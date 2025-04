fot. Fotolia

BARAN



Styczeń zacznie się bardzo dobrze - zarówno w miłości jak i finansach. Będziesz chodzić z głową w chmurach i z uśmiechem na ustach. Uważaj jednak, bo około 20 stycznia jedna sytuacji może sprowadzić cię na ziemię. Nie będziesz z tego zadowolona, ale nie będziesz miała wyjścia, żeby przejść obok tego wydarzenia obojętnie. Pochłonie cię ono bez reszty i może sprawić nawet, że będziesz miała kilka nieprzespanych nocy. Mimo to pamiętaj, że na niektóre sytuacje nie mamy wpływu i musimy się pogodzić z tym, co zsyła nam los. Wyciągnij z tego wnioski dla siebie na przyszłość.

Szczęśliwe dni: 3, 7, 8

Uważaj na zdrowie: 2, 15, 27.

Rada na styczeń 2016 dla Barana: Bądź bardziej pokorna wobec tego, co zsyła ci los.

BYK



Samotne Byki nie powinny liczyć w pierwszym miesiącu nowego roku na wielką miłość. Mimo, że może ci się wydawać, że spotkałaś kogoś ciekawego, okażę się z czasem, że zainteresowanie jest tylko z twojej strony. Byki w związkach mogą liczyć na wiele uniesień miłosnych i romantycznych chwil. W pracy nareszcie zakończy się konflikt, na co długo czekałaś.

Szczęśliwe dni: 3, 21, 27.

Uważaj na drodze szczególnie: 15, 18.

Rada na styczeń 2016 dla Byka: Nie licz na zbyt wiele, to się nie rozczarujesz.

BLIŹNIĘTA



Nie podejmuj w styczniu zbyt wielu postanowień, bo skończy się tak, jak zawsze, czyli nie uda ci się w niczym wytrwać. Wybierz jedno najważniejsze, zapisz sobie je w kalendarzu, powieś na lodówce, żebyś o nim nie zapomniała i konsekwentnie je realizowała. W pracy ciągle będzie cię coś rozpraszać. Jeśli nie uda ci się skupić przez dłuższy czas, możesz poczuć tego konsekwencje. Ilość pracy będzie rosnąć, a ty będziesz cuć się coraz bardziej zdenerwowana. W miłości bez zmian.

Szczęśliwe dni: 1, 14, 19.

Uważaj na siebie zwłaszcza: 6, 28.

Rada dla Bliźniąt na styczeń 2016: Nie łap kilku srok za ogon, bo nie będziesz mieć żadnej.

RAK



Styczeń będzie miesiącem, w którym bardziej niż kiedykolwiek poczujesz chęć zmiany w sferze zawodowej albo miłosnej. Dostrzeżesz to, czego wcześniej nie dostrzegałaś, czyli że twoje dni mijają bez większego sensu, nie robisz w życiu tego, co byś chciała i przez to nie jesteś do końca szczęśliwa. Warto to wykorzystać i podjąć nowe wyzwania.

Szczęśliwe dni dla Raków: 4, 8, 22.

Dbajcie o siebie szczególnie: 3, 29.

Rada dla Raków na styczeń 2016: Nigdy nie jest za późno na zmiany.

LEW



Styczeń będzie dla ciebie bardzo dobrym miesiącem, jeśli chodzi o pracę i pieniądze. W końcu zdobędziesz wymarzone stanowisko albo zmienisz pracę na lepszą. Co się z tym wiąże, możesz liczyć na wyższą pensję, premię lub nagrodę. Musisz jednak pamiętać, że stanie się tak tylko wtedy, jeśli pod koniec ubiegłego roku choć trochę się wysiliłaś i podjęłaś odpowiednie działania, żeby pomóc losowi. W miłości będzie się dużo działo - niekoniecznie same dobre rzeczy, więc uważaj na emocje.

Szczęśliwe dni w styczniu 2016: 3, 13, 27.

Uważajcie bardziej: 5, 19.

Rada dla Lwów na styczeń 2016: Prędzej czy później zbierzesz owoce swojej pracy.

PANNA



Styczeń będzie obfitował w drobne sprzeczki i nieporozumienia w związku. Samotne Panny mogą się natomiast spodziewać pojawienia ciekawej znajomości, która może się przerodzić w coś poważniejszego. Pamiętaj tylko, żeby rzucaj wszystkiego, co kochasz dla jednej osoby, bo później będziesz tego żałować. Najlepiej znajdź złoty środek. W pracy monotonia i brak perspektyw.

Szczęśliwe dni: 3, 24, 27.

Uważajcie na to co mówicie na głos, zwłaszcza: 11, 19.

Rada dla Panien na styczeń 2016: Najpierw ty musisz być szczęśliwa, dopiero później będziesz w stanie uszczęśliwić innych.

WAGA



Styczeń może się okazać inny niż się spodziewałaś. Pojawią się rodzinne konflikty, których nie mogłaś uniknąć. Nie podchodź do nich jednak zbyt emocjonalnie, bo pogorszy to tylko sytuację i twoje relacje z bliski, a naprawdę nie warto. Pierwszy miesiąc nowego roku nie będzie dla ciebie zbyt łaskawy, dlatego sama dostarcz sobie pozytywnych wrażeń i emocji - wybierz się na zakupy, do kina albo na imprezę. W pracy zobaczysz światełko w tunelu. Będziesz zadowolona.

Wyjątkowe dni: 15, 18, 29.

Uważajcie na zdrowie zwłaszcza: 1, 14, 19.

Rada dla Wag na styczeń 2016: Myśl o sobie, o swoich planach i marzeniach, a nie o tym, co myślą o tobie inny, bo tracisz przez to cenny czas.

SKORPION



Styczeń będzie dla Skorpionów bardzo spokojny, jeśli chodzi o sprawy miłosne i rodzinne. Gorzej będzie w pracy. Przed tobą wiele nowych wyzwań. Nie będziesz pewna, czy sobie poradzisz. Będą chwile, że strach cię sparaliżuje i będziesz chciała uciekać. Wszystko okaże się jednak bardziej przerażające niż będzie w rzeczywistości.

Korzystne dni: 19, 24, 26.

Uważajcie na to co robicie, zwłaszcza: 1, 3, 22.

Rada dla Skorpionów na styczeń 2016: Nie bierz życia tak poważnie, a będzie ci łatwiej.

STRZELEC



Strzelce w styczniu będą pełne nowej energii i chętne do wielkich zmian. Zdobędą się na odwagę, żeby zakończyć toksyczny związek, który zamiast dodawać im sił, odbiera je. Oczywiście będzie to poprzedzone różnymi dylematami. Będą się bały zwłaszcza samotności, ale jeśli nie zdecydują się na odważny krok na początku roku, później znowu wpadną w rutynę i nie podejmą żadnych działań w tym kierunku.

Korzystne dni: 18, 21, 29.

Uważajcie na zdrowie szczególnie: 3, 5.

Rada dla Strzelców na styczeń 2016: Nie pojawi się w twoim życiu nic nowego, jeśli nie przygotujesz sobie na to miejsca pozbywając się starego, bezwartościowego.

KOZIOROŻEC



W styczniu Koziorożce poczują, że wszystko idzie zgodnie z ich planem. Mogą się trochę w połowie miesiąca skomplikować sprawy finansowe, ale nie będzie to trwało długo. Warto wykorzystać ten dobry czas, by wprowadzić dawno planowane zmiany. Pomyśl trochę o rozrywce. Może kino, teatr, impreza? W końcu i tobie coś się od życia należy. Korzystaj, bo pod koniec stycznia już nie będziesz miała takiej możliwości.

Szczęśliwe dni dla Koziorożców: 1, 9, 10.

Uważajcie szczególnie na zdrowie: 17, 27.

Rada dla Koziorożców na styczeń 2016: Nie odkładaj niczego na później - dziś planujesz, dziś realizujesz!

WODNIK



Styczeń zacznie się dobrze, ale jeśli Wodniki będą leniwe i nie wykażą się żadną inicjatywą, w połowie miesiąca się zdziwią, że dobra passa może się tak szybko skończyć. Niestety musicie pamiętać drogie Wodniki, że nic samo nie przyjdzie. W miłości pojawią się trudne chwile, ale nie wolno ci chować głowy w piasek i uciekać od problemu. Weź kartkę i rozpisz plan działania. Tak będzie ci łatwiej go zrealizować.

Korzystne dni w styczniu: 3, 18, 21.

Uważajcie szczególnie w dniach: 2, 26.

Rada dla Wodników na styczeń 2016: Każdy sukces poprzedzony jest ciężką pracą.

RYBY



W styczniu warto zrozumieć, że problemy, które dostrzegacie wokół nie istnieją. Główny problem tkwi w was samych. Jeśli nie zmienicie nastawienia do świata, nie uświadomicie sobie, co powinnyście zrobić, żeby poczuć się spełnione, kolejny rok upłynie wam na marudzeniu i niezadowoleniu. Związek Ryb w styczniu przejdzie dużą próbę. Jeśli wam zależy, walczcie.

Szczęśliwe mogą być dni: 3, 4, 29.

Niekorzystne: 9, 15, 17.

Rada dla Ryb na styczeń 2016: Zacznij od siebie, a dopiero później możesz oceniać innych.

Wszystkie rysunki: Fotolia