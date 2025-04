Baran



Miłość w maju będzie potrzebowała dodatkowego wspomagacza, dlatego zaplanujcie z partnerem więcej wspólnych wieczorów. Ważne, żebyście mieli wtedy czas na rozmowę, dlatego zamiast oglądać film, wybierzcie się na spacer albo przygotujcie kolację w domowym zaciszu.

Reklama

W pracy będziesz mogła sprawdzić, na co tak naprawdę cię stać. Czeka cię poważne zadanie do wykonania. Jeśli nie schowasz głowy w piasek, będziesz mogła cieszyć się sukcesem.

Rada: Nie marnuj pięknej pogody na siedzenie w domu!

Byk



Uczucie, nawet par z długim stażem, będzie w maju intensywnie kwitło. Czeka was dużo przyjemnych chwil. Samotne Byki mogą natomiast poczuć się zawiedzione i będą wzdychać za mężczyzną, z którym chciały spędzić resztę życia, a jak się okazało, on miał inne plany.

W maju czeka cię luźniejszy czas w pracy. W końcu trochę odetchniesz. Będziesz mogła skupić się bardziej na sobie i na swoim życiu prywatnym. Dzięki temu spojrzysz na wszystko – zwłaszcza na pracę – z dystansem. Dotrze do ciebie, że nie samą pracą żyje człowiek. Jest duża szansa, że gdzieś wyjedziesz.

Rada: Zajrzyj w głąb siebie i zastanów się, czego tak naprawdę chcesz.

Bliźnięta



W miłości jak na karuzeli. Chwilami możesz czuć się zdezorientowana. Nie daj się jednak zwariować. Spróbuj na wszystko popatrzeć z dystansem, a na pewno znajdziesz złoty środek.

Przybędzie ci w pracy obowiązków. Możesz chwilami czuć się sfrustrowana i wypalona, ale pamiętaj, że to przejściowy okres. Już pod koniec miesiąca będzie się to zmieniać. Bądź dobrej myśli! Jeśli szykuje się impreza firmowa, dobrze, żebyś się na nią wybrała. Nie tylko będziesz się dobrze bawić ale i wiele zyskasz, jeśli chodzi o pozycję w firmie.

Rada: Szkoda życia na smutek i łzy.

Polecamy: Horoskop tygodniowy

Rak



Maj upłynie tobie i twojemu partnerowi bardzo spokojnie. Może nawet za spokojnie. Jeśli chcesz zabić tę czterotygodniową nudę, zaskocz czymś swojego partnera. Nie masz pomysłu? Poradź się znajomych albo poszukaj inspiracji w Internecie. Zróbcie coś szalonego, a zobaczysz, jak wszystko w waszym związku ożyje!

Czeka cię rozmowa z szefem, ale się nie obawiaj. Jeśli dobrze wywiązujesz się ze swoich obowiązków, możesz liczyć na premię. Jeśli ostatnio nie przykładałaś się do pracy, dostaniesz tylko upomnienie.

Rada: To, czy masz życie nudne czy nie, zależy od ciebie, dlatego zacznij działać!

Lew



Samotne Lwy będą się błąkać w poszukiwaniu swojej drugiej połowy. Jest duża szansa, że zakończy się ono powodzeniem. Lwy, które są w związkach, mogą liczyć na niespodziankę ze strony swojego partnera.

W pracy warto na wszystko popatrzeć realnie. Nie ma się co łudzić i mieć nadzieję, że stanie się cud. Jeśli od dłuższego czasu nic się nie zmieniło, to przez kolejne miesiące będzie tak samo. Jeśli chcesz zmian, musisz je zainicjować.

Rada: Weź sprawy w swoje ręce!

Panna



Twoje uczucie będzie wystawione na próbę. Nie daj się zwieść i rób swoje jak dotychczas, a wszystko dobrze się skończy. Samotne Panny nie powinny mieć złudzeń – jeśli mimo starań nic nie wychodzi, oznacza to, że szkoda czasu.

W pracy pojawią się nieporozumienia między pracownikami. Nie warto jednak zbytnio się angażować w tę całą sytuację, ale podejść do niej z dystansem. Pokłócić się łatwo i tak samo łatwo powiedzieć w nerwach coś, czego można później żałować. Lepiej odsunąć się na bok i zająć swoimi obowiązkami. Takie rozwiązanie przyniesie ci najwięcej korzyści.

Rada: Nie wchodź drugi raz do tej samej rzeki!

Fot. Fotolia

Waga



Zazdrość nigdy nie przynosi na dłuższą metę nic dobrego. Jeśli dojdzie do tego sprawdzanie partnera, może się to zakończyć rozstaniem. Lepiej porozmawiaj szczerze ze swoją drugą połową, a z tej rozmowy dowiesz się więcej niż z podejrzeń i kontrolowania. Nawet, jeśli twój partner nie powie zbyt wiele, będziesz widziała, jak się zachowuje. Nawet drobne gesty mogą powiedzieć wiele.

Nie traktuj pracy zbyt poważnie. Bądź lojalna i wykonuj swoje zadania, ale siedzenie po nocach albo przynoszenie niedokończonych spraw do domu nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Rada: Czasem trzeba trochę odpuścić, żeby później było lepiej!

Skorpion



Maj będzie miesiącem wielu przemyśleń. Zaczniesz się zastanawiać, czy faktycznie robisz w życiu to, co kochasz, czy masz czas na swoje pasje i dla najbliższych. Będziesz snuć plany na niedaleką przyszłość. Zapiszesz się na kurs, zrobisz coś dla siebie. W pracy czekają cię duże zmiany, zwłaszcza pod koniec miesiąca. Mimo że będziesz niespokojna o ten okres, wszystko dobrze się skończy.

W związku zapragniesz większej bliskości, bo poczujesz, że twoje relacje z partnerem się pogarszają. Przyczyną jest brak czasu i mało rozmów. Małymi krokami oddalacie się od siebie. Maj to świetny moment, żeby spędzić ze sobą kilka dni albo przynajmniej wieczorów. Jeśli jest taka szansa, wyjedźcie gdzieś na weekend, a zobaczycie jak wasz związek odżyje.

Rada: Zrób sobie czasem wolne od wszystkich obowiązków. Masz do tego prawo!

Strzelec



Sprzeczki rodzinne nie powinny cię pochłaniać tak bardzo, żebyś nie mogła skupić się na niczym innym. Pamiętaj, że są sprawy, o które nie warto się kłócić. Czasem lepiej odpuścić, a wyjdzie się na tym najlepiej. W pracy możesz czuć się trochę znudzona, ale decyzji o zmianie pracodawcy nie podejmuj pochopnie. Najpierw zrób sobie urlop, odetchnij, przemyśl wszystko i dopiero wtedy możesz działać.

Samotne Strzelce mają okazję się zakochać. Nie oczekujcie jednak od partnera zbyt wiele, zwłaszcza na początku. Wymaganie deklaracji może odstraszyć potencjalnego kandydata zanim jeszcze się tak naprawdę zakocha.

Rada: Trzy razy się zastanów, zanim coś zrobisz.

Polecamy: Horoskop wenezuelski 2016

Koziorożec



Maj będzie dla ciebie z jednej strony okresem cudownym, z drugiej trudnym. Na horyzoncie pojawi się ktoś interesujący. Będziesz miała wrażenie, że znacie się od zawsze. Nawet po kilku godzinach rozmowy nie poczujesz znudzenia. Zaskoczy cię jego dojrzałe podejście do życia. Ta znajomość ma duże szanse przerodzić się w prawdziwe uczucie. Aby jednak się tak stało, musisz podjąć dojrzałą, odpowiedzialną decyzję i zakończyć swój dotychczasowy trudny związek, z którego i tak na dłuższą metę nic nie będzie. Jeżeli nie znajdziesz w sobie odwagi, by podjąć taki krok, pozwól nowemu znajomemu szukać szczęścia u boku innej kobiety. Pamiętaj tylko, że to może być już ostatnia szansa od losu. Nie zmarnuj jej.

W pracy będzie się dużo działo, zwłaszcza pod koniec miesiąca. Nie musisz się jednak obawiać niczego złego. Niezależnie od tego, jak się potoczy twoja sytuacja w firmie, wyjdzie ci to na dobre.

Rada: Od decyzji, którą podejmiesz w maju może zależeć całe twoje życie, więc postaraj się, żeby była to przemyślana decyzja.

Wodnik



W końcu spotkasz osobę, z którą będziesz chciała spędzisz resztę życia. Odzyskasz nadzieję i chęci do życia. Pamiętaj tylko, żeby zachować odpowiednie tempo. Jak będziesz za często nalegać na spotkania i poważne deklaracje, twój kandydat może się wystraszyć i uciec. Z pewnością ci tego nie powie, ale nie uporał się jeszcze ze swoim ostatnim związkiem. Potrzebuje czasu, wsparcia i poczucia bezpieczeństwa. Jeśli mu to zapewnisz, z pewnością już niedługo zapomni o osobie, która go dotychczas raniła.

Maj w pracy upłynie ci bezproblemowo. Może zdarzyć się kilka nieprzewidzianych sytuacji, ale nie wpłyną one znacząco na ciebie. Pod koniec miesiąca uważaj tylko na Raka i Strzelca, bo mogą mieć złe zamiary.

Rada: Zachowaj spokój i bądź cierpliwa, a dostaniesz to, o czym marzysz.

Ryby



Maj upłynie ci na załatwianiu spraw w urzędach i bankach. Nie będzie to łatwy i przyjemny okres. Doprowadzenie pewnych spraw do końca będzie cię kosztowało zarówno wiele czasu jak i nerwów. Nie zniechęcaj się jednak, bo wszystko, nawet te najgorsze miesiące, mają kiedyś swój koniec.

Zakochane Ryby nie będą się mogły w pracy skupić. Przełoży się to niestety na trudności z wyrobieniem normy. Jednak nie ma się co przejmować. Przecież każdemu może zdarzyć się gorszy miesiąc. Samotne Ryby mogą pod koniec miesiąca liczyć na ciekawą znajomość, ale to, czy rozwinie się z tego jakieś uczucie, okaże się dopiero w czerwcu lub lipcu.

Rada: Płyń pod prąd, a dobrze na tym wyjdziesz.

Reklama

Polecamy: Horoskop chiński dla mamy