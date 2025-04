Już starożytni znali mowę kwiatów i roślin oraz utożsamiali charaktery ludzi i ich zachowania z odpowiednimi im roślinami. Na podstawie źródeł mówiących o symbolice kwiatów oraz układu planet, będących w dniach urodzenia poszczególnych znaków zodiaku, został skonstruowany horoskop kwiatowy.

Spis treści:

Ma w sobie siłę Marsa i Słońca, złapaną jednak w układność i dyscyplinę Saturna. Osoba melancholijna, ale potrafiąca znaleźć siłę do działania.

Nie zawsze potrafi okazać czułość, ale ma wielką potrzebę miłości, ponadto jest konkretna, pracowita i odpowiedzialna.

fot. Goryczka/Adobe Stock

Oset podobnie jak ostrokrzew to roślina Koziorożca, który potrafi być odpowiedzialny, czuły, ale ukrywa to pod maską oschłości i obojętności.

Nie zawsze jest atrakcyjny i seksowny, ale pod wpływem miłości, rozkwita jego piękno wewnętrzne. Działa na wibracjach miłości i zrozumienia.

To symbol skromności i wrażliwości. W starożytności posiadał właściwości magiczne. Osoba lotna, kreatywna, bazująca na intelekcie, jednocześnie wrażliwa i delikatna, podatna na zranienia.

Uczy się z wiekiem większej podatności na ciosy losu, co powoduje, że los przyjmuje takim, jakim jest.

fot. Nieśmiertelnik/Adobe Stock

Roślinę tę uważano kiedyś za dar nieba, chroniący przed złymi mocami i uderzeniem pioruna, to roślina planety wolności i niezależności Urana.

Ludzie urodzeni tego dnia są ekscentryczni, niezależni, odważni, wspaniali z nich przyjaciele i kochankowie.

Ludzie ze znaku Kosmei są obdarzeni silną indywidualnością, zazwyczaj chcą być wolni, jak ptaki. Jeśli wystawią opinię, to bardzo trafną i adekwatną do okoliczności, starają się zdobyć wszechstronną wiedzę.

Ich wadą jest nadmiar wyobraźni, co bywa przyczyną utrapień, gdyż widzą to, co chcą, a nie to, co jest.

fot. Kosmea/Adobe Stock

Ta delikatna roślina, przywieziona z Brazylii, składa swoje liście, przy dotknięciu ręką. Osoby spod znaku Mimozy, są delikatne, wrażliwe i bardzo czułe.

Romantyczni kochankowie, chcą, aby otoczyć ich opieką i miłością. To świetni kochankowie, artyści i bioenergoterapeuci.

fot. Mimoza/Adobe Stock

We współczesnym języku kwiatów, to symbol oszałamiającej urody. W starożytności symbol płodności, poświęcony bogini Demeter.

I takie są osoby spod tego znaku, atrakcyjne dla płci przeciwnej, twórcze płodne i kreatywne, przy czym wrażliwe i czułe. Czasem zbyt impulsywne, co nie wychodzi im na dobre.

Symbol niewinności i także symbol władzy królewskiej. To kwiat wysoki, piękny i silny, szczególnie dotyczy to Lilii złotogłowiu.

Ludzie urodzeni w tych dniach pozornie tylko są słabi i delikatni, posiadają wewnętrzną moc, są bardzo szlachetni, dobrze radzą sobie z problemami.

Roślina ta powstała ze śliny psa Cerbera, gdy Herakles wykonywał jedno ze swoich zadań. Sok z tojadu był wykorzystywany w magii, później robiono z niego miłosne napoje.

Osoby tego znaku, są impulsywne, przebojowe i bardzo emocjonalne. Muszą uczyć się opanowania wybuchów gniewu.

fot. Tojad/Adobe Stock

Poświęcony Herze, bogini ogniska domowego i macierzyństwa. W symbolice kwiatów to ciche szczęście domowe.

Osoby te kochają rodzinę, która jest zwykle liczna, ale mają też dużo dylematów wewnętrznych i przez całe życie szukają wewnętrznego spokoju i uładzenia.

Jako piękny krzew ogrodowy, przybyła do nas z Ameryki. Osoby spod znaku Hortensji odznaczają się często egzotyczną urodą, są atrakcyjne dla płci przeciwnej, silne, mocne, bywają dobrymi przywódcami, dyrektorami lub z dobrym rezultatem prowadzą swoje firmy.

Roślina pochodząca z Meksyku. Wenus, opiekunka tego znaku, obdarza osoby znaku Dalii, elegancją i artyzmem.

Kobiety i mężczyźni są bardzo zmysłowi i kochliwi. Życie może zweryfikować ich uparty charakter, który bywa przyczyna nieporozumień i wewnętrznych dylematów.

fot. Dalia/Adobe Stock

W starożytności, kwiat bogini Flory, w symbolice kwiatów, to szczodrość.

Osoby spod tego znaku niezbyt często wcielają się w ludzi czynu, ale zmuszone przez życie, potrafią działać bardzo efektywnie. Są dobre dla innych i chętnie dzielą się tym, co posiadają.

Kaczeniec lubi wilgotne i podmokłe środowisko. Ludzie urodzeni w tych dniach są wrażliwi i czuli, bazują na uczuciach, które są dla nich najważniejsze, mają bardzo dobrą intuicję i jej powinni słuchać.

To dobrzy partnerzy życiowi, dbający o swoje ogniska domowe. Dobrzy z nich przyjaciele, na których można zawsze polegać.

Ludziom spod znaku Margaretki patronuje Demeter, bogini urodzaju i Merkury, planeta błyskotliwości i intelektu.

Są bardzo pracowici, oszczędni i odpowiedzialni. To dobrzy mężowie i żony, także solidni rzemieślnicy i podwładni. Pracują często w zawodach potrzebujących cierpliwości i dokładności.

fot. Margaretka/Adobe Stock

We współczesnym języku kwiatów, symbol gadulstwa. I takie są zodiakalne Bliźnięta, trzpiotowate, rozgadane, ale też inteligentne i błyskotliwe, wszak przyświeca im planeta Merkury.

To często ludzie sztuki i kultury, twórcy - potrafią żonglować słowem i myślą.

Kwiatek ten symbolizuje niewinność, szczerą miłość i bezgraniczne oddanie. Chrześcijanie nazywają stokrotkę, kwiatem Marii Dziewicy.

Osoby tego znaku mają poczucie humoru, błyskotliwy dowcip, ale też są bardzo eleganckie i bardziej stonowane, niż Bliźnięta dwóch pierwszych dekad tego znaku. Są też dobrymi i dyplomatycznymi mówcami, często zajmują się polityką.

U starożytnych Greków to symbol szczęścia i błogosławieństwa, a we współczesnej symbolice kwiatów, to wyznanie miłości, ale i „donżuaństwa”.

Księżyc patronuje osobom urodzonym w znaku Tulipana, uwrażliwiając je na piękno świata, ale znak to, że mają one też swoje ciemne strony, jest to ich drażliwość i nadwrażliwość.

Symbolizuje biel, czystość, niewinność i dziewictwo. Ludziom spod znaku Lilii patronuje Księżyc.

To osoby wrażliwe, szczere, kochające dzieci i swoje rodziny. To wspaniałe matki, mężowie, żony i ojcowie. Mają dość liczne potomstwo, lubią zajmować się swoim domem i ogrodem. Często popełniają błąd, będąc zbyt nadopiekuńczymi w stosunku do swojego potomstwa.

fot. Lilia wodna/Adobe Stock

Wśród chrześcijan kwiaty te stanowią symbol pokory, a we współczesnym języku kwiatów są one znakiem wstydliwości i nieśmiałości. I takie są osoby urodzone w znaku fiołka.

To ludzie o miłej aparycji, ale skromni i delikatni, przy czym bardzo wrażliwi na krzywdę innych. Potrzebują dużo ciepła i jeśli zostaną zranieni, chowają się w swoich skorupkach.

fot. Fiołek/Adobe Stock

W języku kwiatów symbolizuje poetyczność. Ludziom urodzonym w tym znaku patronuje planeta Słońce, są energiczni, żywi, rezolutni, towarzyscy, szczodrobliwi i szlachetni.

Do tego nie obawiają się przeciwności losu i są optymistycznie nastawieni do otaczającego ich świata. Lubią zabawy i towarzystwo, nie stronią od dużej grupy ludzi.

To silni i szlachetni ludzie, często tez prostolinijni i bezkonfliktowi.

Osobom tego znaku patronuje planeta Słońce, dodając im energii i aktywności do działania. Lubią skupiać na sobie uwagę otoczenia, ale często też są zapatrzone w osoby stojące na świeczniku i chcąc im dorównać za wszelką cenę, przysparzają sobie niepotrzebnych stresów.

To mistyczny symbol serca, romantycznej i zmysłowej miłości oraz środek kosmicznego koła.

Ludzie znaku Róży są kochliwi, zmysłowi, seksowni i namiętni. To wspaniali kochankowie, potrafiący bez reszty zatracać się w miłosnym uniesieniu, szkoda tylko, że skupiają się właściwie tylko na sobie. Są też bardzo kapryśni i niestali w uczuciach.

Pochodzi z Azji Wschodniej, z jego kwiatów sporządza się kwaskowaty napój tonizujący.

Osoby spod znaku Hibiskusa są niezwykłej urody, wyróżniając się wśród otoczenia swoją niezwykłością i zmysłowością. Przy czym są analityczne i dokładne, ale też lotne i inteligentne.

fot. Hibiskus.Adobe Stock

To kwiat Zeusa, dlatego służył za talizman wojownikom w bitwie. Chrześcijanie uważali go za symbol cierpień Chrystusa.

Osoby spod tego znaku są pracowite i dokładne, analityczne i rozsądne. To doskonali rzemieślnicy, rolnicy, gospodynie domowe oraz restauratorzy. Ich wadą jest to, że zbyt poważnie traktują życie, a powinni nabrać trochę większego dystansu.

Aster to symbol smutku, to brak możliwości wzniesienia się do nieba.

Osoby spod tego znaku są bardzo układne i poważne, już od dziecka dużo w nich melancholii i wewnętrznych dylematów. Lubią samotność, a jeśli już kogoś pokochają, to są wierne przez długie lata.

We współczesnym języku kwiatów wrzos symbolizuje zdolność dochowania tajemnicy.

Osoby spod znaku Wrzosu, są optymistycznie nastawione do świata, to urodzeni dyplomaci i negocjatorzy, ale też i wierni przyjaciele. Są subtelni i wyrafinowani, lubią piękno i komfort materialny.

W Chinach ucieleśniała zdrowie i powodzenie, a w Japonii łączono ją ze smutkiem i melancholią.

Kamelia to urodzona Waga, z jednej strony może być radosna i wesoła, by za chwilę stać się smutną i rozrzewnioną. Osoby tego znaku odznaczają się wdziękiem i urodą, ale też są wyjątkowo kapryśne i często nie wiedzą, czego chcą.

fot. Kamelia/Adobe Stock

Bez to symbol smutku i rozstania, dawniej, jako odmowę poślubienia, wręczano gałązkę bzu.

Osoby spod znaku Bzu są silne, charakteryzują się elegancją i wdziękiem. Ich wrodzony urok osobisty zostaje czasem bez skrupułów wykorzystywany dla ich własnego dobra. Często smutek i melancholię ukrywają za pozornie roześmianym obliczem.

Ludzie spod znaku Frezji mają niezwykły erotyzm, tajemną, magiczną moc przyciągania płci przeciwnej. Charakteryzują się egzotyczną i oryginalną urodą i potrafią być bardzo uwodzicielscy.

Mają wrodzony zmysł piękna i elegancji, lubią otaczać się niezwykłymi oryginalnymi rzeczami.

We współczesnym języku kwiatów to symbol kaprysu i niestałości.

Osoby spod znaku Orchidei są bardzo powabne i pociągające, ale też kapryśne i niestałe. Niemniej jednak są kochane przez swoich partnerów. Mają zdolności artystyczne, dobrą intuicję, której powinny częściej słuchać.

To symbol czystości zamysłów i szlachetnego porywu.

Ludzie spod znaku Piwonii są szczerzy i prostolinijni, w lot wyczują fałsz i obłudę. Nie lubią kłamać, mówią często prawdę prosto w oczy, czym nie przysparzają sobie zbyt wielu przyjaciół. Ale dla nich to nie problem, gdyż z natury są samotnikami i wolą niewielkie grono wypróbowanych przyjaciół.

Ludzie spod znaku Gladioli są ciekawi świata, lubią podróże i szerokie przestrzenie, najlepszym dla nich dachem jest dach utkany z gwiaździstego nieba.

Są bardzo niezależni, nie lubią kontrolującego ich partnera życiowego, jak i wymagającej siedzenia przy biurku pracy. Często podróżują w interesach lub mają pracę w terenie.

fot. Gladiola/Adobe Stock

Osoby spod znaku Mniszka to urodzeni kupcy i przedsiębiorcy. Z sukcesem prowadzą firmy reklamowe i usługowe, sprawdzają się w zawodach wymagających szerokiego kontaktu z ludźmi, są bardzo komunikatywni. Ponadto towarzyscy, inteligentni, wszędzie ich pełno. Wadą może być to, że nadmiernie trwonią swoją energię na kilka zajęć naraz.

Kwiat lotosu jest symbolem narodzin i odrodzenia, a także początków życia kosmosu, jest to również symbol bóstw solarnych.

Ludzie spod znaku Lotosu są szczerzy, życzliwi, radośni, nie biorą życia zbyt serio, co może być przyczyną konfliktów z bardziej poważnymi partnerami życiowymi.

To symbol wiecznej młodości. Osoby spod znaku Szarotki są energiczne i żywotne, charakteryzuje je zazwyczaj szczupła i wysportowana sylwetka.

Rzadko chorują i dożywają późnej starości. Są ambitne, uparte i nawet wyboistą i trudną drogą zdążają do raz wybranego już celu. To dobrzy i wierni na całe życie partnerzy życiowi i przyjaciele.

