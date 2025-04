Barany

Aura sierpniowego miesiąca możne nieść ze sobą pewnego rodzaju perturbacje i dylematy wewnętrzne. Możliwe, że owe zawirowania dotyczyć będą raczej nadmiaru czegoś, niż braku. Może to być niespodziewana oferta pracy lub propozycja dodatkowego zajęcia. A Barany, których serce otwiera się na wakacyjną miłość, mogą mieć problem z wyborem ukochanej osoby, gdyż mogą pojawić się dwie propozycje wejścia w miłosne układy. Zatem problem Wasz polegać będzie, na tym, aby wybór okazał się słuszny i w przyszłości nie kojarzył się z bólem głowy. Zastanówcie się zatem i działajcie tak, by niczego nie odrzucić i nic istotnego nie pogubić po drodze. Niewykluczone, że sierpień zamanifestuje się dobrymi okolicznościami losu i pozwoli Wam na możliwość lepszego ułożenia spraw uczuciowych lub finansowych.

Byki

Sierpień pomimo wakacyjnej aury może Was zmrozić energiami nie przepracowanych lekcji życiowych. Możliwa utrata osoby, z którą tak naprawdę nie układało się już od samego początku i częstokroć fascynacja seksualna była mylona z miłością. Niestety, te odejścia mogą bardzo Was zaskoczyć i przyczynić się do smutku i żalu, który w efekcie zmrozi Wam serce i nastroi negatywnie do całego świata. Dlatego ten miesiąc może być lekcją odnośnie wybaczania i akceptowania, tego, co już nieuniknione. I dobrze byłoby, gdyż w przeciwnym razie Wasza droga przypominać będzie wędrówkę pod prąd. Akceptacja pozwoli Wam na szybsze uporządkowanie spraw i ruszenie w dalszą drogę.

Bliźnięta

Możliwe, że energie ciepłego sierpnia przyniosą pozytywne rozwiązania. Na początku czeka was dobre załatwienie spraw urzędowych. Miesiąc powinien być brzemienny w dobre wydarzenia, prawdopodobnie urzędy tym razem nie będą stawiać Wam żadnych przeszkód, dzięki czemu zaistnieje możliwość otrzymania pozytywnych podpisów i zaakceptowania Waszych projektów. Ten stan wiązać się będzie z uzyskaniem wewnętrznej równowagi, czyli osiągniecie dobrostan komfortu psychicznego. Dzięki akceptacji zaistniałych spraw i braku obaw z podejmowaniem decyzji ruszycie w przyszłość z rozwiniętymi żaglami.. Zatem miesiąc ten powinien być naprawdę udany i to co dotąd trwało w zawieszeniu, teraz ma możliwość całkowitego ruszenia do przodu.

Raki

Sierpień da Wam sporo radości i satysfakcji z przebywania tu i teraz. Możliwe, że to fakt przebywania na świeżym powietrzu, mnóstwo słońca i powiew lata sprawią, że Wasza dusza i serce odżyje, nabierzecie wiary i ufności w siebie i swój los. Oczywiście stanie się to także za sprawą dobrych intencji otoczenia w pracy, w domu lub na gruncie towarzyskim. Jednym słowem możecie liczyć na pozytywne rozstrzygnięcia oraz na dobre intencje współdziałających z Wami osób. Tym razem nie będziecie szukać przysłowiowej dziury w całym, gdyż sposób postrzegania świata zmieni się na lepszy i na bardziej optymistyczny. Skonstatujecie przy tym fakt, że to jest bardzo ważne i po prostu łatwiej jest żyć. Dlatego możecie liczyć na podanie pomocnej dłoni i uwolnienie się od kłopotów.

Lwy

Zapowiada się stosunkowo dobry miesiąc. Oczywiście musicie się liczyć z upadkami, ale nie będą one zbyt dołujące i w odpowiednim dla Was czasie wejdziecie na górkę. Możliwe znalezienie wewnętrznej szczęśliwości, akceptacji życia, a to w efekcie przyczyni się do naprawy na polu materialnym. Dzięki innemu podejściu do sprawy, kłopoty materialne i finansowe znikną szybciej, niż myślicie. Niewykluczone, ze zmiana Waszego podejścia do życia wpłynie korzystnie na stan Waszej psychiki i tym samym pozwoli na zaistnienie korzystnych zdarzeń na planie materialnym. Zatem koniec miesiąca powinien przynieść dobre wiadomości w sprawach wyjazdu lub zmiany miejsca zamieszkania.

Panny

Sierpień wymagać będzie od Was sporej rozwagi w postępowaniu z partnerem życiowym oraz z otaczającymi Was ludźmi. Niewykluczone, że problemy partnerskie, małżeńskie i koleżeńskie zostaną pozytywnie rozwiązane, ale pod warunkiem wykazania się asertywnością. Wasza sytuacja zostanie uzdrowiona, o ile śmiało i uczciwie, ale starannie dobierając słowa przedstawicie swój punkt widzenia. I pomimo tego, że grunt w układach międzyludzkich nie jest zbyt pewny i bezpieczny, zostaniecie wysłuchani i zrozumiani. Najważniejszym zadaniem i zapewne najtrudniejszym będzie dla Was, drogie Panny, nauka mówienia -nie, ale bez strachu i obaw, ze zostaniecie odrzuceni i poddani negatywnej ocenie środowiska. To absolutnie Wam nie grozi, a raczej wręcz przeciwnie, zdobędziecie uznanie i szacunek.

Wagi

Sierpniowy, wakacyjny miesiąc będzie czasem pracy, gdyż czekają Was trudne zadania. Trzeba będzie dokonać pewnych wyborów. Być może trzeba będzie pożegnać się ze starymi układami, które już się wypaliły i nie dając żadnej satysfakcji, powodują Wasze zmęczenie. Nie bójcie się zmian, zawsze trudno podjąć nowe decyzje, ale będą to dobre i słuszne dla Was przedsięwzięcia. Świat powinien Was zaskoczyć pozytywnymi niespodziankami. Niewykluczone, że dostaniecie propozycje odnośnie spraw uczuciowych i zawodowych. Być może jest to podpowiedź, aby nie zamykać się na inne propozycje, gdyż dojdzie do Was wiele informacji, które trzeba będzie odpowiednio przeanalizować i przefiltrować. Jednym słowem, wybierając nowe drogi, wybieracie słusznie.

Skorpiony

W tym pachnącym kwiatami miesiącu możecie liczyć na pozytywy. Możecie liczyć na ułożenie się dotychczasowych, cokolwiek rozwichrzonych spraw. Prawdopodobnie już od początku miesiąca możecie działać na wielu płaszczyznach, czyli zawodowej, finansowej, zdrowotnej czy też uczuciowej. Załatwienie trudnych spraw, których początek może tkwić w dość dalekiej przeszłości, raczej nie będzie wielkim problemem. Możliwe, odkorkowanie się i pozytywne sploty okoliczności pozwolą na całkowite uwolnienie się od problemów. Ważne jednak będzie poczucie własnej wartości i godności oraz trzymanie się swojego wewnętrznego kodu etycznego. I takie właśnie działania powinny w efekcie zaprocentować pozytywami. Istnieje też możliwość załatwienia bardzo trudnych i wydawałoby się nierozwiązywalnych problemów.

Strzelce

Przypuszczalnie sierpień powinien być porą zbierania nagród i radości. Zodiakalne Strzelce mogą liczyć, na dobre plony, które zostaną teraz zebrane. To co było z trudem siane, składane teraz dopiero dojrzeje i gotowe będzie do zebrania. Wasze starania zostaną docenione przez otaczające środowisko, które zauważy Waszą ekspresję i twórczość. Ci, którzy marzyli o zdobyciu partnera lub partnerki swoich marzeń, teraz będą mieli ku temu najlepsze możliwości. Nadszedł czas na wyrwaniu się ze swoich własnych ograniczeń, opuszczenie dołów, w których to utknięcie, prowadzi do marazmu i niezadowolenia. Podpiszecie prawdopodobnie korzystne kontrakty i umowy. Pisane też będą spotkania w bardzo wpływowym gronie, które dadzą Wam dużo radości i korzyści na przyszłość.

Koziorożce

Sierpień nie będzie zbyt łatwym czasem, gdyż wymagać będzie od Was sporej rozwagi i ostrożności w relacjach międzyludzkich, tych najbliższych oraz dalszych. Prawdopodobnie grunt na kanwie stosunków z otoczeniem okaże się dość niepewny, a nawet niebezpieczny. Niemniej jednak postępując ostrożnie i dbając o słowa można uniknąć problemów. Niestety, ale niektóre zodiakalne Koziorożce mogą zostać wystawione na próbę zazdrości. Owa zazdrość może wypływać od najbliższego otoczenia, czyli rodziny, koleżanek, kolegów, znajomych z pracy lub po prostu nieczysto grającej konkurencji. Zatem należałoby uważać na to co mówicie i pilnie słuchać wiadomości docierających do Was z zewnątrz. O ile przyjmiecie postawę obserwatora, o tyle unikniecie problemu.

Wodniki

Dla wielu zodiakalnych Wodników sierpień będzie podporządkowany sprawom uczuciowym. Uczucia, miłość przyjaźń, relacje partnerskie i koleżeńskie, to będzie dla Was najważniejsze. W związku z czym, Wasza uczuciowość i oddanie przyczyni się do zacieśnienia relacji. Być może z pozycji kochanka, kochanki, uzyskacie status przyjaciela lub przyjaciółki, oczywiście w jak najlepszym słowa tego znaczeniu. Niewykluczone, że poczujecie dobry, przyjazny i stabilny grunt pod nogami. Natomiast zodiakalne Wodniki szukające nowych możliwości związanych z wyjazdami za granicę swoich miejscowości lub kraju doświadczą miłych niespodzianek przygotowanych im przez Los.

Ryby

Sierpień pachnący żniwami i polnym kwieciem niesie ze sobą dobre energie. Zapowiada się dobry czas, właściwie dotyczyć to może wszystkich płaszczyzn Waszego życia. Zatem sfera zdrowia przynieść może poprawę, rekonwalescencję, wyjście z długiej i trudnej choroby. Musicie patrzeć na świat okiem dziecka, wierząc, że cuda się zdarzają. Jeśli macie problemy w sferze uczuć, czy tez chcecie zdobyć akceptację wybranej osoby lub pragniecie jej powrotu, to także możecie liczyć na pozytywy. Właściwie, to sierpień w jakiś dziwnie magiczny, niewytłumaczalny sposób uwolni Was od kłopotów. Reasumując można powiedzieć, ze zodiakalne Ryby, które modliły się o naprawę swojej sytuacji uznają, że ich modlitwy zostały wysłuchane....