Miłość i rodzina - horoskop na marzec dla Wodnika

Jeśli ciągle szukasz sobie kogoś do pary, nie rób niczego na siłę. Zaufaj losowi i pozwól życiu płynąć jego nurtem, a wszystko ułoży się lepiej, niż przypuszczasz. Spotkasz osobę charyzmatyczną, ambitną, a jednocześnie zaskakująco łagodną…

Reklama

Ktoś zechce namieszać w małżeństwie Wodnika. Nie wierz plotkom i insynuacjom – nieżyczliwych osób, niestety, nie zabraknie. Otwórz serce, wyostrz intuicję i bardziej zaufaj. Skup się na tych, którzy wam kibicują, a intryganci w końcu dadzą za wygraną.

Kariera i pieniądze - horoskop na marzec dla Wodnika

Z niczym się nie spiesz. To, co robisz, wykonuj sumiennie, idąc wydeptaną ścieżką. Przed tobą czas odrabiania zaległości i poprawiania błędów. Niewykluczone, że nie tylko nie pójdziesz do przodu, ale będziesz musiała cofnąć się o kilka kroków. Dzięki temu utrwalisz zdobytą wiedzę i dostrzeżesz błędy, których już drugi raz nie popełnisz.

Inwestycje, które wydawały się kurą znoszącą złote jaja, mogą być mniej zyskowne, niż się spodziewałaś. Przemyśl jeszcze raz, na co chcesz wydać pieniądze.

Zdrowie - horoskop na marzec dla Wodnika

Nie powinnaś narzekać na zdrowie ani uskarżać się na poważne dolegliwości, chociaż w lutym możesz mieć paskudny nastrój. W najlepszej formie będziesz od 10 marca. Warto przy okazji spalić trochę kalorii, bo inaczej skłonność do przybierania na wadze zmusi cię do wymiany garderoby.

Przełamiesz w sobie niepotrzebne uprzedzenia. Będziesz miała dar przekonywania i pewność siebie. Bazując na swoich umiejętnościach dyplomatycznych, wiele osiągniesz.

Reklama

Zobacz też:Horoskop na marzec dla wszystkich znaków zodiaku