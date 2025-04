Miłość i rodzina - horoskop na marzec dla Byka



W domu zapanuje bardzo przyjemna i serdeczna atmosfera. Jednak mimo tylu uprzejmości nie powinnaś tłumić w sobie emocji – mów, co ci nie odpowiada, z czym się nie zgadzasz.

Nie zamiataj pod dywan niewygodnych spraw, bo później może się to na tobie zemścić. Unikaj po prostu robienia dobrej miny do złej gry. Z kolei relacje uczuciowe będą pozostawiać wiele do życzenia. Partner może cię urazić, chociaż zrobi to raczej niechcący, przez przypadek. Jeśli tak się stanie, przyjmij przeprosiny.

Kariera i pieniądze - horoskop na marzec dla Byka

Przed tobą pasmo sukcesów i znaczących osiągnięć. Sumiennie wypełnisz obowiązki, nikt nie będzie miał ci nic do zarzucenia. Działając planowo, w sposób zdecydowany, pełen pasji i zaangażowania, bez trudu uporasz się z ewentualnymi problemami.

W finansach drgnie niewiele, chociaż dzięki intuicji możesz teraz dobrze ulokować pieniądze. Szczególną ostrożność zachowaj jednak w ostatnim tygodniu lutego. Decyzje podjęte zbyt pośpiesznie wpędzą cię w tarapaty.

Zdrowie - horoskop na marzec dla Byka

Pod względem zdrowotnym będziesz w całkiem niezłej formie, choć w połowie marca możesz poczuć się gorzej. Wszystko jednak zależy od twojej umiejętności radzenia sobie ze stresem. Nie przesadzaj z używkami ani z lekarstwami – dotąd ci wprawdzie nie szkodziły, jednak akurat teraz będziesz je źle tolerować.

Zadbasz o każdy detal, a w działaniu wykażesz się olbrzymią determinacją. W pracy pójdzie znakomicie, nauczysz się nowych umiejętności. Bez trudu osiągniesz wytyczony cel.

