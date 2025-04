Miłość i rodzina - horoskop na marzec dla Bliźniąt



W stałych związkach szykuje się odwilż po ostatnim kryzysie. Jeśli do tej pory nie potrafiliście spokojnie rozmawiać, teraz otworzycie się na siebie, skłonni pójść na ustępstwa, na jakie wcześniej byście się nie zgodzili.

Nie zabraknie wam odwagi ani determinacji, więc możecie wprowadzić wiele korzystnych zmian. Podczas realizowania wspólnych projektów dopisze ci szczęście, dzięki czemu wszystko pójdzie jak po maśle.

Kariera i pieniądze - horoskop na marzec dla Bliźniąt

Sprawdzisz się teraz w podbramkowej sytuacji. Zachowasz nie tylko zimną krew, ale i poczucie humoru. Najprostsze rozwiązania okażą się najlepsze, nawet jeśli komuś wydadzą się niezrozumiałe.

Możesz bardzo daleko zajść, ale dopilnuj, by nie przeoczyć ważnego szczegółu. Stosunki z szefem ułożą się nie najgorzej, choć korcić cię będzie do pouczania go. Rób swoje, nie obiecuj za wiele i działaj tak, aby nikt nie miał ci nic do zarzucenia. W finansach coraz lepiej.

Zdrowie - horoskop na marzec dla Bliźniąt

Poczujesz przypływ sił witalnych, będziesz miała większą odporność, a energia pobudzi cię do życia. Wciągnie cię jakaś nowa dyscyplina sportowa, dzięki czemu zyskasz na pewności siebie. Ustabilizuje się twój układ hormonalny, wreszcie zaprowadzisz porządek na talerzu.

Po 4 marca warto zmodyfikować dietę na bardziej zbilansowaną. Jedz mniej, za to treściwie.

Przed tobą dobry moment na rozwój zdolności. Będziesz w świetnym humorze, uda ci się też wykorzystać pojawiające się szanse. Nie mów jednak za dużo o swoich zamierzeniach.

