Sprawdź, czy wg horoskopu chińskiego jesteś Owcą/Kozą

13.02.1907 r. - 01.02.1908 r. Ogień

01.02.1919 r. - 19.02.1920 r. Ziemia

17.02.1931 r. - 05.02.1932 r. Metal

05.02.1943 r. - 24.01.1944 r. Woda

24.01.1955 r. - 11.01.1956 r. Drzewo

09.02.1967 r. - 29.01.1968 r. Ogień

28.01.1979 r. - 15.02.1980 r. Ziemia

15.02.1991 r. - 03.02.1992 r. Metal

2.01.2003 r. - 21.01.2004 r. Woda

19.02.2015 - 07.02.2016 r. Drzewo

Horoskop na rok 2016 dla kobiety urodzonej w znaku Owcy/Kozy

Skupiasz wokół siebie mnóstwo ludzi, dlatego że masz w sobie pełno optymizmu. Dla ciebie nie ma szklanki w na pół pustej, dla ciebie jest ona zawsze w połowie pełna. Tryskasz humorem i starasz się cieszyć z tego, co przynosi ci życie. Nie lubisz zmian, choć oczywiście jesteś w stanie w ostateczności zaakceptować je.

Rok Małpy upłynie ci w miarę spokojnie. Mniej więcej w połowie roku czeka cię tylko małe zawirowanie życiowe, ale nie powinnaś się załamywać i tracić nadziei, bo już po 2-3 miesiącach wszystko wróci do normy. Jeśli będziesz czuła, że 2016 rok jest dobrym momentem na zmianę pracy, nie będziesz mogła już dłużej wytrzymać w dotychczasowej, nie zastanawiaj się i nie czekaj, tylko działaj. Rok Małpy będzie ci sprzyjał pod tym względem. Tylko nie przyjmuj pierwszej pracy, jaka ci się trafi. Jeśli już postanowisz ją zmienić, niech będzie taka, jaką sobie wymarzysz. Będziesz musiała się zatem uzbroić w cierpliwość, ale będzie warto.

W miłości będzie się dużo działo, ale dużo pozytywnego, zwłaszcza w drugiej połowie roku. Wcześniejsze drobne niepowodzenia, nie powinny cię zniechęcać. Nie rezygnuj ze szczęśliwego związku tylko dlatego, że przez chwilę poczujesz się samotna czy nierozumiana. Warto przeczekać ten moment i poświęcić więcej czasu na szczere rozmowy z partnerem. Jeśli jesteś samotną kobietą spod znaku Owcy/Kozy nie powinnaś tak usilnie szukać drugiej połowy, bo to w niczym nie pomoże. Im bardziej będziesz się starała, tym trudniej ci będzie zauważyć tę właściwą osobę. Daj sobie czas, zajmij się swoimi pasjami i pozwól, by to miłość znalazła ciebie i mogła cię zaskoczyć.