Barany

Styczeń pomimo swojej zimowej i karnawałowej aury wpłynie pozytywnie na Wasz intelekt. Odczujecie przypływ dobrych pomysłów co w efekcie zamanifestuje się pracą na szybkich intelektualnych obrotach. Ponieważ będziecie pracować dość szybko i wydajnie pamiętajcie o odpoczynku. Dajcie sobie chwilę wytchnienia i postarajcie się stonować swoje bojowe nastawienie Takie napięcie i naprężenie może niekorzystnie wpłynąć na Waszą psychikę, dlatego. lepiej nie dążcie do dominacji nad otoczeniem, gdyż ryzyko w stosunku do zysków jest zbyt wielkie. Zawodowe plany przeprowadzajcie teraz spokojnie i taktownie. Z ostrożnością podchodźcie też do spraw osobistych, a wszystko będzie dobrze i powiecie sobie, ze to był dobry dla Was czas.

Byki

Prawdopodobnie aura stycznia ze swoją większa już ilością światła, dłuższym dniem i częstym goszczeniem słońca na niebie, przyczyni się do wzrostu energetyki Waszych organizmów. Możliwe, że dzięki temu zostaniecie dostrzeżeni przez ludzi z otoczenia, którzy zauważą Waszą lepszą prezencję, ten błysk w oku, nawet zmianę ubioru i sposobu chodzenia. Jednym słowem, cieszyć się będziecie wigorem i wysokim poziomem energii, która powinna znaleźć ujście przede wszystkim w fizycznej aktywności. Prawdopodobnie w styczniu osiągniecie stabilizację w swoich układach partnerskich. Pod koniec miesiąca warto będzie zaangażować się w sprawy finansowe. Zatem wzięcie kredytu lub korzystne ulokowanie gotówki nie nastręczy Wam kłopotów.

Bliźnięta

Przypuszczalnie ten miesiąc, pomimo swej karnawałowej aury i jeszcze pachnący pozostałością świątecznych przysmaków, nie przyniesie zbyt wielu powodów do zadowolenia. Tym razem gwiazdy czasami mogą poskąpić Wam pozytywnej energii i zmusić do większego, niż zazwyczaj wysiłku. O wszystko trzeba będzie się starać i mobilizować, aż do bólu. To co innym przyjdzie lekko i zwyczajnie, Wam nastręczy wielu problemów. Sukcesy zawodowe i osobiste wymagać będą wysiłków i starań. Trudne sytuacje mogą pojawiać się na każdym kroku. Stąd zapewne trzeba będzie bardziej niż zwykle, dbać o dobrą współpracę i kontakty z otoczeniem. Sprawy finansowe i prawne należy konsultować z fachowcami, gdyż możecie być narażeni na oszustwo!

Raki

Prawdopodobnie styczeń będzie czasem, gdy ruszycie z kopyta, przyciskając gaz do dechy. Na pewno przyniesie Wam sporo wyzwań, którym nie zawsze będzie można sprostać, ale w razie potrzeby rodzina udzieli Wam pomocy i wsparcia. Możliwe, ze czekają Was jakieś nieplanowane wydatki, wtedy właśnie otrzymacie pomoc od najbliższych i to bez specjalnego proszenia. Po prostu zawsze znajdzie się jakaś życzliwa Wam dusza. To samo może dotyczyć problemów w pracy, które jakimś dziwnym, magicznym sumptem zostaną rozwiązane. Niektórym Rakom może być tak dobrze, ze zaczniecie wdawać się w miłosne, słowne gierki. Niemniej jednak pamiętajcie, aby nie składać obietnic bez pokrycia i lepiej bawić się z umiarem. Niemniej jednak nie zatracajcie się w tej szybkości i lepiej wyluzujcie.

Lew

Prawdopodobnie w tym pierwszym miesiącu Nowego Roku towarzyszyć Wam będzie świetny układ planet! Otrzymacie szansę wykazania się swoim talentem i poczuciem humoru. Możliwe, ze zodiakalne Lwy, odetchną wreszcie po depresyjnym listopadzie i grudniu i dzięki większej ilości światła błysną intuicją i energią. Będą mogły mocniej zaufać własnym możliwościom. Pomimo jeszcze świątecznej, a dla niektórych karnawałowej aury nadejdzie czas na wzmożony wysiłek w kontekście spraw zawodowych. Poczujecie, ze pora wyciągnąć z kufra projekty odłożone na lepsze czasy i przystąpicie do ich realizacji. Niemniej jednak liczcie się z tym, że spektakularne sukcesy nie pojawią się od razu, łatwiej skoncentrujecie się na żmudnej i trudnej pracy.

Panny

Prawdopodobnie dla sporej grupy zodiakalnych Panien szykuje się ciekawy miesiąc. Jednak jak to zwykle bywa, w dużej mierze od Was samych będzie zależeć, jaki obrót przyjmą sprawy. Generalnie układ planet wskazuje na poprawę sytuacji. Niemniej jednak musicie liczyć się z tym, że przybędzie Wam zawodowych obowiązków. Nie obawiajcie się jednak wysiłku, gdyż dostarczą one finansowych korzyści i poprawią status materialny. Styczeń będzie Was motywować do ostrożnego dysponowania finansami. Do tego aura stycznia będzie sprzyjać i wspomagać Was w wysiłkach, aby rozwinąć karierę zawodową. Tutaj możecie liczyć na sukcesy oraz gwarancje dobrego rozwoju sytuacji w najbliższych miesiącach.

Wagi

Przypuszczalnie ten zimowy styczeń poddany będzie uczuciom. Sprawy materialne, czyli finanse, kariera, wydatki i dochody, jakoś potoczą się własnym torem, a dla Was, miłe Wagi najważniejsze będą uczucia i towarzyszące im emocje. I chociaż za oknem zima i nawet do Walentynek jeszcze daleko, to w Waszych sercach zakwitną fiołki. W związkach osobistych zapowiada się świetna okazja do zebrania wartościowych i trwałych doświadczeń. Raptem skonstatujecie,że ta właśnie osoba powinna zostać z Wami na całe życie, że to właśnie jej obecność jest Wam potrzebna. Niezależnie od płci, będziecie w miłosnych relacjach stroną aktywną i zdobywającą. Styczeń, może za sprawą coraz dłuższego dnia, doda Wam charyzmy, wigoru i energii i raczej nie będziecie mieć problemów z poderwanie kogoś interesującego i atrakcyjnego, kogoś, kto wpadnie Wam w oko.

Skorpiony

Styczeń zapowiada się dosyć dobrze zarówno pod względem spraw finansowych, jak i spraw uczuciowych. Na ogół zodiakalne Skorpiony będą zadowolone ze swojego życia. Jednak, gdzieś tam w zakamarkach Waszych serc zakiełkują wspomnienia. Może odżyje wspomnienie pierwszej miłości, a może w wyobraźni pojawi się zapowiedź romansu. Możecie odczuwać też tęsknotę za czymś niezwykłym, za tym rycerzem na białym koniu lub księżniczką wołającą o pomoc. Niekoniecznie musicie tłumić te swoje pragnienia, może warto zastanowić się, czego pragnie teraz Wasza dusza, może świadome przyzwolenie na zaistnienie faktów, pozwoli na ich faktyczne zamanifestowania się na planie materialnym. A może nadarzy się sposobność na malutką chwilkę zapomnienia????

Strzelce

Przypuszczalnie styczeń postawi się Wam okoniem. Tym razem odczujecie przysłowiowy opór materii, sprawy, które powinny toczyć się gładko i lekko do przodu, mogą się zatrzymać i dziwnym trafem usłyszycie słowa, że owszem wszystko będzie załatwione, ale trzeba będzie poczekać. Nie martwcie się jednak, widocznie tak ma być, co się odwlecze, to nie uciecze. Na pewno styczniowa aura nie będzie sprzyjać nowym przedsięwzięciom, a stare pomysły będą musiały poczekać na bardziej korzystne sploty okoliczności. Za to uspokoicie się i wyciszycie na tyle, ze zechcecie więcej czau poświęcić na odrobinę refleksji, odpoczynku i regenerację organizmu. Warto zastanowić się co wokół siebie zmienić, zarówno pod względem rozwoju wewnętrznego jak i spraw uczuciowym. To dobry czas na wzmocnienie więzów ze swoją ukochaną połówką.

Koziorożce

Początek miesiąca zapowiada się atrakcyjnie, chociaż niezbyt spokojnie. Pomimo wielu pytań o przyszłość, jaki będzie ten nowy 2012 rok, niewykluczone powodzenie w pracy i miłości. Niemniej jednak sukcesy nie przyjdą same, trzeba będzie się solidnie napracować i skoncentrować na jego osiągnięciu. Wtedy też ten sukces znajdzie się w obszarze Waszych niemałych przecież możliwości.. Już na początku stycznia trzeba będzie się zmobilizować i przedsięwziąć odpowiednie kroki. Wysiłek na pewno się opłaci. Możliwe, ze otrzymacie lepszą pracę, bezrobotne Koziorożce zostaną zaproszone do rozmowy. Ważne, aby odpowiednio się do nich ustosunkować i postawić na samodzielność. Tym razem nikt nie pomoże, a obiecanki skończą się na niedotrzymanych obietnicach.

Wodniki

Przypuszczalnie z racji skoncentrowanych, styczniowych i noworocznych wibracji, ważne będzie dla Was życie uczuciowe. Przy czym w sprawach miłości i uczuć wskazana ostrożność i rozwaga, gdyż nie wszystko ułoży się według planu. Szczególnie w stałych związkach już na początku miesiąca możliwe są pewne zawirowania. Warto jednak zapanować nad emocjami i nie działać zbyt spontanicznie. Pamiętajcie, że szybkie i nieprzemyślane posunięcia mogą Was zbyt drogo kosztować. Zbyt ostre słowo, zbyt szybko spakowana walizka i problem na całe życie, gdy uświadomicie sobie, ze zrobiliście naprawdę fatalny krok i do tego o jeden za dużo. Dla wolnych i nie związanych Wodników styczeń będzie bardziej bezpieczny. Pierwsze dwa tygodnie sprzyjać będą poszukującym miłości.

Ryby

Niestety, ale w tym pierwszym miesiącu nowego 2012 roku raczej nie obejdzie się bez stresów. Już w pierwszym tygodniu niektóre zodiakalne Ryby mogą odczuć spadek energii i osłabienie formy. Mogą nasilić się stany chorobowe, zatem musicie mieć to na uwadze, aby jak najwcześniej zapobiec problemom. Nie należy jednak rezygnować ze spacerów na świeżym powietrzu oraz z odpowiedniej diety. Korzystajcie ze słońca, którego powinno nie zabraknąć, nie przejmujcie się zimnem, ważny ruch i świeże powietrze. Nader korzystnie zapowiadają się sprawy w kontekście spraw zawodowych, łączących się z załatwianiem kontraktów, wyjazdów w teren lub pracy w delegacji. Właśnie teraz będziecie mieli możliwość załatwienia odpowiednich dokumentów i traficie na życzliwe ustosunkowane do Was osoby.

