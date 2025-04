Chcesz odnaleźć zodiakalną bratnią duszę lub sprawdzić, czy z nowo poznaną osobą uda ci się stworzyć trwały związek? Zobacz, jakie znaki zodiaku są ze sobą najbardziej kompatybilne. Przed tobą horoskop miłosny dla par!



Nawet osoby, które na co dzień sceptycznie podchodzą do horoskopów, kiedy się zakochają, zwykle sprawdzają, spod jakiego znaku zodiaku jest ich partner. Traktują to jako „dodatkowy argument” w rozważaniach „być czy nie być” z poznaną osobą. Czy data urodzenia i kompilacja gwiazd, jaka w tym momencie miała miejsce, ma wpływ na dobieranie się par? A może to wyłącznie sprawa charakteru, genów, podobnego światopoglądu i wychowania? Jakie jest wasze zdanie na ten temat?

Fot. Depositphotos

Według astrologów, to indywidualne interakcje zapisane w gwiazdach powodują, że dwie osoby o różnych charakterach może połączyć miłość. Z ich obserwacji wynika, że w relacjach z niektórymi znakami będziemy spotykać wyłącznie problemy, a tylko z nielicznymi mamy szansę na stworzenie związku na całe życie.

[CMS_PAGE_BREAK:Baran]



Baran



tarcia: rak, koziorożec

brak równowagi mocy: panna, skorpion

potencjał: byk, ryby

przeciwności przyciągają: waga

emocje: baran

pokrewieństwo dusz: bliźnięta, wodnik

prawdziwa miłość: lew, strzelec

[CMS_PAGE_BREAK:Ryby]



Ryby



tarcia: bliźnięta, strzelec

brak równowagi mocy: lew, waga

potencjał: baran, wodnik

przeciwności przyciągają: panna

emocje: ryby

pokrewieństwo dusz: byk, koziorożec

prawdziwa miłość: rak, skorpion

[CMS_PAGE_BREAK:Wodnik]



Wodnik



tarcia: byk, skorpion

brak równowagi mocy: rak, panna

potencjał: koziorożec, ryby

przeciwności przyciągają: lew

emocje: wodnik

pokrewieństwo dusz: baran, strzelec

prawdziwa miłość: bliźnięta, waga

[CMS_PAGE_BREAK:Koziorożec]



Koziorożec



tarcia: baran, waga

brak równowagi mocy: bliźnięta, lew

potencjał: strzelec, wodnik

przeciwności przyciągają: rak

emocje: koziorożec

pokrewieństwo dusz: skorpion, ryby

prawdziwa miłość: byk, panna

[CMS_PAGE_BREAK:Strzelec]



Strzelec



tarcia: panna, ryby

brak równowagi mocy: byk, rak

potencjał: skorpion, koziorożec

przeciwności przyciągają: bliźnięta

emocje: strzelec

pokrewieństwo dusz: waga, wodnik

prawdziwa miłość: baran, lew

[CMS_PAGE_BREAK:Skorpion]



Skorpion



tarcia: lew, wodnik

brak równowagi mocy: baran, bliźnięta

potencjał: waga, strzelec

przeciwności przyciągają: byk

emocje: skorpion

pokrewieństwo dusz: panna, koziorożec

prawdziwa miłość: ryby, rak

[CMS_PAGE_BREAK:Waga]



Waga



tarcia: rak, koziorożec

brak równowagi mocy: byk, ryby

potencjał: panna, skorpion

przeciwności przyciągają: baran

emocje: waga

pokrewieństwo dusz: lew, strzelec

prawdziwa miłość: wodnik, bliźnięta

[CMS_PAGE_BREAK:Panna]



Panna



tarcia: bliźnięta, strzelec

brak równowagi mocy: baran, wodnik

potencjał: lew, waga

przeciwności przyciągają: ryby

emocje: panna

pokrewieństwo dusz: lew, skorpion

prawdziwa miłość: koziorożec, byk

[CMS_PAGE_BREAK:Lew]



Lew



tarcia: byk, skorpion

brak równowagi mocy: koziorożec, ryby

potencjał: rak, panna

przeciwności przyciągają: wodnik

emocje: lew

pokrewieństwo dusz: bliźnięta, waga

prawdziwa miłość: strzelec, baran

[CMS_PAGE_BREAK:Rak]



Rak



tarcia: baran, waga

brak równowagi mocy: strzelec, wodnik

potencjał: bliźnięta, lew

przeciwności przyciągają: koziorożec

emocje: rak

pokrewieństwo dusz: byk, panna

prawdziwa miłość: skorpion, ryby

[CMS_PAGE_BREAK:Byk]



Byk



tarcia: lew, wodnik

brak równowagi mocy: waga, strzelec

potencjał: baran, bliźnięta

przeciwności przyciągają: skorpion

emocje: byk

pokrewieństwo dusz: rak, ryby

prawdziwa miłość: panna, koziorożec

[CMS_PAGE_BREAK:Bliźnięta]



Bliźnięta



tarcia: panna, ryby

brak równowagi mocy: skorpion, koziorożec

potencjał: byk, rak

przeciwności przyciągają: strzelec

emocje: bliźnięta

pokrewieństwo dusz: baran, lew

prawdziwa miłość: waga, wodnik