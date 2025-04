Barany

Cel, który wytyczył Wam los lub Wy sobie sami, na szczęście okazał się trafiony i zadowolenie oraz dobra passa towarzyszyć będą Ci również przez pierwszą połowę grudnia. Natomiast w drugiej części miesiąca małe zawirowania, ale w efekcie powiecie sobie, że Los okazał się nie taki zły, jak to zapowiadało się na początku. Koło fortuny zawsze zapowiada zmiany, które nie zawsze potrafimy przyjąć do wiadomości i zaakceptować. Tym razem będą to zmiany na lepsze i zapewne przysporzą dużo radości także i w roku następnym.

Byki

Prawdopodobnie nadszedł czas na nadzieję i zwiększenie tempa przemian. Faktycznie, to grudzień może być nawet czasem spektakularnego sukcesu, dla tych zodiakalnych Byków, które nie poddadzą się chwilowym smutkom, depresjom i dzięki temu zwycięsko wyjdą ze wszystkich przeciwności. Możliwość złapania szczęścia, osiągnięcia komfortu psychicznego, poznanie dobrego partnera życiowego, być może tego kogoś zapisanego w gwiazdach. Te Byki, które zamierzają udać się w podróż za morze, będą mogły spełnić swoje marzenia i los nie będzie im w niczym przeszkadzał. Bardzo dobry czas dla tych, którzy w to uwierzą.

Bliźnięta

Prawdopodobnie początek grudnia może być dość niemrawy, w zasadzie nic specjalnego dziać się nie będzie. Za to koniec tego miesiąca da wielu zodiakalnym Bliźniętom nadzieję, na dobre ułożenie spraw partnerskich, może być mowa o ślubie, o wspólnym życiu. Natomiast, te które przechodziły zakręty życiowe, wyjdą z nich zwycięsko i doświadczą uczucia, że najgorsze już za nimi i trudności są po to, aby je pokonywać wspólnymi siłami. Słońce to karta szczęścia nie tylko partnerskiego ale też i zawodowego. Te Bliźnięta, które marzyły o jego osiągnięciu, dostaną jak najlepsze wiadomości, związane z pracą i sukcesem zawodowym. Jednym słowem bardzo szczęśliwa końcówka roku, wspaniały prezent pod choinkę.

Raki

Dziwnie zacznie się ten grudniowy czas. Może przynieść jakieś komplikacja uczuciowe. Niektórym Rakom może się wydawać, że spotkał je zawód i rozgoryczenie, że ich małżeństwa zawisły już na włosku i za chwile pęknie ta cieniutka nić. Do tego niezbyt ciekawie w sprawach zawodowych coś może się popsuć. Jednak najlepiej byłoby przystanąć na moment i uważnie przyjrzeć się sytuacji, która nie jest aż tak zła, jak się Wam wydaje. Istnieje jeszcze druga jej strona, jej drugie dno, z czego możecie wyciągnąć niespodziewane dla siebie korzyści. Dlatego nie traćcie głowy, to może być sytuacja działająca na Waszą korzyść. Niewykluczone, ze święta spędzicie w dobrych już nastrojach, a nadszarpnięte więzy zostaną reaktywowane na nowo. W sprawach zawodowych tez polepszenie, otrzymacie obietnice lub propozycje.

Lwy

Możliwe, że dzięki swojej mądrości i zdolności do analitycznego myślenia, poznacie pewne tajemnice, które będą przydatne, jak nie teraz, to w późniejszym czasie. Karta sugeruje mądrość i rozwagę, spokojne podejście do życia, nie poddawanie się emocjom, co prowadzi do opanowania trudnych sytuacji. Niektóre Lwy postanowią podjąć naukę albo w szkołach albo na kursach, o których marzyły już od dawna. W ostateczności będą się posiłkować warsztatami i dorywczymi szkoleniami. Być może koniec roku zmusi Was do refleksji nad celem i sensem życia, co doprowadzi tym samym do spotkania się ze swoim wnętrzem i odkryciem pokładów intuicji.

Panny

Przypuszczalnie możecie liczyć się z ogólnie dobrą sytuacja, nic w tym ostatnim miesiącu roku nie powinno Wam zagrozić. Nawet jeśli w życie niektórych Panien wedrze się smutek i gorycz, to i tak Wasza sytuacja będzie na tyle dobra, że poradzicie sobie ze wszystkimi przeciwnościami losu. Ogólnie większość z Was, drogie Panny powinna dostąpić poprawy jakości życia zawodowego i uczuciowego. Murowany sukces, dla tych, którzy chcą spełnić swoje marzenia. Te marzenia będą miały rację spełnienia się, a w szczególności marzenia dotyczące przeprowadzek, zmian lub zamian mieszkania lub budowy nowego domu.

Wagi

Prawdopodobnie dla większości zodiakalnych Wag zapowiada się stosunkowo dobry czas na wdrożenie pomysłów, które powstały w Waszych głowach jakiś czas temu. Możliwe tez duże profity finansowe dla wszystkich handlowców oraz osób zarabiających słowem, takich jak, prawnicy, dziennikarze, pisarze, nauczyciele, doradcy, mediatorzy, wróżki, wróżbici, dziennikarze....Jednym słowem karty zachęcają, abyście weszli w nowe dziedziny, odkryli swoją niezwykłą aktywność i kreatywność. Pozwoli to na zaistnienie w nowej rzeczywistości materialnej, da możliwość wywalczenia swoich racji i zdobycia dobrych pozycji.

Skorpiony

Prawdopodobnie pomysły wprowadzone w życie już na początku grudnia powinny dać całkiem niezłe wyniki finansowe. Możliwe zamówienia, nowe kontrakty lub przedsięwzięcia, możliwe też otrzymanie nowej i dobrej pracy. Zaprocentuje wreszcie nową wiedzą, zdobytą dzięki doświadczeniu. Jednym słowem Wasza praca zostanie doceniona i zauważona, a to zawsze łączy się z dobrymi dochodami finansowymi. Ten zimny grudzień będzie dobrym czasem dla rzemieślników, handlowców i osób zajmujących się rękodziełem. Zatem niektórzy powinni i w tym kierunku rozwinąć swoje możliwości, zwłaszcza Ci, którzy już kiedyś zajmowali się podobnymi sprawami i podczas przemian ekonomicznych, zostali zepchnięci z rynku.

Strzelce

Wibracje zimowego, pachnącego jodłą grudnia mogą sugerować, że wiele z zodiakalnych Strzelców dokona dobrych wyborów uczuciowych. Niewykluczone, ze sprzyjać im będą dobrzy i mądrzy przyjaciele, w szczególności powinny to być kobiety, które udzielą dobrej rady. Także poczujecie się, że macie dobre i wierne partnerki życiowe lub poznane niedawno przyjaciółki zostaną prawdopodobnie z Wami na zawsze. Ogólna sytuacja życiowa nie powinna przysparzać Wam zmartwień. Zadowolenie w sferze finansów ale też i w sferze uczuć. Niektóre zodiakalne Strzelce postanowią wstąpić w związki małżeńskie lub zalegalizować wreszcie długoletnie partnerskie.

O ile dotąd los złośliwie rzucał Wam kłody pod nogi, to teraz powinien skończyć się niesprzyjający czas na rzecz tego dobrego. Dajcie się ponieść nadziei, potrafi ona budować lepszą przyszłość, nadzieja jest inspiracją do lepszego i szczęśliwszego życia. Pozwólcie sobie czasem na odrobinę marzeń i fantazji. Mądrzy ludzie mówią, że człowiek bez marzeń nie ma nic, bo marzenia są wrotami do świata w którym nie ma bólu i niedostatku, oczywiście takiego świata jeszcze nie ma, ale wszystko jeszcze przed Wami. Z drugiej strony karta radzi, aby nie dać się zbytnio ponieść iluzji podczas budowania swojego biznesu lub swojej egzystencji materialnej, wszystko musi się mieścić w granicach rozsądku.

Wodniki

Przypuszczalnie dla sporej grupy zodiakalnych Wodników nadszedł czas odrodzenia wszystkiego co dotąd było dla Was niekorzystne, niesprzyjające, a nawet złe. Możliwe pogodzenie się zwaśnionych kochanków, małżeństw, rodziców i dzieci. Odnowa i regeneracja, zmęczonego chorobą organizmu. Jednym słowem ten ostatni miesiąc roku powinien obdarzyć spokojne i dobre Wodniki swoimi blaskami i darami. Otrzymacie dobre wiadomości odnośnie swojego życia zawodowego i uczuciowego, zacznie się jakiś nowy i dobry etap, który zapoczątkuje coś nowego i coś dobrego, co korzystnie wpłynie na Wasze dalsze życie i wprowadzi Was w dobre wibracje roku przyszłego.

Ryby

Niewykluczone, że już początek grudnia przyniesie dobre wieści w kwestii finansowej być może teraz będziecie mogły drogie Ryby pomyśleć o zmianie lokalu na lepsze, kupnie nowego domu lub mieszkania. Zapowiada się też konkretna stabilizacja finansowa, bez zmartwień i obaw o brak gotówki. Przy czym można powiedzieć nie tylko o komforcie materialnym, ale przede wszystkim o osiągnięciu równowagi psychicznej o znalezieniu równowagi i szczęścia w sobie. To może wróżyć sukces i spełnienie marzeń i to na płaszczyźnie materialnej i uczuciowej. Niektóre Ryby poczują w sobie chęć na podzielenie się swoimi pieniędzmi, obudzą się w nich filantropi, może to być grosik na schronisko dla zwierząt lub kwota na dom dziecka.