Miłość i rodzina - horoskop na marzec dla Strzelca

Niektórzy krewni zaczną ci wyjątkowo mocno działać na nerwy. Sprawę pogorszy fakt, że ktoś, za kim nie przepadasz, będzie cię jawnie prowokował do konfrontacji. Zignoruj go, skup się na tych, których kochasz, lubisz i szanujesz, a całej reszty nie zapraszaj do domu, nawet kurtuazyjnie.

Twoja wspaniała kuchnia zyska nowych sympatyków. Jeśli zakochasz się teraz, gotowa będziesz ponieść każdą ofiarę, by być z ukochaną osobą. Miłość okaże się wprost nieziemska, a łączące was uczucie z niczym nieporównywalne.

Kariera i pieniądze - horoskop na marzec dla Strzelca

Nie opędzisz się od propozycji drobnych i poważniejszych. Dodatkową pracę znajdziesz od ręki, a jeśli pragniesz zmienić firmę, to prawie wszędzie przyjmą cię z otwartymi ramionami. Twoimi atutami będą teraz rzutkość, otwartość i umiejętność przekonywania do swoich racji.

Atmosfera w nowej pracy również będzie bez zarzutu. Twoja siła perswazji nie znajdzie sobie równych, a najlepiej wykorzystasz ją w działaniach finansowo-biznesowych. Pogratulujesz sobie odwagi i zdecydowania.

Zdrowie - horoskop na marzec dla Strzelca

Pod względem fizycznym nie będziesz w najgorszej formie, chociaż mogą się odezwać jakieś przykre dolegliwości, dopadnie cię zmęczenie i poirytowanie. To nie jest najlepszy czas na zabiegi dentystyczne ani na operacje.

Sprzyja ci dobra passa i szczęście. Zrealizujesz swoje postanowienia, umiejętnie zabierzesz się za urzeczywistnianie planów. Będziesz wytrwała, opanowana i cierpliwa. Pokonasz konkurencję.

