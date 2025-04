Baran

Prawdopodobnie zapowiada się trudny czas w uczuciach. Sytuacja może okazać się dość niepewna nie można określić jej kategoriami niebezpiecznej, ale warto zachować ostrożność. Prawdopodobnie może okazać się, że lepiej zdystansować się od otoczenia i w zaciszu domowych pieleszy poszukać nowych rozwiązań. Jednym słowem to dobry czas na uspokojenie się, wycofanie się z wiru zdarzeń, zajęcie bardziej pozycji obserwatora. Natomiast w karierze i finansach możliwa hossa.

Byk

Ten wiosenny miesiąc powinien przynieść Wam w darze Wam jakieś wyzwolenie i chwilę oddechu od trudów dnia codziennego. No cóż, nie jest tak źle, jak to może wyglądać. Prawdopodobnie zostaliście już odcięci od złych, stresujących spraw, teraz należy podnieść czoło i ruszyć do przodu. Możliwe, że druga połowa miesiąca może być początkiem nowego etapu na kanwie spraw materialnych. Teraz będziecie mogli wykorzystać go na polepszenie swoich finansów. W uczuciach trochę minorowo, zresztą na Wasze wyłącznie własne życzenie. Szukanie dziury w całym zawsze kończy się problematycznie.

Bliźnięta

Zapowiada się dość nerwowo, grunt spraw zawodowych lub biznesowych, niezbyt bezpieczny. Tym razem trzeba będzie zachować rozwagę i ostrożność, szczególnie w doborze niewłaściwie użytych słów. Zatem dobrze byłoby wstrzymać się od emocji niepotrzebnych komentarzy. Lepiej zmilczeć, niż powiedzieć o jedno słowo za dużo. Grozić Wam może zdrada, ze strony osoby, na której pomoc lub też lojalność liczycie. Ponadto stres może przyczynić się do zawirowań w Waszych finansach. Jeśli utrzymacie nerwy na wodzy nie stracicie części swoich dochodów.

Rak

Początek miesiąca zapowiada się nieszczególnie, mogą zaistnieć przejściowe konflikty i problemy. Prawdopodobnie dopiero druga część marca napełni Was spokojem i otuchą. Grunt po którym będziecie stąpać okaże się dość stabilny. Przypuszczalnie spłyną do Was dobre wiadomościami, poparte następnie pozytywnymi działaniami. Jeśli zamierzacie inwestować, kupić nieruchomość lub podjęliście rozmowy urzędowe, biznesowe lub w sprawie zmiany pracy, to powinniście otrzymać pozytywne sygnały. Uważajcie jednak na tzw. ,,okazje” mogą one Was zbyt drogo kosztować!

Lew



Prawdopodobnie marzec uzmysłowi Wam fakt, że wszystko biegnie dobrym torem. I tak trzymajcie miłe Lwy, gdyż rzeczywistość może szykować Wam naprawdę miłe niespodzianki. Jedną z nich i chyba najważniejszą jest, to, że Wasze marzenia na kanwie zawodowej lub finansowej mają rację na spełnienie. Nawet, jeśli w tym momencie sytuacja wygląda nie najlepiej, to już w połowie miesiąca powinno nastąpić jej uleczenie. Marzec będzie dobrym tez czasem na zajęcie się swoja rodziną, dzieckiem lub dziećmi. Niektóre Lwy zapragną więcej potomstwa i wszystko działać będzie zgodnie z rytmem ich pragnień!

Panna

Nadszedł czas, aby zastanowić się nad swoimi sprawami zawodowymi i związanymi z nimi finansami. Możliwe, że z obecnym bagażem trudno będzie podążać Wam do przodu. Dobrze byłoby zastanowić się, co odrzucić, co zatrzymać. Chociaż tak naprawdę los podpowiada, że na dzień dzisiejszy potrzebne nowe sposoby działania. Jeśli chodzi o ten miesiąc to grunt, po którym stąpacie jest w miarę stabilny i nie zapowiada zagrożeń. Jednak marzec nastroi Was chęcią do zmian, które być może nastąpią szybciej, niż to sobie zaplanujecie.

Waga

Prawdopodobnie ten wiosenny czas okaże się dość owocny dla wszelkich Waszych przedsięwzięć. Możliwe, że projekty, plany, marzenia wreszcie przekują na pozytywy w postaci rosnącego konta. Marzec zapowiada się pieniężnie i przynieść Wam może sporo radości. To dobry czas na zakupy i na sprzedaż. Możliwe zyski z inwestycji włożonych w ziemię, działki, grunty rolne, wykopaliska i inwestycje związane z wydobywaniem minerałów. To dobry czas dla osób pracujących słowem i ze słowem. To co powiecie i to co napiszecie spotka się z dobrym przyjęciem.

Skorpion

Niewykluczone miłe Skorpiony, że ten miesiąc pozwoli Wam na zawarcie umowy o współpracy z firmą, grupą partnersko- biznesową lub stworzycie jakieś ważne gospodarcze przymierze. Może to być również ugoda na dobrych dla Was warunkach. Zadłużonym Skorpionom, czekającym na stukot komorniczego młotka wiele dobrego może się zdarzyć. Bajkowo i niezwykle unikniecie licytacji. Jednym słowem dobre współdziałanie z ludźmi, poszerzenie kręgu przyjaciół. Możliwe też zakończenie jakiegoś etapu po to tylko, by rozpocząć lepszy i bardziej owocny początek. Nie obawiaj cie się wiosny i zmian, które ona ze sobą niesie!

Strzelec

Przypuszczalnie wydarzenia tego miesiąca zakończą się Waszym zwycięstwem i możliwością dalszego i dość owocnego rozwoju. To także może znamionować korzystną podróż służbową, pozytywne załatwienie spraw związanych z wyjazdami w teren. Niektóre Strzelce mogą zostać zobligowane do podjęcia pracy na dalekich placówkach w lasach lub na morzu. Na pewno da Wam to impuls do działania i poczucie wolności. Wiatr w nozdrzach napełni radością i nadzieją. Cokolwiek dziać się będzie może zamanifestować się Waszą satysfakcją na kanwie spraw zawodowych, biznesowych lub finansowych.

Koziorożec

W nadchodzącym miesiącu czeka Was wiele sukcesów. Będziecie rozwijać się na polu zawodowym. Możliwe, że otrzymacie bardzo ważne zadanie do wykonania. Doskonale spełnicie się w tej roli. Szef z pewnością nie pozostanie obojętny na Wasze sukcesy. Także w życiu prywatnym powinno Wam się układać. Na horyzoncie wiele szans na spotkania z dawno niewidzianymi znajomymi. Ponieważ w marcu postanowicie rozdzielić pracę zawodową od życia zawodowego, znajdziecie więcej czasu dla siebie i bliskich. Pozytywnie wpłynie to na całe Wasze życie.

Wodnik

Możliwe, że ten miesiąc pomimo szybkości następujących po sobie zdarzeń odczujecie jako owocny i udany. To dobry czas dla zodiakalnych Wodników zajmujących się akwizycją, sprzedażą różnych towarów. Tym bardziej, że swoich pieniędzy i zysków możecie poszukiwać w terenie, poza granicami dotychczasowej Waszej działalności. Niewykluczone, ze owa ekspansja na inne terytoria nastąpi za zgodą i namową zainteresowanych osób. Zatem liczcie także na przyjazne otoczenie i dobre rady. Jednym słowem to dobry czas dla podróżników, kierowców i osób pracujących poza terenem swojego zamieszkania.

Ryby

Niestety, ale wibracje tego marcowego czasu mogą przynieść Wam trochę zagrożeń. Stąd uwaga na wszystkie sprawy związane z podpisywaniem umów i wystawianiem faktur. Przy czym trzeba będzie uważać na swoje emocje i nie rozpoczynać nowych projektów, gdyż problemy z nimi związane mogą być skutkiem niezbyt starannego dopracowania. Ponadto Ryby pracujące w terenie będą musiały uważać na służby mundurowe Być może uda się Wam podróżować bez mandatu, ale tylko wtedy, gdy nie złamiecie przepisów drogowych. Niestety podróżowanie bez biletu, w szczególności komunikacją miejską może skończyć się solidnym kacem moralnym. Lepiej zatem nie ryzykować!