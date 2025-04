Barany

Te zimne, lutowe dni mogą przynieść Baranom rozterki, może nie udać się załatwienie spraw urzędowych, dlatego powinniście uzbroić się w cierpliwość i przeczekać złe chwile. A zła passa nie trwa wiecznie i minie już niedługo. Możliwe też nadmierne okazywanie emocji przez zazdrosne Barany, musicie zwalczać te cechę, ponieważ niszczy ona przede wszystkim Was samych. A generalnie luty będzie ważny dla Was przede wszystkim na kanwie spaw uczuciowych. Zadbajcie o swoją miłość, uczucia, pilnujcie jej strzeżcie, bo może to być miłość na całe życie.

Reklama

Byki

Prawdopodobnie Byki będą świętować ten lutowy miesiąc u przyjaciół i na różnego rodzaju imprezach towarzyskich. Możliwe tez zaproszenia na przyjęcia weselne, ogółem będzie bardzo wesoło i zabawowo. Bądźcie jednak bardzo uważni, gdyż to czas dobry na wypadki i skaleczenia. Jeśli wykażecie się ostrożnością, to mogą was ominąć. W szczególności uważajcie podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych, czyli aut, traktorów, wózków widłakowych, kombajnów, o wypadek może być nietrudno!

Bliźnięta

W życiu zodiakalnych Bliźniąt zapowiada się dostatek materialny, czasem graniczący wręcz z nudą. Na kanwie spaw zawodowych dobrze, a nawet bardzo dobrze, Wasz kreatywność zostanie dostrzeżona i nagrodzona. Gorzej z uczuciami. Niektóre z Was będą musiały się zdecydować, czy ujawnić swoje romanse, czy też wrócić grzecznie na łono Rodziny. Sytuacja może wydawać się Wam niezbyt sprzyjająca i komfortowa, ale karty mówią, że cokolwiek zrobicie to i tak dobrze na tym wyjdziecie. Jedyną podpowiedzią może być, kierowanie się dobrymi intencjami zawsze dobrze się kończy.

Raki

Niewykluczone, ze lutowe plany Raków, dotyczące uczuć są skazane na powodzenie. A zatem powiodą się wszystkie plany dotyczące uczuć, tworzenia i umacniania związków partnerskich. Powinniście jednak powstrzymać swoją wrodzoną podejrzliwość, jeśli zdacie się na Los i uwierzycie w swój dobry scenariusz życiowy, wszystko uda się i będziecie bardzo szczęśliwe. Ci partnerzy, którzy zjawili się w Waszym życiu lub ci co są w nim już, to prawdopodobnie partnerzy „zapisani w gwiazdach” i nic Was już z nimi nie rozdzieli. Tym razem wchodzenie w sferę drażliwości, dywagacji, a co by było, gdyby...będzie dla Was szczególnie niekorzystne i lepiej jednak myśleć pozytywnie, dzięki czemu stworzycie sobie dobrą aurę.

lwy

A cudnym, zodiakalnym Lwom przyjdzie czas na retrospekcję i zrewidowanie swojego życia. Czas podjąć brzemienne w skutki decyzje życiowe. Czas dla niektórych z Was rozmówić się z toksycznymi partnerami i postawić wreszcie na swoim. Jeśli okażecie się determinacją i będziecie konsekwentni w odcięciu się emocjonalnym od nich, wszystko ułoży się dobrze. Te kontrowersyjne rozmowy powinny się odbyć także na kanwie spaw zawodowych. To dobry czas, aby uwolnić się od osób, które blokują Wasze działania lub przyczyniają się do niekorzystnej atmosfery w firmie.

Panny

Prawdopodobnie dla zodiakalnych Panien luty może być czasem zamieszania i trudności materialnych. Problemy też w sprawach uczuciowych, możliwe skandale i zerwania w najbliższym otoczeniu. Można jednak tego uniknąć, jeśli zastanowicie się, czy przypadkiem nie gracie roli bluszczu, który oblepia partnera. Jeśli faktycznie tak jest, to czas na zrewidowanie swojego podejścia do życia. Wy też musicie coś wnosić do związku, samo branie, na dłuższą metę może się nie sprawdzić. W efekcie wylądujecie z ręką w nocniku. Pamiętajcie, to Wy jesteście panami i paniami swojego życia!

Wagi

Niewykluczone, ze w lutym zodiakalne Wagi mogą mieć dużo dylematów dotyczących własnej psychiki. Mogą czuć się rozkojarzone i mieć pretensje do życia. A tak naprawdę muszą poszukać w sobie spokoju i równowagi, bo słońce na świecie świeci zawsze, ale nie zawsze świeci w naszych sercach. Ten stan chwilowego zawieszenia niechaj wykorzystają na przemyślenia i zajrzą w głąb siebie z pytaniem - co tak naprawdę jest dla nich ważne? Jeśli Wagi znajdą tę odpowiedż w swoim sercu lub umyśle, wszystko stanie się prostsze, gdyż dzięki temu zostanie wytyczony cel, a za nim zjawi się droga, którą swobodnie podążycie.

Skorpiony

Możliwe, ze zodiakalne Skorpiony poświęcą się bez reszty na umocnienie fundamentów swoich rodzinnych i partnerskich związków. Mogą zostać poczęte dzieci, albo nowe sprawy, które jak by nie było przyczynią się do uszczuplenia ich zasobów materialnych. Ale może warto? Wszak materia, to nie wszystko, co nas może cieszyć. Skorpiony ogólnie będą bardzo szczęśliwe i zajmą się dekoracją swoich mieszkań, zaczną wydawać pieniądze na przyjemności swoje i swojej rodziny. A to znak, ze zapewne te finanse pojawią się i dlatego będzie co i z czego wydawać.

Strzelce

Dobry to czas dla Strzelców na wszelakiego rodzaju przemyślenia. Niektóre z Was będą chciały powalczyć ze swoimi nałogami, jak palenie tytoniu lub nadmierne spożywanie napojów „wyskokowych” postanowicie też powściągnąć swoją nadmierną nerwowość. Ważne dla zodiakalnych Strzelców staną się uczucia oraz potrzeba dobrej komunikacji, z osobami, na których Wam zależy. Staniecie się bardziej asertywni i bardziej wyrozumiali. Jednym słowem niektóre z Was znajdą spokój i harmonię, ale nie w świecie, tylko w sobie.

Koziorożce

Zodiakalne Koziorożce będą musiały uważać, aby nie złożyć jakiegoś fałszywego podpisu, co może przysporzyć im kłopotów materialnych. Zweryfikujcie swoje zamierzenia odnośnie podżyrowania komuś pożyczki lub pożyczenia po prostu jakiejś kwoty pieniędzy. Z pieniędzmi w lutym może być trochę krucho, dlatego uważajcie na wydatki, wpływy mogą być mniejsze od wydatków. Dlatego tym bardziej zważajcie na to, co macie, pilnujcie swoich kart kredytowych oraz dokumentów, by nie wpadły w niepowołane ręce.

Wodniki

Dla zodiakalnych Wodników, luty pomimo swej zimowej aury może być dobrym czasem na podróże nie tylko tych, związanych z wypoczynkiem, ale także i służbowe. Jedne i drugie będą brzemienne w dobre wiadomości i wydarzenia. Ponadto dużo wiadomości, bardzo dobrych zresztą, dużo nowych kontaktów i nowo poznanych osób. Ogólnie to niektóre Wodniki będą miały bardzo ruchliwy początek miesiąca, a być może i jego koniec. Do tego możliwy spływ informacji, które zostaną wykorzystane w przyszłości i przyczynią się do Waszego wzbogacenia się materialnego.

Reklama

Ryby

Prawdopodobnie w lutym zodiakalnym Rybom wyda się, że nie potrafią żonglować swoim losem i kreować swojej rzeczywistości, ale to nieprawda. Karta Gwiazda, potwierdza, że Wasze talenty są przeogromne i mogą zostać wykorzystane, jeśli weźmiecie się do działania oczywiście. Da Wam to ogromną radość i zadowolenie z własnej osoby. Jedynie trzeba będzie działać i zmienić swój dotychczasowy stosunek do rzeczywistości. Dobre porozumienie z otoczeniem powinno być gwarancją komfortu psychicznego.