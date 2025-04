horoskop na sierpień

fot. Fotolia

Baran

Prawdopodobnie sierpień wymagać od Was konkretnego i zdecydowanego podejścia do spraw zawodowych i uczuciowych. Niestety, ale aura sierpnia zapowiada problemy ze światem zewnętrznym. Możliwe wchodzenie w rolę ofiary, niezgodę na zapatrywanie osób, które zechcą wsadzić Was w kaftan ograniczający swobodę działania. Rada na to wszystko jest tylko jedna, powinniście słuchać pragnień swojej duszy. Nie można być w związku, który wymaga wielkiego poświęcenia, nie pozwala na rozwijanie własnej indywidualności. To oczywiście można ująć w kontekście do związku uczuciowego, zawodowego, biznesowego lub finansowego. Zastanówcie się zatem, czy warto trwać w ograniczeniach, czy też warto byłoby zerwać krępujące Was więzy. Oczywiście decyzja należy do Was, miłe Barany Ten horoskop daje tylko wskazówki i niezbędne ostrzeżenia. W sprawach uczuciowych możliwy smutek i ograniczanie. W sprawach zawodowych, podobnie, musicie wypracować własne, niekonwencjonalne metody działania, aby uwolnić się od ograniczeń.

Byk

Prawdopodobnie sierpień zapowiada się pozytywnie może będzie etapem zakończenia trudnych spraw. Być może poprzedni czas nastrajał do walki lub przyczyniał się do dyskomfortu osobistego i teraz sierpień powinien uwolnić Was od problemów. W zasadzie dziać się powinno komfortowo i harmonijnie, niektóre trudne sprawy zawodowe, biznesowe lub uczuciowe ułożą się samoistnie. Zatem możecie mieć wiele nadziei, na to, że to co dotąd było niemożliwe, teraz stanie się możliwe. Prawdopodobnie zaakceptujecie istniejący stan rzeczy oraz zostaniecie zaakceptowani przez otoczenie. Możliwe podpisy, deklaracje uczuć, wejście w środowisko, na którym Wam zależało, otrzymacie pożyczkę lub dofinansowanie. To dobry czas dla tych zodiakalnych Byków, które lecza ciało lub duszę, czyli psychologów, kosmetyczki, lekarzy, lekarzy bioenergoterapeutów oraz osób działających w zamkniętych dla nas obszarach. Mam na uwadze zakony, więzienia, ośrodki leczenia nałogów oraz domy psychiatryczne.

Bliźnięta

Przypuszczalnie sierpień pachnący kwiatami i skoszoną trawą przyniesie dużo dobrego na wszystkich płaszczyznach życia, czyli w sferze uczuć, biznesu lub spraw zawodowych. Zodiakalne Bliźnięta, które oczekują pozytywów na kanwie spraw urzędowych lub prawnych, powinny otrzymać dobre wiadomości. Możliwe wygranie sporów, procesów, wywalczenie odszkodowania lub umorzenie trudnych spraw karnych lub skarbowych. Jednym słowem możecie spodziewać się dokończenia i uwolnienia się od trudności materialnych. Natomiast wszystkie zodiakalne Bliźnięta, czekające na pozwolenia odnośnie pracy, koncesji lub podpisania umów o pracę mogą liczyć na pozytywy. To dobry czas na wyważenie i uładzenie trudności ze zdrowiem fizycznym lub psychiką, wszystko idzie ku dobremu. Jednym słowem powiecie sobie, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. W sierpniu zapewne doświadczycie uczucia, że idąc swoją własną uczciwą drogą, znajdujecie wreszcie nagrody w postaci pozytywów ze strony otaczającego Was świata.

Rak

Prawdopodobnie w tym pachnącym kwiatami i ziołami miesiącu nie będziecie narzekać na nudę, ponieważ niektóre zdarzenia nabiorą prędkości i wszystko ulegnie przyśpieszeniu. Możliwe, że niektóre zodiakalne Raki zainteresują się zainwestowaniem swoich pieniędzy w zakup działki pod budowę domu lub zechcą kupić mieszkanie. Otóż te działania mogą dość korzystnie wpłynąć na Waszą przyszłość i jak na razie gwiazdy wróżą pozytywny obrót spraw. W sprawach sercowych też pozytywy. Możliwe, że otrzymacie propozycje wspólnego zamieszkania z partnerem lub partnerką, mogą też odbyć się spotkania rodzinne, ustalanie terminów zaręczyn lub ślubów. To dobry czas dla wszystkich zagubionych Raków, nie znających jeszcze swojego przeznaczenia w sferze doboru partnerki lub partnera. Zobaczycie jak świat otwiera dla Was ramiona i szykuje niezwykłe niespodzianki. Owocny czas dla tych wszystkich z Was, którzy zajmują się budownictwem, sprawami związanymi z remontem, wykończaniem lub projektowaniem wnętrz oraz handlem materiałami budowlanymi.

Lew

Niewykluczone, że sierpień będzie dobrym czasem, aby nawiązać lub naprawić dobre relacje międzyludzkie. Zatem, miłe Lwy, możecie spotkać się z pozytywami w układach partnerskich, uczuciach w partnerstwie zawodowym lub biznesowym. Poczujecie, że stąpacie po przyjaznym i pewnym gruncie. Dziać się powinny same dobre rzeczy, jeśli pojawią się jakieś chmurki, to całkiem niegroźne i burzy z nich raczej nie będzie. Zatem miłe Lwy sierpień jest zapewne czasem zbierania nagród, za Wasze czyste i dobre serca. Zodiakalne Lwy, chcące kupić mieszkania, sprzedać je lub zamienić, mogą liczyć na przyjazność i dobroć otoczenia, tym razem nikt Was nie oszuka i nie zdradzi. Możliwe, że spotkacie się z przyjaznością otoczenia, zarówno w pracy, jak i na płaszczyźnie stosunków międzyludzkich w szeroko pojętym słowa tego znaczeniu. Ten czas zapowiada też pogodzenie się zwaśnionych przyjaciół lub partnerów życiowych. Niektóre trudne sprawy mają szansę na harmonijne i korzystne rozwiązania, takie, o jakich nie marzyliście dotąd.

Panna

Miłe Panny, ten upalny miesiąc zapowiada się bardzo optymistycznie. Dotyczy to sfery spraw zawodowych oraz uczuciowych. Na płaszczyźnie zawodowej nowe umowy, nowe kontrakty, spływ zleceń i zamówień.. Zapewne na brak zajęcia nie będą mogły narzekać zodiakalne Panny zajmujące się budownictwem, pracujące w sferze usług związanych z budownictwem, jak i również w sektorze związanym z produkcją chłodziarek, zamrażarek oraz klimatyzacji. Oczywiście inne sektory nie pozostaną zapomniane, niemniej jednak największe profity finansowe zbiorą, te wcześniej wspomniane. Natomiast w sferze uczuć, odnowa uczuć deklaracje miłości u zodiakalnych Panien będących w związkach małżeńskich. Możliwy powrót ukochanej osoby, rozpoczęcie wszystkiego od nowa, na innych, lepszych już zasadach. To także dobry czas dla osób oczekujących na wzajemność uczuciową i chcących dopełnić formalności narzeczeńskich lub aktów ślubnych.

Waga

Prawdopodobnie ten sierpniowy miesiąc wymagać będzie od Was, miłe Wagi sporo trudu i konkretnej mobilizacji. To uporządkowanie i wzięcie się w karby dotyczyć może wszystkich sfer życia od zdrowia, poprzez uczucia, na sprawach zawodowych, kończąc. Niewykluczone, że ktoś będzie chciał przejąc nad Wami kontrolę, która bynajmniej nie sprawi radości i nie przyczyni się do komfortu psychicznego. Zatem trzeba będzie działać w przysłowiowych białych rękawiczkach, tak, aby wilk był syty i owca cala. Prawdopodobnie na kanwie spraw zawodowych niezbyt korzystna sytuacja, gdyż pewne sprawy mogą ulec zawieszeniu i pomimo obietnic, nadal pozostaną niewyjaśnione. Wskazany spokój i przeczekanie. Natomiast w uczuciach nadmierna kontrola obu stron może przyczynić się do pogorszenia wzajemnych relacji uczuciowych. Pamiętajcie zatem, aby nikogo nie naciskać i nie wywierać presji, gdyż takie działanie mogą obrócić się przeciw Wam.

Skorpion

Przypuszczalnie sierpień może zamanifestować się stagnacją i nudą. W zasadzie nic specjalnego dziać się nie będzie. Niestety czasem przychodzi taki czas i wtedy trzeba się bronić przed malkontenctwem i zniechęceniem. Możliwe, że to czas potrzebny na przemyślenia, odpoczynek, zastanowienie się nad nowymi opcjami własnego, wewnętrznego rozwoju jak i również przygotowaniem się na przyjęcie nowych zdarzeń. W sferze spraw zawodowych stagnacja, nuda, przeczekiwanie, ruch do przodu raczej niemożliwy. Niektóre zodiakalne Skorpiony staną przed faktem zamykania im drzwi przed nosem, odkładania spraw urzędowych oraz zawodowych. W uczuciach raczej pustka, stan przeczekiwania, możliwe rozczarowanie się partnerką lub partnerem życiowym. W sferze zdrowia zwróćcie baczną uwagę na stan zdrowia swoich kości, szkieletu oraz stawów. Zastanówcie się, czy nie warto udać się po poradę do lekarza i ratować się suplementami diety oraz ćwiczeniami rehabilitacyjnymi.

Strzelec

Miłe Strzelce, niestety, ale ten upalny sierpniowy miesiąc może przynieść niezbyt korzystne wydarzenia. Prawdopodobny chłód ze strony otoczenia zawodowego, spraw międzyludzkich, problemy na kanwie spraw zawodowych oraz zdrowotnych. Cóż począć? Możliwe, że teraz ujawni się mechanizm działania Waszej podświadomości, gdy poczucie braku własnej wartości, niepewność jutra oraz niedocenianie własnej oryginalności i indywidualności, wkroczy na plan materialny. Zastanówcie się, czy nie czujecie się zbyt mało ważni, czy nie macie zbyt wielu kompleksów oraz, czy budujecie swój świat zewnętrzny na bazie drugiego człowieka. Jedno jest pewne, nikt niczego Wam nie da, wszystko musicie załatwić sobie sami i wtedy dopiero poczujecie swoją wartość. Budowanie bezpieczeństwa emocjonalnego, poczucie własnej wartości, dobre zdarzenia w świecie materialnym zależą tylko od Was. Jeśli uświadomicie sobie ten fakt, wszystko zmieni się na lepsze.

Koziorożec

Miłe Koziorożce, w głębi duszy, każdy człowiek wie, kiedy wykonać właściwy krok. Pytanie brzmi, czy wykona go, jeśli nie uzyska aprobaty otoczenia. Pamiętajcie zatem, że to Wy jesteście panami swojego życia i od Was wyłącznie zależy, w jaki sposób potoczą się sprawy. Prawdopodobnie upalny sierpień okaże się dobrym czasem dla wielu zodiakalnych Koziorożców. Możecie liczyć na dobre i pozytywne załatwienie spraw urzędowych i zawodowych. Niewykluczone, że wcześniejsze odwołania, zostaną pozytywnie rozpatrzone i wyjdziecie na swoje. Los będzie Wam przychylny i wszystkie wcześniej podjęte działania mogą zostać pozytywnie dla Was zrealizowane. Ponadto doświadczycie wiele sprawiedliwości i dobroci ze strony najbliższych Wam osób. Możliwe uspokojenie się i wygładzenie napiętych stosunków rodzinnych oraz sąsiedzkich. Stanie się to zapewne na wielu płaszczyznach życia, od uczuciowej począwszy, poprzez finanse, sprawy zawodowe, na zdrowiu zakończywszy.

Wodnik

Prawdopodobnie otwiera się dobry czas dla zodiakalnych Wodników studiujących, robiących kursy, dokształcających się w wybranych przez siebie dziedzinach, uczących się, chcących zdać egzaminy, by wstąpić na wyższy poziom wiedzy. Oczywiście to dotyczy także zodiakalnych Wodników zdających licencjat, działających w sferze bioenergoterapii, kosmetologii oraz systemie lecznictwa. To dobry moment dla zodiakalnych Wodników chcących dokonać własnego wewnętrznego rozwoju lub chcących zrozumieć, dlaczego w danym momencie jest nie tak, jak by to sobie wymarzyły. Dlatego ten sierpień może być czasem przełomowym, gdy zrozumiecie, że nic nie dzieje się przypadkiem, wszystko ma swój sens i nadrzędny cel. W uczuciach możliwe problemy, ale poprzez akceptację i stan zrozumienia drugiego człowieka ,osiągniecie kompromis i zrozumienie. Natomiast w pracy możliwe problemy, które dobrze się zakończą i to na dodatek ku wspólnemu zadowoleniu obu stron.

Ryby

Możliwe, ze sierpień pomimo swojej wakacyjnej jeszcze aury będzie czasem spełniania się życzeń. Prawdopodobnie Wasze prośby i modlitwy zostały już wysłuchane. Być może w odmętach kosmosu zostały stworzone nowe scenariusze, nowe drogi i pozytywne sploty okoliczności. Miłe Ryby sierpień niesie Wam bardzo dobra energię, która nastrajać Was będzie do wiary w siebie i pozytywny odbiór świata. Możliwe, że spełnią się Wasze marzenia na kanwie spraw zawodowych, otrzymacie wreszcie upragniony awans, zaproszenie do udziału w wymarzonym projekcie, dopełnicie spraw formalnych w związku z nową pracą. Możliwe, ze Ryby, które zajmują się leczeniem duszy, czyli psychoterapeuci, doradcy duchowi, mediatorzy oraz osoby związane z kręgiem Kościoła otrzymają duże możliwości i wsparcie ze strony otoczenia. To dobry czas na załatwienie spraw, graniczących z cudem, zatem pojawi się wymodlona przez Was istota, wróci zaginiona osoba lub zwierzę, nastąpi uzdrowienie i cofnięcie się choroby, która dotąd zagrażała życiu.

Przygotowała Ella Selena www.ellaselena.pl