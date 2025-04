BARAN



Jest prosty sposób, żeby się wzbogacić w lipcu, a ty masz na to duże szanse. Nawet dowiesz się o tym sposobie, ale możesz go zlekceważyć, przejść obok niego obojętnie i stracić wielką szansę. Bądź zatem czujna.

W miłości nie spodziewaj się niemożliwego.

BYK

Będzie szansa, żeby w lipcu trochę dorobić. Jeśli jesteś na siłach, skorzystaj z tej propozycji, bo pieniądze na pewno przydadzą ci się w najbliższym czasie bardziej niż myślisz.

W uczuciach spodziewaj się miłej niespodzianki.

BLIŹNIĘTA

Nie pożyczaj w lipcu pieniędzy nikomu spoza rodziny, bo możesz już nigdy nie zobaczyć ani pieniędzy ani osoby, której je pożyczysz.

W miłości bądź ostrożna, zwłaszcza, gdy to świeży związek.

RAK

Długo oczekiwana premia może cię negatywnie zaskoczyć. Otrzymasz mniej niż oczekiwałaś. Będziesz zawiedziona.

Jeśli chodzi o twoją wymarzoną drugą połowę, to może masz za duże oczekiwania?

LEW

Może lipiec to czas, żeby pomyśleć nad własnym biznesem? Przecież jesteś osobą, która ma pewien talent. Warto to wykorzystać. Miałabyś z pasji zarówno przyjemność jak i pieniądze.

Nie bądź tak zaborcza w związku, bo wprowadzisz niepotrzebny zamęt. Pamiętaj, że każdy ma prawo mieć własne zdanie, które trzeba uszanować.

PANNA

W lipcu warto przemyśleć, czy takie skupienie się w życiu na ilości pieniędzy na koncie jest najważniejsze. Postaraj się spojrzeć na wszystko z innej strony. Wysil się trochę, a odkryjesz wiele nowego, a twoje życie odmieni się na lepsze. Naprawdę warto!

W lipcu dowiesz się wiele o swoim związku.

WAGA

W lipcu masz dużą szansę na poprawę stanu swoich finansów. Nie będziesz się tego spodziewać, dlatego możesz przejść obok niej obojętnie. Bądź uważna i słuchaj dokładnie tego, co mówią do ciebie inni, a na pewno dużo na tym zyskasz.

Samotne Wagi będą w lipcu jeszcze bardziej samotne, a te w związkach muszą uzbroić się w cierpliwość, a ważne sprawy same się ułożą.

SKORPION

Nareszcie odżyjesz finansowo. Jeśli planujesz swój urlop w lipcu, w końcu wykorzystasz go maksymalnie i nie będziesz musiała liczyć każdej złotówki.

Skorpiony w dłuższych związkach przypomną sobie co to znaczy spacerować za rękę przy zachodzie słońca, a samotne mają dużą szansę na spotkanie swojej wielkiej miłości.

STRZELEC

Jeśli postawisz w lipcu wszystko na jedną kartę niekoniecznie zyskasz finansowo, ale twoje życie się odmieni na lepsze, bo los poprowadzi cię w kierunku, o którym nigdy byś nie pomyślała. Zatem warto czasem zaryzykować, żeby zrobić krok do przeodu.

W miłości czasem trzeba postawić na swoim. Druga połowa na pewno z czasem to doceni.

KOZIOROŻEC

Nie martw się, że na twoim koncie w lipcu nie będzie tyle pieniędzy, ile się spodziewałaś. Nieplanowane wydatki mogą ci trochę popsuć plany, co nie oznacza, że przełożenie ich w czasie wyjdzie ci na złe.

W związku warto postarać się o więcej czułości. Chowanie się w skorupie nie doprowadzi do niczego dobrego. Samotne Koziorożce powinny postawić w lipcu na zabawę i odpoczynek, a nie zadręczanie się szukaniem partnera.

WODNIK

Czas zakończyć beztroskie życie, jeśli chodzi o sprawy finansowe. Musisz dorosnąć i przestać być uzależniona od kogoś. Zastanów się co by było, gdybyś nagle została sama i musiała sobie poradzić. Lipiec to dobry miesiąc, żeby coś z tym zrobić.

Los nie będzie w lipcu dla ciebie łaskawy, jeśli chodzi o sprawy uczuciowe. Pamiętaj, że spokój będzie w ciągu kilku najbliższych miesięcy najważniejszy.

RYBY

Wydajesz pieniądze nie mając odpowiedniego zabezpieczenia. Dobrze, żebyś to przemyślała zanim będzie za późno. Lipiec to czas dużych wydatków, tak więc zostaw coś na koncie na wszelki wypadek.

Jeśli chodzi o uczucia, to poświęć więcej uwagi swojej drugiej połowie, bo ostatnio może czuć się zaniedbana. Samotne Ryby powinny natomiast zdjąć klapki z oczu, bo miłość jest bliżej niż się spodziewają.