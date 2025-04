Barany

Prawdopodobnie melancholijny, zasnuty mgłami listopad zapisze się jako czas interesujący i ekscytujący. Stanie się to za sprawą chęci do osiągnięcia niezależności. Już na początku miesiąca mogą pojawić się nieoczekiwane okoliczności związane z realizacją Waszych celów zawodowych. W pracy będziecie się cieszyć wielką popularnością. Możecie dużo załatwić dla firmy i dla siebie z przeforsowaniem swoich projektów i idei włącznie. Korzystne będą wszelkie transakcje finansowe, szczególnie te długoterminowe i na nich radziłabym skupić swoją uwagę. Oczywiście mianem inwestycji można określić także zakup mieszkania, ziemi, działki lub lasu. Drogie Barany, to dobry czas na korzystne inwestowanie swoich pieniędzy.

Byki

Niewykluczone, że listopad zachęci Was do działania. Niektóre zodiakalne Byki zechcą rozpocząć nową działalność lub skupią się nad rozszerzeniem dotychczasowej. Stosunkowo łatwo znajdziecie sponsora lub osobę, która zechce poprzeć Wasze projekty i zamierzenia, a d tego umożliwi ich realizację. Niewykluczony uśmiech losu uwalniający Was od problemów natury finansowej. W uczuciach dobrze, ale bez rewelacji i ekscytacji....Może stanie się tak za sprawą melancholii i smutku listopadowej aury. Wszak wy Byki, kochacie słońce i bez niego nie czujecie tego poweru i tej mocy, która uskrzydla Was np. w majowym czasie.

Bliźnięta

Prawdopodobnie jesienny listopad zapowiada się dość energetycznie i planety powinny zasilić Was sporym zapasem sił witalnych oraz optymizmem i chęcią zdobywania wymarzonych celów. Niewykluczone, ze już na początku miesiąca będziecie mieli szansę na załatwienie wielu istotnych spraw, które dotąd trwały w jakimś zaklętym kole niemożności. Problemy, które wcześniej wydawały się Was przerastać, rozwiążą się dzięki nowym pomysłom lub nieoczekiwanej zmianie sytuacji. Drogie Bliźnięta listopad może być dla Was czasem rewelacyjnych i rewolucyjnych przemian.

Raki

Prawdopodobnie dzięki dziwnym, nieoczekiwanie pozytywnym splotom okoliczności będziecie mogli liczyć na pozytywne rozwiązania swoich trudnych spraw. Tym samym dobrze byłoby odwdzięczyć się losowi i także zrobić coś dobrego dla innych i niekoniecznie chodzić tu może o ludzi, możecie wziąć pod uwagę zwierzęta, którym można udzielić pomocy. Uwierzcie, że w tym miesiącu najważniejsze może okazać się to, czego nie da się kupić za pieniądze. Zresztą zauważycie to po owych dziwnych zbiegach okoliczności, które dobroczynnie zadziałają na Wasze listopadowe życie.

Lwy

Niewykluczone, że listopad, pomimo swoich słot i jesienniej aury, nastawi Was pozytywnie do całego świata. Samotne i negatywnie nastawione do całego świata Lwy zechcą wreszcie wyjść do ludzi i nabiorą wielkiej ochoty na zawarcie nowych znajomości, a okazji ku temu będzie sporo. Możecie też poczuć nagłą ochotę, żeby odnowić kontakt z dawno niewidzianą osobą. Warto zatem wsłuchać się w siebie i kierować się głosem serca. Niemniej jednak oprócz zwykłych, osobistych dylematów trzeba będzie uporać się z ziemskimi sprawami, a nazbierało się kilka problemów do rozwiązania. Niemniej jednak najważniejsze będzie zdrowe podejście do życia, gdyż ono pozwoli na łatwe rozwiązanie problemów.

Panny

Prawdopodobnie już początek listopada zamanifestuje się trudnościami i blokadami. Na szczęście podejdziecie do tego dość rozsądnie i zechcecie się z nimi uporać jak najszybciej. Możliwe, że już połowa miesiąca będzie czasem rozwiązań i żegnania się z trudnościami. Podczas codziennych zmagań z rzeczywistością nie zapominajcie o swoim zdrowiu. Oszczędzajcie się w miarę możliwości i starajcie się nie nadwyrężać, a każdą wolną chwilę spędzajcie na świeżym powietrzu, leniuchowanie nie będzie wskazane. Należy utrzymać kondycję i nie popadać w stan rozleniwienia i marazmu.

Wagi

Przypuszczalnie transcendentalny listopad czas może przynieść sporo komfortowych niespodzianek. Ktoś może zaskoczyć Was nagłą dobrotliwością i rewelacyjnie korzystna dla Was zmianą planów. W pracy pomimo zamieszania, kłótni oraz swarów, unikniecie bezpośredniego starcia z najgorszym przeciwnikiem i usuniecie go z drogi w aksamitnych rękawiczkach. Postaracie się, aby nie wchodzić w żadne kliki, ani układy, gdyż bezpośrednia bliskość wiązać się może ze zdradzaniem swoich tajemnic, a to na pewno nie wyszłoby Wam na dobre. Już lepiej robić za ,,czarną owcę” i stać z boku. Do tego mogą zdarzyć się niespodziewane podróże służbowe, nieplanowane wyjazdy, od których nie radzę się uchylać, gdyż będą dla Was nader korzystne.

Skorpiony

Listopad, Wasz miesiąc, pełen czaru, tajemnic i melancholii może być czasem dość niespodzianym. Radzę w tym czasie szczególnie pilnować dokumentów oraz pamiętać o deklaracjach i zeznaniach podatkowych, małe przeoczenie, wielki kłopot. Za to w uczuciach dość ciekawie. Samotne Skorpiony mogą wchodzić w relacje uczuciowe, gdyż takowe są Wam pisane w listopadzie, ale zachowajcie stosowny dystans. Na razie lepiej nie wiązać z nikim swoich losów. Trudno będzie uzyskać poczucie bezpieczeństwa, o które Wam chodzi. Pisany raczej romantyczny, romansowy i całkowicie nieziemski okład, a to wiadomo szybko się zaczyna i jeszcze szybciej kończy...

Strzelce

Prawdopodobnie początek listopada poddany będzie sprawom uczuciowym, których to przebieg zapowiada się raczej burzliwie. Niestety czekają Was kłótnie, swary i spory, a na dogadanie się i zrozumienie nie możecie liczyć. Niestety i w stałych związkach niewykluczone różnice zdań, więc dywagujcie, konwersujcie i upierajcie się tylko wtedy, gdy czujecie swoją rację! Niewykluczone, że nieciekawie zapowiadają się wszelkiego rodzaju relacje międzyludzkie. Możecie wejść w konflikt z najbliższą i dalszą rodziną, do tego spory i awantury z kolegami z pracy. Co na to wszystko poradzić. Raczej nic, po prostu przeczekać i zająć się sobą, dogadać ze swoim wnętrzem, poświęcić czas wyłącznie sobie....

Koziorożce

Przypuszczalnie melancholijny listopad nastroi Was dość pozytywnie do świata i do siebie. Raptem zapragniecie chwili dla siebie, zachwycenia się otaczającą przyrodą, porozmawiania ze sobą. Uda się Wam załatwić wszelkie sprawy i zrealizować swoje osobiste zamierzenia. Możliwe, że część zodiakalnych Koziorożców zechce wziąć sobie parę dni wolnego. Wykorzystajcie ten czas do naładowania akumulatorów, gdyż po powrocie mogą pojawić się nowe propozycje, które cokolwiek wprawią Was w stan konsternacji, ale w w efekcie będą korzystne, pomimo nieoczekiwanych zmian, do których warto się będzie dostosować. Oczekujcie też nawiązania kontaktu z kimś, kogo od jakiegoś czasu nie było w Waszej rzeczywistości.

Wodniki

Prawdopodobnie listopad zaznaczy się dla was wpływami finansowymi. Szczególnie dobry czas dla zodiakalnych Wodników starających się o kredyt na zakup nieruchomości. Niewykluczone, że już w pierwszej połowie miesiąca otrzymacie pozytywną odpowiedź i będziecie mogli wreszcie zrealizować swoja ważną, życiowa transakcję. Niemniej jednak uważnie przeczytajcie warunki umowy, bo może się okazać, że ustalone wcześniej zasady zostały zmienione na wasza niekorzyść. Oczywiście, nie obawiajcie się, ze tym samym wszystko zostanie cofnięte. Możliwe, ze dyskusja pozwoli na wprowadzenie i poprawienie, t5ak, aby koszty mieściły się w granicach rozsądku.

Ryby

Calikiem możliwe, że melancholia listopada nie wpłynie negatywnie ma Wasze samopoczucie, może nawet wręcz przeciwnie! W listopadzie otrzymacie szansę udowodnienia innym, na co Was stać! Bez obaw myślcie o poważnych krokach dotyczących zmian w życiu uczuciowym oraz w przedsięwzięciach i transakcjach finansowych oraz zawodowych. Niewykluczone, ze listopad nie będzie miesiącem rozstrzygnięć, ale trampoliną do sukcesu. Zatem postarajcie się o cierpliwość oraz wyrozumiałość, nawet wtedy, kiedy nie zawsze będzie szło po Waszej myśli. To co teraz zaczniecie będzie dobrym ziarnem posianym w urodzajną glebę.

