Baran

Jeśli jesteś samotnym Baranem, w czerwcu nie masz co liczyć na zawiązanie ciekawej znajomości. Jeśli nawet poznasz kogoś, kto będzie wydawał się interesujący, po bliższym poznaniu, zmienisz zdanie o 180 stopni.

Jeżeli jesteś w związku, bądź czujna. Ktoś będzie chciał cię skłócić z mężem albo po prostu wprowadzić w wasz związek niepotrzebne zamieszanie.

W czerwcu, zwłaszcza w drugiej połowie, możesz liczyć na przypływ gotówki – wygrana, spadek, premia albo podwyżka.

Byk

Warto, żeby samotne Byki wybrały się kilka razy imprezę. Jest duża szansa na spotkanie dawnej, niespełnionej miłości, która w tym momencie szuka bratniej duszy. Może potrzeba było tylu lat, żebyście znowu się spotkali. Może tym razem coś z tego będzie…

Jeśli jesteś w związku, warto, żebyś pomyślała o spędzeniu kilku dni lub przynajmniej wieczorów tylko ze swoją druga połową. I nie chodzi tu o siedzenie w domu, bo tam zawsze nas coś rozprasza. Warto wyjść na spacer, pojechać nad wodę czy pójść do teatru. Ważne, żebyście nie zabierali ze sobą znajomych ani rodziny, ale tym razem spędzili czas tylko we dwoje. Zobaczysz, jak dużo to da waszemu związkowi.

Uważaj na kieszonkowców i złodziei mieszkań, jeśli nie chcesz stracić pieniędzy albo cennych rzeczy. Chodzenie z głową w chmurach może się źle skończyć.

Bliźnięta

Singielkom samotność będzie w czerwcu doskwierać szczególnie. Jeśli zatem nie znalazłaś jeszcze drugiej połowy, musisz być silna. Wszędzie będziesz widzieć zakochane pary, trzymające się za ręce i tulące się do siebie. Może popłynąć trochę łez, ale nie pozwól, żeby w ten piękny miesiąc dopadła cię depresja. Zrób coś, o czym już dawno marzyłaś i nie myśl o samotności.

Bliźnięta posiadające rodzinę – spędźcie z najbliższymi więcej czasu. Oni tego potrzebują. Jeśli dzieci są nie do zniesienia, to właśnie dlatego, że chcą zwrócić twoją uwagę. Nie możesz cały czas pracować i mówić rodzinie, że nie masz czasu. Taki tryb życia odbije się również na twoim mężu, bo jak długo można być cierpliwym…

Będziesz zadowolona, że na twoim koncie w końcu udało się coś odłożyć. Będziesz mogła teraz zaszaleć, ale pamiętaj – z umiarem. Część pieniędzy zostaw, bo mogą ci się przydać pod koniec czerwca.

Rak

Czerwiec będzie szczęśliwym miesiącem dla osób poszukujących miłości. Jeśli zaczniesz wychodzić z domu, masz duże szanse na spotkanie kogoś wyjątkowego. Ta znajomość może przerodzić się w uczucie jak z bajki. Tylko nie wzbraniaj się przed nim i nie udawaj przed samą sobą, że go nie potrzebujesz. Daj się ponieść uczuciu.

Raki w związku będą się bardzo starać, żeby urozmaicić codzienność sobie i swojej drugiej połowie. Nie będzie to łatwe ze względu na sporą ilość obowiązków, ale nie będzie też niemożliwe. Zobaczycie Raki, jak tych kilka spędzonych wspólnie chwil bardzo was zbliży do siebie.

W pracy pojawią się pierwsze potwierdzone informacje dotyczące długo wyczekiwanej podwyżki lub premii. Twoja ciężka praca, punktualność i rzetelność, w końcu zostaną docenione.

Lew

Samotne Lwy wykorzystają swój wolny czas w stu procentach. Zamiast użalać się nad swoim losem, skoczą na bungee, zorganizują dla przyjaciół imprezę, na którą zawsze brakowało im czasu, zapiszą się na kurs, który nigdy do niczego się im nie przyda, ale uczestnictwo w nim da im dużą satysfakcję, obejrzą wszystkie zaległe hity filmowe albo przeczytają najlepsze książki ostatniego roku.

Lwy będące w związku czeka wiele wyzwań. W czerwcu wasze drugie połowy mogą być kapryśne, zdenerwowane bez powodu i chętne do sprzeczek. Nie dajcie się w to wciągnąć. Z dystansem również podchodźcie do tego, co mówią wasi teściowe. Nie ma sensu denerwować się bez potrzeby.

W pracy możecie być bezpodstawnie oskarżeni o coś. Nie siedźcie cicho, tylko śmiało wypowiadajcie swoje zdanie. W tym wypadku przyniesie wam to dużo korzyści.

Panna

Jeśli szukasz prawdziwej miłości, nie zamykaj się. Wychodź do innych, rozmawiaj z nimi, uśmiechaj się, dziel się z nimi swoją pozytywną energią, a wróci to do ciebie ze zdwojoną siłą. Takie dobre nastawienie przyciąga odpowiednich ludzi do twojego otoczenia. Jednym z nich może być człowiek, z którym spędzisz szczęśliwie resztę życia.

Jeżeli znalazłaś już swoją drugą połowę, dbaj o nią. Nie pozwól, żeby płomień zgasł, nawet jeśli wydaje ci się, że twój partner nie przywiązuje wagi do dbania na przykład o obchodzenie rocznic. Z czasem oboje docenicie małe gesty i celebrowanie ważnych chwil.

W pracy uważaj na to, co mówisz, bo możesz sobie bardziej zaszkodzić niż pomóc. Uważaj też na swoje oszczędności, bo mogą się rozejść szybciej niż myślisz. Dokładnie planuj wydatki.

Fot. Fotolia

Waga

Jeżeli chcesz rozpocząć życie z nowym partnerem i marzysz o tym, żeby to było szczęśliwe życie, musisz zamknąć za sobą poprzednie rozdziały. Nie możesz żyć przeszłością, bo nie ruszysz do przodu. Ciągle będziesz stała w miejscu i nie będziesz umiała cieszyć się z małych rzeczy.

Jesteś w związku? Możesz rozczarować się swoim partnerem, ale nie warto robić z tego awantury. Wystarczy szczera rozmowa, która na pewno da lepsze efekty niż podniesiony głos. Musisz pamiętać, że nie ostatni raz w życiu jesteś kimś rozczarowana i na kimś się zawiodłaś. Przyjmij to ze spokojem, wyciągnij dla siebie wnioski i żyj dalej.

Jeśli do wszystkiego masz słomiany zapał i brakuje ci motywacji, daleko w życiu nie zajdziesz. Musisz zacząć być konsekwentna. Stawiaj sobie cele, rozpisuj zadania do ich osiągnięcia na małe kroki i działaj. Jeśli raz ci się uda dokończyć to, co zaczęłaś, kolejny raz będzie już znacznie łatwiej.

Skorpion

Poszukiwaczki miłości mogą liczyć w czerwcu na ciekawą znajomość. Wasza tajemniczość przyciągnie mężczyznę, o jakim marzy wiele kobiet: przystojnego, inteligentnego i z poczuciem humoru. Dodatkowo będzie miał w sobie coś, co was zaintryguje, a do końca nie będziecie umiały określić, co to jest. Nie zmarnujcie tej szansy.

Od Skorpionów w związkach partner będzie wymagał coraz więcej, przynajmniej one będą miały takie wrażenie.

Dużo planujesz, a mało realizujesz. Wszystko zrzucasz na brak czasu i zmęczenie. Jest w tym trochę prawdy, ale to nie znaczy, że nic nie da się zmienić. Zacznij być dla siebie lepsza, zaszalej, odpuść. Nie musisz być perfekcjonistką. Jak czasem czegoś nie zrobisz, świat się nie zawali, a ty dużo zyskasz.

Strzelec

Jeśli jesteś samotnym Strzelcem i liczysz na wielką wakacyjną miłość, musisz wiedzieć, że jest taka szansa, ale musisz też być czujna. W czerwcu pojawi się mężczyzna, na którego lepiej uważać. Będzie sprawiał dobre wrażenie. Nawet się zaangażuje w waszą znajomość, ale zaangażuje się za bardzo. Jeśli później będziesz chciała zerwać tę znajomość, możesz mieć problemy.

Strzelce będące w związku czeka wiele miłych chwil z drugą połową. Wykorzystacie ładną pogodę i aurę sprzyjającą spacerom i wspólnie spędzanym wieczorom. Nie pozwólcie tylko ponosić się emocjom, gdy dojdzie do małej sprzeczki. Nie warto kłócić się o błahostki.

Nie przejmuj się, że niektóre sprawy poszły nie po twojej myśli, że nie udało ci się wszystkiego załatwić tak, jak chciałaś. Mimo że teraz nie będziesz z tego zadowolona, w ciągu najbliższych 3 miesięcy okaże się, że nie ma tego złego.

Koziorożec

Samotne Koziorożce będą udawały, że nie potrzebują nikogo, a tak naprawdę będą tęsknić za bratnią duszą. Ich wewnętrzne niespełnienie może się odbijać na ich zachowaniu. Będą rozdrażnione i łatwo popadające w złość. Warto zdać sobie z tego sprawę i nie dać się ponosić złym emocjom. Trzeba uzbroić się w cierpliwość i zrozumieć, że skoro jeszcze na naszej drodze nie stanął ten jedyny, to znaczy, że nie nadszedł na to po prostu jeszcze czas.

Jeśli jesteś Koziorożcem w związku, możesz nastawić się na trudne rozmowy z partnerem. Pamiętaj, że czasem dobrze jest pójść na kompromis.

W pracy czeka cię trudna rozmowa z szefem. Nie nastawiaj się do tej rozmowy negatywnie. Raczej podejdź do niej spokojnie. Ważne jest też, żebyś nie udawała, że wszystko jest dobrze i wszystko ci się podoba, jeśli jest inaczej.

Wodnik

Jeśli jesteś samotnym Wodnikiem, nie nastawiaj się w czerwcu na wielką miłość. Postaw raczej na miłe spędzanie wolnego czasu ze znajomymi. Jeśli będziesz się rozglądać za wielkim uczuciem, ono się nie zjawi.

Wodniki w związkach będą czuły się osamotnione, ale czekanie na jakieś gesty ze strony partnera, może przynieść rozczarowanie. To ty, mimo że potrzebujesz teraz uczucia, musisz wyjść z inicjatywą.

W czerwcu możesz odczuć, że pieniądze uciekają ci z portfela, dlatego dokładnie planuj każdy wydatek.

Ryby

Samotne Ryby mają szansę na poznanie ciekawej osoby. Nawet, jeśli ta znajomość nie przerodzi się w wielkie uczucie, to da obojgu bardzo wiele.

Ryby, jesteście zbyt skupione na sobie i swoich planach. Nie zauważacie potrzeb innych. Pamiętajcie, że teraz nie potrzebujecie niczyjej pomocy ani wsparcia, ale może się to zmienić za kilka miesięcy i wtedy inni was zlekceważą.

W pracy szykują się zmiany. Możliwe, że zmieni się szef albo dojdą nowi współpracownicy. Nie obawiaj się jednak zwolnienia. Ty jesteś bezpieczna.