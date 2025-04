Barany

Niestety, ale w lipcowym czasie raczej nie obejdzie się bez stresów. Już na początku tego słonecznego miesiąca niektóre zodiakalne Barany mogą odczuć spadek energii i osłabienie formy. Potrwa o zapewne do połowy miesiąca, by później zmartwychwstać jak feniks z popiołów. Nastąpi wyraźna poprawa samopoczucia,, a stanie się to za sprawą pozytywów napływających ze środowiska zewnętrznego. Bardzo pozytywnie zapowiadają się sprawy w kontekście spraw zawodowych, łączących się z załatwianiem kontraktów, wyjazdów w teren lub pracy w delegacji. To dobry czas dla Baranów starających się o wizy i kontrakty zagraniczne. Właśnie teraz będziecie mieli możliwość załatwienia odpowiednich dokumentów i traficie na życzliwe ustosunkowane do Was osoby.

Byki

Lipiec pomimo swojej wakacyjnej i rozleniwiającej aury wpłynie pozytywnie na Wasz intelekt. Odczujecie przypływ dobrych pomysłów, wigor i poczucie, że wasze pomysły i idee, mają rację bytu, są przebojowe i w ogóle mają sens. Niemniej jednak te zodiakalne Byki, które nie wzięły jeszcze urlopu mogą odczuć spadek kondycji fizycznej. Zadbajcie zatem o zdrowie i nie prowokujcie losu, zbyt mocno przyciskając gaz do dechy. Dajcie sobie chwilę wytchnienia i postarajcie się stonować swoje bojowe nastawienie. Zbyt wiele energii i wigoru może się zetknąć z równie silnym oporem materii. Spróbujcie raczej obniżyć poprzeczkę, wyciszcie się i stonujcie swojej zachowanie i wymagania względem otoczenia. A lepiej nie dążyć do dominacji, gdyż ryzyko w stosunku do zysków okaże się zbyt wielkie. Zawodowe plany przeprowadzajcie spokojnie z ostrożnością podchodźcie też do spraw osobistych.

Bliźnięta

Prawdopodobnie aura lipca przyczyni się do wzrostu energetyki Waszych organizmów. Niewykluczone, ze Wasze akumulatory naładują się energią, której starczy na długo. Możliwe, że dzięki temu zostaniecie dostrzeżeni przez ludzi z otoczenia, którzy zauważą Waszą lepszą prezencję, ten błysk w oku, nawet zmianę ubioru i sposobu chodzenia. Jednym słowem, cieszyć się będziecie wigorem i wysokim poziomem energii, która powinna znaleźć ujście przede wszystkim w fizycznej aktywności. Może to być sport, piesze lub rowerowe podróże czy choćby praca w ogrodzie. Do tego będzie dobry czas dla uczuć. Dzięki czemu osiągniecie stabilizację w swoich układach partnerskich. Wzięcie kredytu lub korzystne ulokowanie gotówki nie nastręczy Wam kłopotów.

Raki

Przypuszczalnie ten miesiąc pachnący skoszonym sianem nie przyniesie zodiakalnym Rakom zbyt wielu powodów do zmartwienia. Tym razem gwiazdy mogą dać Wam sporo pozytywnej energii i obdarzą swoimi względami. To co innym przyszło z trudem, Wam miłe Raki przyjdzie lekko i zwyczajnie. Sukcesy zawodowe i osobiste nie będą wymagać wysiłków i starań. Jednak poważne działania, jak sprawy finansowe i prawne należy konsultować z fachowcami, gdyż możecie być narażeni na oszustwo lub nieodpowiednią ocenę ryzyka. W miłości na razie bez zmian. Aczkolwiek nie można mówić o niczym złym, jeśli było dobrze, to będzie dobrze, a jeśli była zima w uczuciach, to za chwile nastąpi wiosna. Niektóre Raki mogą jednak poznać kogoś fascynującego w drugiej połowie miesiąca.

lwy

Prawdopodobnie lipiec przyniesie Wam sporo wyzwań, ale w razie potrzeby rodzina udzieli Wam pomocy i wsparcia. Możliwe, ze czekają Was jakieś nieplanowane wydatki, wtedy właśnie otrzymacie pomoc od najbliższych. To samo może dotyczyć problemów w pracy, które jakimś dziwnym, magicznym sumptem zostaną rozwiązane. Okres wakacyjno-urlopowy będzie sprzyjał sprawom sercowym. Te zodiakalne Lwy, które zaplanowały sobie lipcowy urlop mogą zostać trafione strzałą Amora. To odpowiedni czas na romanse i nowe uczuciowe związki. Pamiętajcie, aby nie składać obietnic bez pokrycia i lepiej bawić się z umiarem. Ze zdrowiem nie będziecie mieć najmniejszych kłopotów i pomimo licznych lipcowych zawirowań pogodowych cieszyć się będziecie krzepą i optymizmem.

Panny

Prawdopodobnie w lipcu otrzymacie szansę wykazania się swoim talentem i poczuciem humoru. Możliwe, ze zodiakalne Panny obdarzone przez lipcową aurę, intuicją i energią, będą mogły mocniej zaufać własnym możliwościom. Pomimo wakacyjnej, aury nadejdzie czas na wzmożony wysiłek w kontekście spraw zawodowych. Poczujecie, ze pora wyciągnąć z kufra projekty odłożone na lepsze czasy i przystąpicie do ich realizacji. Impulsem do takowego działania mogą być podszepty, rady lub rozmowy przeprowadzone w grupie znajomych i przyjaciół. Stąd zapewne napełnieni nadzieją będziecie pracować intensywnie i konkretnie. Licząc się z tym, że spektakularne sukcesy nie pojawią się od razu, łatwiej skoncentrujecie się na żmudnej i trudnej pracy, która w efekcie da oczywiste wyniki.

Wagi

Prawdopodobnie dla sporej grupy zodiakalnych Wag szykuje się ciekawy miesiąc. Jednak jak to zwykle bywa, w dużej mierze od Was samych zależy, jaki obrót przyjmą sprawy. Generalnie układ planet wskazuje na poprawę sytuacji. Jednak przybędzie Wam zawodowych obowiązków, które w efekcie dostarczą finansowych korzyści i poprawią status materialny. Układ gwiazd podpowiada, ze nie zaszkodzi ostrożnie dysponować finansami i nie wydawać ich zbyt lekką ręką. Trzeba będzie wziąć pod uwagę fakt, że lipcowe dochody nie muszą być zbyt trwałe lub specjalnie oszałamiające. Za to aura tego miesiąca będzie sprzyjać i wspomagać Was w wysiłkach, aby rozwinąć karierę zawodową. Tutaj możecie liczyć na sukcesy oraz gwarancje dobrego rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach.

Skorpiony

Niestety lipcowa aura nie wróży niczego dobrego w sferze materialnej. Prawdopodobnie wydatki na wesela, imieniny, urodziny, prezenty dla najbliższych. Zapowiada się bardzo wesoło i bardzo towarzysko, ale jak każdemu wiadomo, życie towarzyskie kosztuje. Można także oczekiwać kłopotów przez lekkomyślność, zarozumiałość, nadmierne ryzykanctwo, jak też wskutek przyczyn zewnętrznych. Pomimo wakacyjnej aury nie zaleca się dalszych podróży, jeśli już będziecie zmuszeni do jakiegoś wyjazdu, to starajcie się jechać pociągiem lub autobusem. Problemy mogą wystąpić podczas załatwiania wszelkich spraw urzędowych. Jakiś niefrasobliwy urzędnik może zagubić dokumenty, które znajdą się co prawda, ale po czasie i to na wasze powtórne monity w tej sprawie.

Strzelce

Lipiec zapowiada się dosyć dobrze zarówno pod względem spraw finansowych, jak i spraw uczuciowych. Na ogół zodiakalne Strzelce będą zadowolone ze swojego życia. Może odżyje wspomnienie pierwszej miłości, a może w wyobraźni pojawi się zapowiedź romansu. Możecie odczuwać też tęsknotę za czymś niezwykłym, za tym rycerzem na białym koniu lub księżniczką wołającą o pomoc. Niekoniecznie musicie tłumić te swoje pragnienia, może warto zastanowić się, czego pragnie teraz Wasza dusza, może świadome przyzwolenie na zaistnienie faktów, pozwoli na ich faktyczne zamanifestowania się na planie materialnym. Układ planet jest dla Was bardzo korzystny i kto wie, może lipiec faktycznie będzie czasem spełniania się marzeń, nawet tych najbardziej niezwykłych?

Koziorożce

Przypuszczalnie lipiec będzie czasem zwolnienia tempa, zastanowienia się i wyciszenia. Jednak sprawy codzienne powinny toczyć się gładko i lekko do przodu. A jeśli nawet zechcą się zatrzymać, to tylko na chwilkę, owszem wszystko będzie załatwione, ale trzeba będzie poczekać. Lipcowa aura nie będzie sprzyjać nowym przedsięwzięciom, gdyż to dobry czas na realizowanie i dopinanie tego, co zostało już rozpoczęte. Znacznie lepiej poświęcić ten czas na odrobinę refleksji, odpoczynku i regenerację organizmu. Warto zastanowić się co wokół siebie zmienić, zarówno pod względem rozwoju wewnętrznego jak i spraw uczuciowym. To dobry czas na dokładne przyjrzenie się swoim ukochanym drugim połówkom. Warto poszerzyć horyzonty, niewykluczone też, że właśnie teraz ujawnią się w Was talenty artystyczne lub ezoteryczne.

Wodniki

Początek tego ciepłego letniego miesiąca zapowiada się atrakcyjnie, chociaż niezbyt spokojnie. Niewykluczone powodzenie w pracy i miłości. Już na początku lipca trzeba będzie się zmobilizować i przedsięwziąć odpowiednie kroki. Wysiłek na pewno się opłaci. Niektórym zodiakalnym Wodnikom uda się zabłysnąć w sprawach związanych z kulturą i sztuką. Finanse również nie powinny sprawiać kłopotów. Ważne, aby odpowiednio się do nich ustosunkować i postawić sobie raczej wyższe, niż niższe porzeczki. W swoich działaniach warto jednak postawić na samodzielność. Tym razem nikt nie pomoże, a obiecanki skończą się na niedotrzymanych obietnicach. Przy czym, miłe Wodniki nie idźcie na lep obietnic i słodkich słówek, przez które możecie sobie napytać biedy.

Ryby

Przypuszczalnie w lipcu ważne będzie dla Was życie uczuciowe. Jednak nie zakładajcie swoich różowych okularów, bo wylądujecie z ręką w nocniku. W sprawach miłości i uczuć wskazana ostrożność i rozwaga, gdyż nie wszystko ułoży się według planu. Szczególnie w stałych związkach już na początku roku możliwe są pewne zawirowania. Warto jednak zapanować nad emocjami i nie działać zbyt spontanicznie. Pamiętajcie, że szybkie i nieprzemyślane posunięcia mogą Was zbyt drogo kosztować. Zbyt ostre słowo, zbyt szybko spakowana walizka i problem na całe życie, gdy uświadomicie sobie, ze zrobiliście naprawdę fatalny krok i o jeden krok za dużo. Dla wolnych pierwsze dwa tygodnie sprzyjać miłości. Całkiem niespodziewanie możecie ją spotkać i zakochać się z wzajemnością.