciałby spędzać wolny czas.

Zdrowie i samopoczucie: Nie straszne Ci będą drastyczne zmiany temperatur. Nie wpłyną one ani na Twoje zdrowie ani na samopoczucie.

Wodniki

Praca i finanse: Prawdopodobnie ten wrześniowy miesiąc może być trudny i brzemienny w dość nieoczekiwane wydarzenia. Miłe Wodniki trzeba będzie dokonać przeróbek i poprawek. Możliwe, że dotyczyć to może planów, jak i konkretnych działań związanych z wykonywaniem zawodu. Szczególną cierpliwością będą musiały wykazać się Wodniki pracujące w budownictwie oraz księgowości. Niestety inwestor lub zleceniodawca może zażądać poprawek. Dlatego trzeba będzie działać ostrożnie i wykazywać się większą, niż dotychczas dokładnością. Nie powinno to być szczególnym utrapieniem i zmartwieniem, po prostu róbcie swoje, ale lepiej, niż dotychczas.

Ponadto nowe możliwości powinny zostać zauważone i wykorzystane, gdyż nie wiadomo, kiedy los nadeśle nowe.

Miłość: Może warto czasem ulec swoim emocjom?

Zdrowie i samopoczucie: Przeznacz sobie ten jesienny czas na uprawianie ulubionej dyscypliny sportowej, a poczujz się dużo lepiej.

Ryby

Praca i finanse: Przypuszczalnie ten wrześniowy, piękny miesiąc będzie trudny dla Ryb uczestniczących w konkursach, castingach lub czekających na pozytywną odpowiedź na złożone CV. To czas, gdy będziecie musiały, miłe Ryby współzawodniczyć i rywalizować z innymi. Jednak Wasze kwalifikacje i chęć zdobycia danego miejsca może przeważyć szalę zwycięstwa na Waszą korzyść. To miesiąc walki, ale jeśli poczujecie się zwycięzcami, macie szansę na sukces. Zatem trzeba będzie się zmobilizować i zebrać energię. Być może trzeba będzie stworzyć sobie plan działania i dokładnie, krok po kroku wykonywać go, nie przejmując się trudnościami ze strony otoczenia. Zwłaszcza, ze otoczenie może być szczególnie wymagające, ale o ile uprzecie się przy swoim, powinniście wyjść zwycięsko i zdobyć dla siebie to, co najlepsze.

Miłość: Twój urok osobisty może przyciągnąć kogoś, kogo masz na oku. Nie musisz się nawet bardzo wysilać.

Zdrowie i samopoczucie: Ryby dopadnie zmęczenie, ale mogą z tym walczyć wybierając wieczorem długi spacer albo jazdę na rowerze zamiast siedzenia przed komputem.

Reklama

Przygotowała Ella Selena www.ellaselena.pl