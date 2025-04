Baran

Jest szansa na zauroczenie. Musisz tylko uważać, żeby cię nie pochłonęło całkowicie. Istnieje bowiem duże ryzyko, że druga strona potraktuje tę nową znajomość jako chwilową zabawę, a ty zostaniesz ze złamanym sercem.

Reklama

Ktoś czeka na szczerą rozmowę. Nie przekładaj tego na później.

Rada: Uważaj na osobę spod znaku Koziorożca. Możesz mieć przez nią kłopoty.

Byk

Poświęć więcej czasu najbliższym. Nie zajmuj się tylko sobą i swoimi sprawami. Każdy ma swoje zajęcia, problemy i obowiązki, ale to nie oznacza, żeby odcinać się od świata. Zwróć większą uwagę na potrzeby innych. Jeśli potrzebują twojego wsparcia, zaoferuj im swoją pomoc. W przyszłości na pewno ci się odwdzięczą.

To najlepszy czas na rozmowę z szefem o podwyżce.

Rada: Świat się nie kręci wokół siebie. Przestań być egoistką!

Bliźnięta

Myślisz, że już nic dobrego cię nie spotka? W kwietniu będziesz pozytywnie zaskoczona. Dostaniesz też od losu dużą szansę. Nie zmarnuj jej.

W połowie miesiąca uważaj na swoje emocje. Nie daj się im ponieść, bo zamiast sobie pomóc, to sobie zaszkodzisz.

Rada: Zadbaj o swoją odporność. Bieganie, nawet 20 minut dziennie, działa cuda.

Polecamy: Horoskop na wiosnę 2016

Rak

Nie bój się wyzwań. Niezależnie od tego czy zakończą się powodzeniem czy porażką, warto próbować.

Naucz się mówić nie, jeśli nie masz na coś ochoty albo czasu. Nie powinnaś robić niczego wbrew sobie tylko po to, żeby zadowolić cały świat albo zyskać sympatię innych ludzi. To tak nie działa. Zacznij więcej myśleć o sobie i o tym, co jest ważne dla ciebie, a z pewnością wiele na tym zyskasz.

Rada: Stres może cię zgubić. Są skuteczne metody, żeby z nim walczyć. Dobrze, żebyś się z nimi zapoznała przed końcem miesiąca.

Lew

Postawisz wszystko na jedną kartę i okaże się, że to będzie dobra decyzja. Musisz być tylko konsekwentna w działaniu, a odniesiesz sukces.

W związku będzie się dużo działo, ale nie pozwól sobie wejść na głowę.

Rada: Nie analizuj przyszłości, bo żaden z twoich scenariuszy się nie sprawdzi. Rób swoje i zdaj się na los.

Panna

Jeśli jesteś samotna, w końcu znajdziesz bratnią duszę. Niekoniecznie będzie to druga połowa, ale możesz liczyć na nawiązanie prawdziwej przyjaźni.

W pracy działaj. Nie odkładaj ważnych spraw i rozmów na później, bo czas działa na twoją niekorzyść.

Rada: Nie bierz udziału w intrygach, bo będziesz tego żałować.

Fot. Fotolia

Waga

Będziesz rozkojarzona, zwłaszcza w drugiej połowie miesiąca. Zrzucanie winy na wiosnę ci nie pomoże. Weź się w garść, bo inaczej będziesz miała w pracy poważne kłopoty.

W miłości większość spraw potoczy się po twojej myśli.

Rada: Myśl pozytywnie. Narzekanie jeszcze nikomu nie przyniosło nic dobrego.

Polecamy: Horoskop miłosny 2016

Skorpion

Nie odkładaj zmian na później. Nie czekaj na zakończenie choroby, lepszą pogodę albo więcej wolnego czasu. To, co zaplanowałaś, zacznij realizować już dziś. Tylko najpierw przygotuj precyzyjny plan. To zmobilizuje cię do kolejnych zmian, które mogą odmienić twoje życie o 180 stopni.

Jeśli jesteś samotnym Skorpionem, w kwietniu nie będziesz tęsknić za miłością. Samotność będzie tym, czego będziesz w najbliższym czasie potrzebować. Wykorzystaj ten czas i zrób coś dla siebie!

Rada: Zmiany zacznij od siebie!

Strzelec

W pracy czekają cię stresujące rozmowy i sytuacje. Nie pozwól jednak, żeby nerwy wzięły górę. Więcej zyskasz, jeśli podejdziesz do wszystkiego ze spokojem.

Kwiecień poświęć na wiosenne porządki w swoim życiu. Przeproś tych, którzy na to czekają i podziękuj tym, którym jesteś to winna. Zakończ sprawy, które rozpoczęłaś i zostawiłaś. Nie zapomnij o porządkach w uczuciach.

Rada: Życie powinnaś przeżyć tak jak chcesz, a nie tak jak chcą tego inni.

Koziorożec

Nie możesz być taka oziębła w stosunku do partnera. Nikt nie wytrzyma tego na dłuższą metę, choć tobie może się wydawać inaczej. Lepiej tego nie sprawdzaj, bo możesz się zdziwić.

Duża szansa na podwyżkę, wygraną albo spadek. Z tym ostatnim uważaj, bo możesz wziąć na siebie również czyjeś długi.

Rada: Spróbuj zauważyć również potrzeby innych, a nie tylko swoje!

Wodnik

W miłości będzie się dużo działo – od bardzo namiętnych chwil do poważnych kłótni. Do sprzeczek nie podchodź zbyt emocjonalnie. Uważaj zanim powiesz coś, czego możesz później żałować.

W pracy czeka na ciebie dobra wiadomość. Jeśli dostaniesz szansę, żeby się rozwijać, skorzystaj z tego.

Rada: Poświęć więcej uwagi swoim najbliższym. Bardzo będą tego potrzebować.

Polecamy: Horoskop dla par

Ryby

Musisz zacząć podejmować odpowiedzialne decyzje. Jeśli będziesz się bawić w dziecko, którym trzeba się zajmować, daleko nie zajdziesz.

Uważaj na intrygi miłosne. Komuś może zależeć na tym, żeby twój związek nie wyglądał już tak idealnie, jak wygląda.

Reklama

Rada: Nie ufaj każdemu, kogo spotkasz na swojej drodze, dopóki go dobrze nie poznasz.