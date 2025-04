Miłość i rodzina - horoskop na marzec dla Lwa

Zadbasz o to, by twojej rodzinie niczego nie brakowało. Zatroszczysz się o najbliższych nie tylko materialnie, ale też zrobisz wszystko, by dom emanował ciepłem, a więzi między wami były silne i autentyczne.

Jeżeli nadal mieszkasz z rodzicami, stwierdzisz, że już czas założyć własną rodzinę i postarać się o dziecko. W uczuciach ułoży się nieźle, chociaż ukochana osoba zacznie cię nieco męczyć. Nie zdołasz tego ukryć ani tym bardziej robić dobrej miny do złej gry.

Kariera i pieniądze - horoskop na marzec dla Lwa

Dobra passa szykuje się w finansach. W najmniej spodziewanym momencie możesz zarobić pokaźną kwotę. Jak mało kiedy szczęście sprzyja ci teraz na loterii i w hazardzie. Swoją szansę wykorzystaj zwłaszcza w dniach 6 - 10 marca. W pracy kieruj się odpowiednim wyczuciem, a unikniesz pułapek. Będziesz miała ogromną intuicję, dzięki czemu w lot zorientujesz się w każdej sytuacji.

Skup się na rzeczach, które ci wychodzą, których jesteś pewna, a nade wszystko nie szukaj wrogów tam, gdzie ich nie ma.

Zdrowie - horoskop na marzec dla Lwa

Będziesz miała mnóstwo energii, którą natychmiast powinnaś rozładować, ale też grożą ci okresowe zapalenia, stany podgorączkowe, bóle głowy albo urazy, złamania czy kontuzje. Musisz być ostrożna. Jeśli jednak próbujesz wykaraskać się z choroby, przebieg rekonwalescencji będzie szybki i bardzo pomyślny.

Stać cię będzie na rozmach, możesz sporo zarobić i osiągnąć sukces w dowolnej dziedzinie. Zdaj się na intuicję, otwórz się na innych. Twój wdzięk i optymizm zjednają ci sympatię otoczenia.

