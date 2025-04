fot. Fotolia

Reklama

Sprawdź, czy wg horoskopu chińskiego jesteś Psem

10.02.1910 r. - 29.01.1911 r. Metal

28.01.1922 r. - 25.02.1923 r. Woda

14.02.1934 r. - 03.02.1935 r. Drzewo

02.02.1946 r. - 21.01.1947 r. Ogień

18.02.1958 r. - 07.02.1959 r. Ziemia

06.02.1970 r. - 26.01.1971 r. Metal

25.01.1982 r. - 12.02.1983 r. Woda

10.02.1994 r. - 30.01.1995 r. Drzewo

29.01.2006 r. - 17.02.2007 r. Ogień

16.02.2018 r. - 04.02.2019 r. Ziemia

Reklama

Horoskop na rok 2016 dla kobiety urodzonej w znaku Psa

Często bywasz kapryśna, ale to tylko dodaje ci uroku. W towarzystwie bywasz podziwiana. Lubisz, aby partner ciągle udowadniał, że cię kocha.

Rok Małpy będzie dla ciebie łaskawy, choć nie zabraknie również niemiłych niespodzianek.

Polecamy: Horoskop chiński na 2016 rok - Bawół

Nareszcie wyjdziesz na prostą, jeśli chodzi o finanse. Nie będziesz już narzekać, że brakuje ci na wszystko pieniędzy. Pomoże ci w tym spora wygrana albo lepiej płatna praca.

Jeśli jesteś osobą samotną, rok Małpy możesz poznać bardzo ciekawą osobę. Początkowo nawet nie zwrócicie na siebie uwagi, ale po pewnym czasie zauważycie, że coś was do siebie przyciąga. Będą to nie tylko wspólne zainteresowania ale i uczucie, które ze spotkania na spotkanie będzie rozkwitać coraz bardziej. Jedyną przeszkodą w spotkaniu swojej drugiej połowy może być twój upór. Jeśli nie będziesz widziała nikogo oprócz mężczyzny, który i tak nigdy nie zwróci na ciebie uwagi, okazja wspaniałej znajomości, może cię ominąć.

Polecamy: Horoskop chiński na 2016 rok - Koń

Jeżeli jesteś w związku, możesz się spodziewać kilku zawirowań. Pamiętaj jednak, żeby nie prowokować kłótni i nie szukać problemu tam, gdzie go nie ma, bo możesz zniszczyć naprawdę dobry związek.