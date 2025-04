BARAN



W grudniu udowodnisz wszystkim, którzy w ciebie nie wierzyli, na co cię stać. Wiele osób będzie przecierać oczy ze zdumienia i plotkować o twoich sukcesach. W domu będziesz miała poważny kłopot, ale uda ci się wszystko pozytywnie rozwiązać.

Reklama

BYK



Zawiedziesz bliską ci osobę, ale szybko wyciągniesz z tego wnioski i uda ci się to naprawić. W związku będzie bardzo namiętnie, choć nie zabraknie drobnych sprzeczek. Grudzień będzie ci sprzyjał pod względem finansowym, więc może warto wyciągnąć kilka losów?

BLIŹNIĘTA



W grudniu możesz się spodziewać nieproszonych gości. Nie obawiaj się jednak, bo wizyta sprawi ci wiele radości, choć początkowo możesz być negatywnie zaskoczona. Twój wybranek może zainteresować się inną kobietą, ale mimo tej krótkiej fascynacji pozostanie ci wierny.

RAK



Będziesz rozleniwiona. Przedświąteczny okres sprawi, że nie będziesz mieć ochoty na pracę. Trochę zlekceważysz swoje obowiązki, co zauważy twój szef i wyciągnie odpowiednie konsekwencje. Zwróć uwagę na swoje zdrowie, bo będzie chciało cię dopaść przeziębienie, które może ci zepsuć święta.

Polecamy: Horoskop tygodniowy

LEW



Nie daj się wciągnąć w przedświąteczny wir przygotowań i zakupów. Zatrzymaj się na chwilę i spędź ten czas z rodziną, jeśli chcesz uniknąć nieprzyjemnej atmosfery przy świątecznym stole. W pracy możesz spodziewać się premii.

PANNA



Nie szalej z zakupami, bo pod koniec miesiąca czeka cię kryzys finansowy. Twoje sprawy sercowe się unormują i będziesz mogła zaplanować najbliższą przyszłość nie zastanawiając się czy będziesz sama czy nie i jakie podjąć kroki.

WAGA



Grudzień będzie dla ciebie okresem trudnych decyzji, od których zależeć będą kolejne lata twojego życia, dlatego zanim coś postanowisz, kilka razy się zastanów. Czeka cię ciekawy wyjazd albo spotkanie, podczas którego poznasz ciekawego mężczyznę.

SKORPION



Podejmiesz wyzwania, z którymi większość osób zawsze czeka do nowego roku. Powolne realizowanie własnych marzeń, będzie dawało ci energię do podejmowania kolejnych działań. Uważaj tylko na osoby spod znaku Bliźniąt i Strzelca, bo będą chciały ci podstawić nogę.

Zobacz także: Horoskop kwiatowy

STRZELEC



Zaufaj swojej intuicji, a dobrze na tym wyjdziesz. Swojemu partnerowi podaruj więcej ciepłych słów i ogranicz krytykę, jeśli nie chcesz doprowadzić do poważniej kłótni, na której wasz związek na pewno nie zyska.

KOZIOROŻEC



Znajomy może poprosić cię o pożyczkę, ale jeśli się na nią zgodzisz, musisz wiedzieć, że tych pieniędzy już nie odzyskasz. Uważaj na nieprzychylne ci osoby. Nie zdradzaj im swoich planów, bo na tym stracisz.

WODNIK



Nie rób niczego na siłę i nie podejmuj pochopnych decyzji. Czekaj cierpliwie aż sprawy same się rozwiążą. Przyjrzyj się swojemu związkowi. Jeśli nie jesteś do końca przekonana, że twój partner, to odpowiednia osoba dla ciebie, może warto się zastanowić, czy nie zakończyć tego przed świętami.

Reklama

RYBY



Nie rób niczego wbrew sobie, bo później możesz tego żałować. Będziesz miała ciekawą propozycję, której nie warto odrzucać. Z jej przyjęcia będziesz miała same korzyści, choć początkowo możesz w to wątpić.

Polecamy: Horoskop dla par - sprawdź, czy do siebie pasujecie