Miłość i rodzina - horoskop na marzec dla Raka

Zacznie się zupełnie niewinnie. Nic nie będzie wskazywało na zmiany. Tymczasem już w marcu nowa znajomość przerodzi się w ognisty, pełen namiętności romans. Drobna iskra rozpali twoje zmysły. Nie opieraj się uczuciu i podążaj za partnerem. Bądź zawsze krok za nim. Roli zdobywcy nie odegrasz teraz najlepiej.

Reklama

Raki w stałym związku muszą słuchać swojego instynktu. Jeśli czujesz, że partner coś ukrywa, nie jest z tobą szczery albo po prostu zachowuje się inaczej niż zwykle, to czas na rozmowę.

Kariera i pieniądze - horoskop na marzec dla Raka

W pracy uda ci się połączyć przyjemne z pożytecznym, ale po 7 marca niektóre sprawy mogą się wyjaśnić na niekorzyść. Nie wpadaj w panikę, mimo że pierwsza myśl, jaka przyjdzie ci do głowy, to – zwinąć żagle. Taki manewr to najgorsze, co mogłabyś teraz zrobić.

Weź pod uwagę różne możliwości i pamiętaj, że niektóre rzeczy da się jeszcze odkręcić. Koniec lutego to nie najlepszy moment na szukanie nowego pracodawcy ani też na zakładanie firmy.

Zdrowie - horoskop na marzec dla Raka

Z każdym dniem będziesz czuła się coraz lepiej, a w połowie marca będziesz tryskać największą energią. Twoje pozytywne nastawienie korzystnie wpłynie na zdrowie bądź ewentualny przebieg choroby. Bardziej zadbasz o figurę, częściej będziesz odwiedzać kosmetyczkę i fryzjera. Warto przy okazji skupić się na profilaktyce.

Nic nie wytrąci cię z równowagi. W każdej okoliczności będziesz wiedziała, jak się zachować. Spotkasz wielu pomocnych ludzi, którym warto zaufać. W marcu poczujesz się doceniona.

Reklama

Zobacz:Horoskop na marzec dla wszystkich znaków zodiaku