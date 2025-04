Horoskop dla urodzonych w poszczególnych dniach lipca bardzo się od siebie różni. Warto poznać prawdę o sobie i o swoich bliskich, którzy pojawili się na świecie w tym pięknym, letnim miesiącu.

Reklama

Horoskop dla urodzonych 1 lipca

Jesteś niewolnikiem nowoczesnej technologii. Nie umiesz żyć bez telewizora, komputera, telefonu komórkowego i innych tego rodzaju urządzeń. Nie różniłbyś się pod tym względem od każdego przeciętnego człowieka naszej epoki, gdyby nie fakt, że u ciebie owa przypadłość osiągnęła już stan chroniczny. Możesz spać w łóżku nie z żoną, tylko z komórką, jeść przy komputerowej klawiaturze, zamiast przy stole, a jeśli by zepsuł ci się telewizor, wpadłbyś w depresję większą, niż po śmierci członka rodziny.

Horoskop dla urodzonych 2 lipca

Mówi się, że emocje są złym doradcą, ale w twoim przypadku są jedynym doradcą. Dzięki temu jesteś wymarzonym klientem dla wszystkich punktów handlowych. Wystarczy, że jakiś towar wywoła u ciebie pozytywne wrażenie wzrokowe, lub inne – i natychmiast go kupujesz. A jak później przeliczysz zawartość portfela, to dopiero emocji ci przybędzie. Na szczęście potrafisz uczyć się na własnych błędach. Po kilku takich incydentach z przepłaconymi zakupami więcej nie dajesz się nabijać w butelkę. A emocjami zaczynasz kierować się tylko wtedy, gdy nie chodzi o pieniądze – czyli wtedy, gdy wiadomo, o co chodzi.

Horoskop dla urodzonych 3 lipca

Gdyby rzeczywiście czas to był pieniądz, groziłaby ci skrajna nędza. Niczego tak ci nie brakuje, jak czasu. A przecież wcale go nie trwonisz, każdą chwilę starasz się

maksymalnie wykorzystać. Żadnej sekundy nie zmarnujesz na nic zbędnego. Spieszysz się bardziej, niż wszyscy pozostali mieszkańcy ziemi razem wzięci. Kiedy inni stoją – ty biegniesz, kiedy inni biegną – ty lecisz, a kiedy inni lecą... Wtedy jesteś już tak wyczerpany, że nie masz sił nawet na pośpiech.

Zobacz także: Jakie zioła warto polecić Rakom?

Horoskop dla urodzonych 4 lipca

Podobno po śmierci dusza oddziela się od ciała, ale twoja dusza robi to już za życia. Nigdy nie ma jej tam, gdzie jest twoja doczesna powłoka. Wiecznie gdzieś buja

w obłokach... Czyżby spieszyło się jej do nieba? Ale kiedy już twojej duszy zdarza się schodzić na ziemię, stajesz się uosobieniem trzeźwości, racjonalności i zdrowego praktycyzmu. Masz więc naturę dwoistą – jedna jej część jest wybitnie duchowa, druga wybitnie rozumowa. Wspólnie tworzą całkiem sensowną mieszankę.

Horoskop dla urodzonych 5 lipca

Wszędzie czujesz się jak u siebie. Do cudzych domów wpadasz, gdy tylko masz ochotę, bez względu na to, czy cię tam zapraszali, czy nie. Stare polskie przysłowie mówi: „Gość nie w porę gorszy od Tatarzyna.” Jeśli już koniecznie chcesz ciągle kogoś odwiedzać – wybieraj się do ludzi, urodzonych 19 lutego. Dla nich zawsze gość jest w porę.

Fot. Fotolia

Horoskop dla urodzonych 6 lipca

Masz talent wokalny, a przynajmniej sądzisz, że go masz. Korzystasz z niego przez okrągłą dobę. Gdziekolwiek jesteś i cokolwiek robisz, towarzyszy ci własny śpiew. Specjalizujesz się w pieśniach religijnych. Idąc do pracy - nucisz kolędy, wracając do domu - umilasz sobie drogę pieśniami adwentowymi, gotując obiad - wyśpiewujesz pieśni wielkopostne... Jeśli przy okazji go przypalisz, właśnie te pieśni będą jak najbardziej stosowne. Natura obdarzyła cię jeszcze inną charakterystyczną cechą. Chociaż czasownik „obdarzyła” może tu być dyskusyjny, gdyż chodzi o cechę raczej niewygodną. Niewygodną i dla ciebie, i dla twoich znajomych, których widujesz na ulicy. Widujesz, ale nie poznajesz. Nie wynika to ze słabej pamięci wzrokowej, bo ta działa u ciebie bez zarzutu. Ani tym bardziej z braku kultury, gdy spotkanego przechodnia (który kogoś ci przypomina, lecz nie wiesz kogo) mijasz bez słowa i dziwisz się, dlaczego obca osoba mówi ci „dzień dobry”. Po prostu masz szczególną trudność z zapamiętywaniem ludzkich twarzy. Podobno to bywa uwarunkowane genetycznie, jednak w twoim wypadku przyczyna tkwi głównie w dacie narodzin. Jeśli dodatkowo taką przypadłość odziedziczyłeś w genach, istnieje spora szansa, że przekażesz ją własnym potomkom, niezależnie od tego,w jakim dniu przyjdą na świat.

Horoskop dla urodzonych 7 lipca

Urodziłeś się siódmego dnia siódmego miesiąca. W powszechnej opinii siódemka to szczęśliwa liczba, w twojej opinii również. Uważasz się za wybrańca fortuny. Jesteś

pewny, że los zawsze musi ci sprzyjać. Tymczasem los sprzyja ci rzeczywiście, ale nie bardziej niż innym. Znana sentencja „szczęściu trzeba pomóc” dotyczy ciebie tak samo, jak wszystkich pozostałych śmiertelników.

Horoskop dla urodzonych 8 lipca

Jesteś obdarzony niezwykle rzadką i cenną cnotą skromności. Znasz swoją wartość, ale tego nie eksponujesz. Nigdy przysłowiowa woda sodowa nie uderzy ci do głowy. Raczej nie próbuj robić kariery w branży reklamowej. Chyba, że zamierzasz reklamować nie towary, tylko ich ceny, bo o tych zawsze warto wyrażać się jak najskromniej. One nie muszą być wywyższane – i bez tego potrafią wzrastać.

Horoskop dla urodzonych 9 lipca

Spośród wszelkich żywych istot, zasiedlających naszą planetę, największym sentymentem darzysz rośliny. Cały kompleks ziemskiej flory – uprawnej, dzikiej, ozdobnej,

tropikalnej i nie wiadomo jeszcze jakiej – zajmuje w twoim sercu wyjątkowe miejsce. Nie tylko zresztą w sercu, w domu również. Twoje mieszkanie przypomina ogród botaniczny. Nie można w nim przejść paru kroków, by nie potknąć się o doniczkę z kaktusem, albo nie nadepnąć jakiejś sadzonki.

Horoskop dla urodzonych 10 lipca

Najchętniej stale nosiłbyś hełm z zamkniętą przyłbicą, a jeszcze lepiej – czapkę niewidkę. Nie lubisz spoglądać w lustro, nie pozwalasz się fotografować. Uważasz siebie za najbardziej nieudany twór natury. Ilość najróżniejszych defektów, jakie nieustannie u siebie odkrywasz, jest tak imponująca, że z powodzeniem można by je rozdzielić między całą ludzkość. Każdą wolną chwilę poświęcasz na rozmyślania o swoich wadach, z których większość istnieje jedynie w twojej wyobraźni.

Horoskop dla urodzonych 11 lipca

W odróżnieniu od poprzednika, na ogół raczej nie masz sobie nic do zarzucenia. Żadne kompleksy nie spędzają ci snu z powiek, przynajmniej nie w większym stopniu, niż każdemu przeciętnemu przedstawicielowi naszego gatunku. Natomiast przejawiasz wyjątkowo silną tendencję do ciągłego porównywania siebie z innymi ludźmi, zwłaszcza z tymi, z którymi często przebywasz. Zwykle stwierdzasz, że wszystko z tobą w porządku, ale nie zawsze – zależy z kim się porównujesz. Lepiej unikaj towarzystwa osób urodzonych 12 stycznia i 7 maja, bo to są jednostki, przy których rzadko kto bywa z siebie zadowolony.

Horoskop dla urodzonych 12 lipca

Spośród niezliczonej ilości różnych fobii, jakie mogą pustoszyć ludzką psychikę, ciebie gnębi uporczywy lęk przed owadami. Jeśli przypadkiem natkniesz się na zwykłą

pszczołę, gorliwie zajętą zapylaniem jakiejś rośliny, sparaliżuje cię tak paniczny strach, że nawet nie uciekniesz, bo wszystkie mięśnie ci zesztywnieją. Na widok mrówki bledniesz jak trup, sama myśl o komarze przyprawia cię o konwulsyjne drgawki, a niewinnej muchy obawiasz się bardziej, niż kordonu terrorystów... I bardziej, niż ona pająka.

Horoskop dla urodzonych 13 lipca

Interesujesz się genealogią. Dokładnie znasz swój rodowód, potrafisz wymienić wszystkich przodków, przynajmniej do kilku pokoleń wstecz. Cudze drzewa genealogiczne też nie są ci obce. Wiele czasu spędzasz w archiwach, przeglądając księgi metrykalne. Wiesz, kto ma korzenie szlacheckie, kto plebejskie, czyi pradziadowie wysławili się bohaterskimi czynami, a czyi skończyli na szubienicy. Na wszelki wypadek unikasz konfliktów z prawem, bo gdyby po latach jakiś twój potomek odkrył, że byłeś kryminalistą...

Horoskop dla urodzonych 14 lipca

Urodziłeś się w rocznicę wielkiego wydarzenia, które zainaugurowało wybuch jednej z najbardziej znanych rewolucji w dziejach świata. Oczywiście wiesz, iż chodzi o Rewolucję Francuską, rozpoczętą od zburzenia Bastylii właśnie 14 lipca. A jeśli nie wiesz, to teraz się dowiadujesz. W każdym razie ów symboliczny dzień sprawił, że w twoich żyłach płynie krew może nie francuska, ale na pewno rewolucyjna. Wszystko, co robisz, ma charakter przewrotowy i radykalny. Twoja głowa jest zawsze pełna myśli nie mniej rewolucyjnych, niż te, które przed latami kłębiły się w głowach uczestników Rewolucji Francuskiej. Na szczęście to jedyne podobieństwo – tamte głowy w znacznej części gilotyna odłączała od tułowia, co raczej twojej głowie nie grozi.

Horoskop dla urodzonych 15 lipca

Od niepamiętnych czasów ludzie poszukiwali środka, który pozwalałby im przedłużać doczesną wędrówkę i oddalać perspektywę podróży w zaświaty. Recept na długowieczność pojawiało się wiele, ale skuteczna jest tylko jedna – wystarczy urodzić się 15 lipca. Właśnie dzięki temu, że tego dnia przyszedłeś na świat, nieprędko go opuścisz. Zostałeś zaprogramowany na co najmniej dziewięćdziesiąt lat życia, a może nawet na więcej. O ile nie wpadniesz pod samochód, ani pod nic innego, prawdopodobnie doczekasz setnych urodzin.

Horoskop dla urodzonych 16 lipca

Jesteś wzorem uczciwości. Jeśli zobaczysz na ulicy zgubioną monetę – tak długo szukasz właściciela, póki go nie odnajdziesz. A gdy już odnajdziesz, oddajesz monetę. Jeśli zobaczysz na ulicy banknot, postępujesz tak samo, jeśli cały portfel – także. Powinieneś trafić do galerii osobliwości.

Horoskop dla urodzonych 17 lipca

Całe twoje życie determinuje wojna płci. Jesteś albo feministką, albo męskim szowinistą. Twój związek małżeński przypomina wojskowy poligon. Jeśli w dodatku twój współmałżonek też urodził się tego dnia, tworzycie razem mieszankę tak intensywnie eksplodującą, że wszystkie reakcje chemiczne, przeprowadzane w laboratoriach, mogą się przy was schować. Ale i tak się kochacie.

Horoskop dla urodzonych 18 lipca

Uważasz się za eksperta od sztuki, choć jedyna sztuka, z jaką masz kontakt, to sztuka mięsa w garnku. Sądzisz, że znasz się na literaturze, choć twoją jedyną lekturą są ogłoszenia drobne w prasie. Oczekujesz, by traktowano cię jak autorytet w dziedzinie prawa, ekonomii, psychologii, czy innych naukowych fakultetów, choć żadnego z nich na studiach nie skończyłeś, ani nawet nie zacząłeś. Zresztą trudno, żebyś studiował na którymś z tych kierunków, lub na jakimkolwiek innym, skoro nie zdałeś matury. Ale przecież nie matura, lecz chęć szczera...

Horoskop dla urodzonych 19 lipca

Lubisz hazard. Spekulujesz na giełdzie, jesteś stałym bywalcem kasyn, nie przejdziesz obojętnie koło żadnej kolektury. Szczęście dopisuje ci na tyle często, by twoja ochota na kolejne gry hazardowe systematycznie wzrastała. Możesz kilkakrotnie pod rząd skreślić szóstkę w totolotka albo u bukmachera trafnie obstawić wszystkie zakłady. Ale i tak jedyny pewny zakład dla ciebie to twój zakład pracy, w którym codziennie odsiadujesz osiem godzin – tak na wszelki wypadek, gdyby jednak fortuna kiedyś przestała ci sprzyjać.

Horoskop dla urodzonych 20 lipca

Posiadasz niezwykle skomplikowaną konstrukcję psychiczną. Gdyby udało się wskrzesić Zygmunta Freuda, nawet on nie potrafiłby przeanalizować twojej osobowości. Jeszcze nie stworzono naukowej teorii, która byłaby w stanie zdefiniować jednostki takie, jak ty. A może sam ją stworzysz?

Horoskop dla urodzonych 21 lipca

Stosujesz szczególną dietę, której podstawą są owoce... zakazane. Im bardziej czegoś ci zabraniają, tym większą na to masz ochotę. Podobno taka tendencja stanowi nieodłączną część natury niemal każdego człowieka, ale dla twojej natury nie jest tylko częścią – ty praktycznie w całości składasz się z syndromu zakazanego owocu. Gdyby do tej pory ludzkość jeszcze nie została wygnana z raju, na pewno byś o to się postarał.

Horoskop dla urodzonych 22 lipca

Uwielbiasz niespodzianki. Jeśli choć raz na dobę ktoś albo coś porządnie cię nie zaskoczy, masz wrażenie, że to dzień stracony. Sam też chętnie zaskakujesz innych. Na przykład o twoim ślubie rodzice dowiedzieli się, gdy wróciłeś z miodowego miesiąca. A o tym, że zostali dziadkami, usłyszeli... od wnuka, kiedy już nauczył się mówić.

Horoskop dla urodzonych 23 lipca

Jeśli znasz jakąś osobę, urodzoną dziesięć dni przed tobą, powinieneś ją poprosić, by zbadała twoje drzewo genealogiczne. Może się okazać, że masz rodowód, sięgający korzeniami czasów Nowego Testamentu, a jednym z twoich odległych przodków był Piłat. Zapewne to po nim odziedziczyłeś wrodzoną skłonność do wyjątkowo częstego umywania rąk. Wprawdzie on robił to w przenośni, a ty dosłownie... Ale za to ty nie ograniczasz się do samych rąk. Ilość wody, jaką codziennie zużywasz na gruntowną higienę osobistą, z powodzeniem mogłaby wypełnić niejeden zbiornik retencyjny.

Horoskop dla urodzonych 24 lipca

Należysz do niezwykle szczęśliwych istot, które zawsze dysponują niewyczerpanymi zasobami czasu, co u żyjących w naszej epoce osobników naszego gatunku jest naprawdę rzadkim darem. Twoje sekundy wloką się jak minuty, minuty wydają się godzinami, a każda godzina to jakby cała doba. Może byś odstąpił trochę swojego czasu komuś, kto przyszedł na świat trzy tygodnie wcześniej od ciebie? Ludziom urodzonym 3 lipca ciągle go brakuje, a ty nie wiesz, co robić z jego nadmiarem.

Zobacz także: Co mówi się o Rakach?

Horoskop dla urodzonych 25 lipca

Nigdy nie tracisz zimnej krwi, bo jej nie masz. Twoja krew jest gorąca i ognista, bardziej niż jej barwa. Posiadasz tak bujny temperament, że starczyłoby go dla mieszkańców całego kraju – i to jakiegoś kraju leżącego blisko równika. Podobno w tamtych regionach ludzie bywają równie wybuchowi, jak ty; nie bez powodu krążą legendy o słynnym południowym temperamencie. A może na południu wszyscy rodzą się 25 lipca?

Horoskop dla urodzonych 26 lipca

Mógłbyś samotnie zamieszkać na bezludnej wyspie, albo na innej planecie i doskonale byś tam sobie radził. Nie istnieje nic, bez czego nie potrafisz się obejść. Cudzego towarzystwa także nie potrzebujesz, własne wystarcza ci w zupełności. Mylą się jednak ci, którzy uważają ciebie za zdziczałego odludka. Ty po prostu jesteś samowystarczalny.

Horoskop dla urodzonych 27 lipca

Od wielu lat różne autorytety medyczne alarmują, że stres – choroba cywilizacyjna dzisiejszych czasów – jest zabójczy dla ludzkiego organizmu. Może dla innych organizmów tak, ale nie dla twojego. Na ciebie wszelkie nerwowe sytuacje działają jak paliwo na silnik samochodowy (oczywiście chodzi tu o paliwo nie ochrzczone). Gdy się nie stresujesz, nie masz motywacji, gdy nie masz motywacji, nic ci się nie chce, gdy nic ci się nie chce, nic nie robisz, a gdy nic nie robisz, to tak się nudzisz, że aż cię stres dopada z tego powodu. Więc już lepiej, by dopadł cię od razu.

Horoskop dla urodzonych 28 lipca

Nic nie sprawia ci takiej przyjemności, jak widok wszelkiego rodzaju uniformów. Sam też najchętniej ciągle byś chodził umundurowany. Tylko z tej przyczyny możesz zaciągnąć się do wojska albo zatrudnić w policji, czy też wstąpić w szeregi innych służb mundurowych, choćbyś żadnego powołania do tych zawodów nie miał. Tymczasem aby utrzymywać stały kontakt z mundurami, wcale nie musisz być żołnierzem, strażakiem, ani nikim podobnym. Wystarczy, że zostaniesz ministrem edukacji i zajmiesz się reformą szkolnictwa od podszewki.

Horoskop dla urodzonych 29 lipca

Na ogół jesteś racjonalny, trzeźwo podchodzisz do prawie wszystkich spraw. Prawie wszystkich, z jednym wyjątkiem - wierzysz w siły nadprzyrodzone. Gdy latem długo nie pada deszcz i w twoim ogrodzie wszystkie rośliny wysychają, odprawiasz rytualne praktyki, mające sprowadzić upragnioną wodę z nieba. A nie prościej byłoby ją naleć z kranu do konewki?

Horoskop dla urodzonych 30 lipca

Jesteś osobą inteligentną, kulturalną i uczynną, ale niekiedy ujawnia się u ciebie mentalność wschodniego satrapy. Twoim ulubionym zajęciem w takich wypadkach staje się sprawowanie despotycznych rządów. Najchętniej wtedy w ogóle nie robiłbyś nic innego. Gdyby istniał zawód dyżurnego autokraty, nie groziłoby ci bezrobocie. Jednak na razie jeszcze rynek pracy nie oferuje etatów w tej branży, musisz więc zatrudnić się w innej, a tyranizować wszystkich wokoło możesz jedynie w wolnych chwilach, dla relaksu. Oczywiście pod warunkiem, że twoje „ofiary” także to potraktują jako zabawę.

Horoskop dla urodzonych 31 lipca

Prowadzisz tryb życia jak borsuk. Cały dzień przesypiasz, by dopiero po zmroku wydobyć z siebie wszystkie zasoby energii, jakie w tobie drzemią. Zwykle jednak okazuje się, że owe zasoby nie budzą się razem z tobą. Twoja nocna aktywność niewiele różni się od dziennej. Równie dobrze mógłbyś spać przez okrągłą dobę. Ale nie robisz tak, bo jesteś z natury obowiązkowy. Nawet gdy z trudem zwlekasz się z łóżka i oczy nie chcą ci się otworzyć – mobilizujesz wszystkie siły i bierzesz się do roboty.

Reklama

Źródło: Wydawnictwo PRINTEX