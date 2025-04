Baran

Prawdopodobnie październik zamanifestuje się dość ciekawymi energiami. Możliwe, że zodiakalne Barany odczują, że materia nie jest najważniejsza. Oprócz pieniędzy liczą się inne wartości jak przyjaźń, miłość, szacunek, altruizm... Przede wszystkim… przyjaźń. Niewykluczone, że część z Was zechce odnowić zerwane kontakty. Zresztą może się zdarzyć, że ktoś dawno nie widziany lub mieszkający za granicą zechce się z Wami skontaktować. Spora część zodiakalnych Baranów będzie podróżować. W większości mogą to być podróże służbowe, ale i skorzystacie także z zaproszeń od innych ludzi. Wzmocnicie przez to naderwane więzi i układy koleżeńskie i przyjacielskie.

Byk

Prawdopodobnie najważniejszymi sprawami dotyczącymi października będą sprawy finansowe, konta, przelewy, wpłaty, nadpłaty. Dobrze byłoby je załatwić jak najszybciej, gdyż wtedy możecie liczyć na pozytywne zbiegi okoliczności. Los podeśle Wam przyjazne osoby, które pomogą lub udzielą dobrych, konkretnych wskazówek. Zatem, czekają Was całkiem spore wyzwania, jednak poradzicie sobie z nimi bez problemów, wszak materia i finanse, to dziedziny bynajmniej Wam nie obce. Za to na kanwie uczuć też nieźle. Byki będące w związkach doświadczą radości bycia ze swoją ukochaną połówką i powiedzą sobie, że dobrze wybrały. Pozwoli to zapewne na przewietrzenie i odkurzenie spraw alkowy.

Bliźnięta

Przez większość tego osnutego dymami z ognisk miesiąca możecie spodziewać się dobrych energii i pozytywnych zbiegów okoliczności. Prawdopodobnie dzięki temu nastąpi wzmożenie siły woli i witalności. Umocni się pewność siebie i wiara we własne możliwości, co sprawi, że wszelkie przeszkody wydadzą się Wam mało znaczące. Zapewne takie podejście do sprawy zamanifestuje się sukcesem. Będzie można dużo zdziałać, zdecydować o swoim powodzeniu, gdyż dopisywać Wam będzie niezawodna intuicja, dzięki której ominiecie wszelkie rafy i pułapki zastawione przez życie. Niewykluczone pojawienie się nowych kontaktów, nowych możliwości i sposobności do pomnożenia pieniędzy.

Rak

Prawdopodobnie październik będzie miesiącem łaskawym i znamiennym w pozytywny rozwój wydarzeń. Dzięki swojej przebojowości i kreatywności cieszyć się będziecie powodzeniem w sprawach zawodowych i prywatnych. Już początek miesiąca uzmysłowi Wam fakt, że wszystkie drogi i wysiłki wiodą ku lepszemu. Jednak wskazana będzie pełna gotowość i mobilizacja, nie wolno zaniedbywać żadnych obowiązków. Jeśli dopilnujecie i poprowadzicie rozpoczęte już sprawy, to doczekacie się słusznej nagrody w postaci uznania oraz finansów. Dzięki pracowitości szanse zdobycia zawodowego awansu i finansowej stabilizacji wzrosną i przydadzą Wam pewności siebie.

Lew

Prawdopodobnie już początek października zmusi Was do solidnego wysiłku, niemniej jednak to, co zostanie wypracowane na początku, korzystnie procentować będzie nie tylko do końca miesiąca, ale do końca roku. Zodiakalne Lwy, które prowadza swoje firmy oraz zajmują jakiekolwiek stanowiska pracy będą zmuszone do wysiłku intelektualnego, kreatywności i dobrego gospodarowania swoją energią, by zawsze była na wysokim poziomie. Niestety, nie zawsze wyjdzie to tak, jak sobie zaplanujecie, gdyż trzeba będzie stawić czoło trudnościom oraz oporowi materii. Niekoniecznie wszystkie Wasze zamierzenia spotkają się z akceptacją i uznaniem, jednak dla dobra firmy lub ogółu trzeba będzie je przeforsować.

Panna

Prawdopodobnie październik natchnie Was optymizmem i wiarą w miłość. Stąd zapewne ważne stanie się życie uczuciowe i już w połowie października wejdzie w fazę rozkwitu. Wszystkie znaki na niebie i na ziemi będą mówiły, że Pannom szukającym miłości los będzie sprzyjać i nieoczekiwanie podsunie ciekawe okazje. Zadba, by kochały i były kochane. W związkach, gdzie zmiany są nieuniknione, warto podjąć ostateczną decyzję. Drogie Panny, jeśli zechcecie zakończyć jakiś trudny i toksyczny układ, to szczęście uśmiechnie się na tyle, że jakimś dziwnym sumptem wywiniecie się z trudnych zależności. Supełki rozwiążą się samoistnie i bezboleśnie dla obu stron.

Waga

Przypuszczalnie październik postawi przed zodiakalnymi Wagami spore wyzwania. Niewykluczone podróże. Będziecie przemieszczać się w nowe miejsca, spotykać nowych ludzi i nawiązywać nowe kontakty. Miłe Wagi radzę nie bać się nowych znajomości, które pomogą uwierzyć w siebie i zrekompensują wrześniowe kłopoty. Do tego czekają Was zmiany, przy czym większość z nich, okaże się korzystna. Może to być zmiana miejsca pracy na inną, lepszą i bardziej prestiżową, może to być zmiana miejsca zamieszkania. Jedno i drugie zapewne wyjdzie Wam na dobre, w szczególności dotyczy to Wag, które podświadomie przeczuwały czekające je niespodzianki.

Skorpiony

Prawdopodobnie październik nie przyniesie żadnych niespodzianek łączących się ze stresem lub spadkiem energii. Niemniej jednak pomimo pomyślnych wiatrów, należałoby bardziej zadbać o swoją psychikę i ciało. Drogie Skorpiony, czas na rezygnację z używek i czas na prowadzenie higienicznego trybu życia. Lato minęło, minął tez szał spotkań i przypadkowych sytuacji. Dlatego dobrze byłoby unikać wszelkich nerwowych sytuacji, po to, aby na zimowe miesiące zachować jak najwięcej energii i dobrego samopoczucia. Szczególnie, ze skłonność do popadania w stany depresyjne jest główną przyczyną Waszych kłopotów życiowych. Ten miesiąc będzie sprzyjał dietom, medytacjom i wypoczynkowi ciała i duszy.

Strzelec

Prawdopodobnie przed Wami, drogie Strzelce dość trudny, męczący i intensywny miesiąc. Twarde zderzenie z rzeczywistością po wrześniowym luzie mogą zamanifestować się niepokojem i podenerwowaniem. Jednak nie ma o co włosów z głowy drzeć, po prostu odrobina spokoju, zdystansowanie się i dobre, konkretne plany pomogą uporać się z trudną rzeczywistością. Zatem dobrze byłoby przygotować i perfekcyjnie zaplanować wszystkie działania, przedsięwzięcia, projekty i pracę nie tylko na miesiąc październik, ale już do końca roku. Nie liczcie na łatwe sukcesy, szybką pomoc bliskich i znajomych, szczęście i życiowy fart. O wszystko trzeba będzie się starać oraz wykazać się determinacją i zaangażowaniem.

Koziorożec

Mimo, że w kalendarzu już jesień i październik z dnia na dzień bardziej melancholijny, to Wasze samopoczucie, nastrój i zdrowie powinny być w jak najlepszej formie. Sprawy materialne, które na początku miesiąca mogą Wam mocno szwankować, już w połowie października ustabilizują się i nie będą spędzać Wam snu z powiek. Natomiast koniec miesiąca przyniesie sporo dobrego w sprawach uczuciowych i układach międzyludzkich. Coś niewyjaśnionego, wyjaśni się, coś zagubionego może się znaleźć i tym samym uwolnicie się od brzemienia niejasnych i bezzasadnych podejrzeń. Możecie liczyć na sporą ulgę i poprawę samopoczucia, co pozwoli Wam spokojnie przygotować się do zimy.

Wodnik

Prawdopodobnie w październiku spora część zodiakalnych Wodników może poddawać się jesiennym, melancholijnym nastrojom. Takie nastawienie zapowiada Wam czas zmartwień, przygnębienia, trosk, które jednakże niekoniecznie muszą wynikać z realnej sytuacji. Będzie to raczej stan ducha, niż odzwierciedlenie prawdziwych problemów. Dlatego drogie Wodniki ten horoskop nie jest taki smutny, gdyż koniec miesiąca przewiduje Wasze przebudzenie z letargu, wzrost energii i optymizmu. A stanie się to za sprawą poznania niezwykłej, fascynującej osoby. Może to być jesienny romans, ale niekoniecznie, część Wodników zechce te miłość zatrzymać do lata...

Ryby

Przypuszczalnie jesienny październik przyniesie Wam wiele potrzebnych zmian. Dokonacie trudnych, ale właściwych wyborów i osiągniecie wymarzony sukces. A tak bywa, ze czasem przy istotnym oporze materii nic się nie udaje, a za moment otwierają się wrota i wszystko staje się możliwe. Tak też i stać się może w wypadku większości zodiakalnych Ryb. Nastawcie się na to, że zmiany te mogą być dość gwałtowne, ale pamiętajcie, one będą potrzebne. W związku z czym trzeba będzie dokonać wielu trudnych wyborów. Dzięki ciężkiej pracy, którą włożycie teraz w poprawę swojej sytuacji życiowej, nie będziecie narzekać na brak pieniędzy w przyszłości.