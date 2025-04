fot. Fotolia

Sprawdź, czy wg horoskopu chińskiego jesteś Bawołem

06.02.1913 r. - 25.01.1914 r. Woda

25.01.1925 r. - 12.02.1926 r. Drzewo

11.02.1937 r. - 30.01.1938 r. Ogień

29.01.1949r. - 16.02.1950 r. Ziemia

15.02.1961 r. - 04.02.1962 r. Metal

03.02.1973 r. - 22.01.1974 r. Woda

20.02.1885 r. - 08.02.1986 r. Drzewo

07.02.1997 r. - 27.01.1998 r. Ogień

25.01.2009 r. - 13.02.2010 r. Ziemia

Horoskop na rok 2016 dla osób urodzonych w znaku Bawoła

Osoby urodzone w znaku Bawoła lubią, aby inni ich słuchali. Na szczęście robią to z wyczuciem. Ci, z którymi się wiążą, muszą mieć równie stanowczy charakter jak one.

W roku Małpy osoby spod znaku Bawoła czeka wiele sukcesów. Może obecny szef ich nie doceni, ale to nie znaczy, że nie awansują. Jak to możliwe? Zamiast czekać aż ktoś w obecnej firmie zauważy, jak wiele robią, powinny zacząć szukać pracy na wyższym stanowisku w innych firmach. Nie ma się co bać - trzeba w końcu uwierzyć w siebie. Przecież to nie jest żadne ryzyko. Jeśli Bawoły trochę się postarają, mogą zmienić nie tylko stanowisko ale i swoją sytuację materialną.

Jeśli chodzi o uczucia, to osoby spod znaku Bawoła będące w związku małżeńskim powinny 2016 rok poświęcić na pracę nad związkiem nawet, jeśli wydaje im się, że nic złego się nie dzieje. Muszą pamiętać, że złym znakiem jest również gasnąca powoli namiętność i brak czasu dla siebie, czego mogą początkowo nie zauważać. Jeśli nad tym nie popracują, to pod koniec roku może się okazać, że nie wiadomo dlaczego w małżeństwie nastąpił kryzys. Samotne Bawoły może i nie znajdą miłości na całe życie (z niewielkimi wyjątkami), ale mogą liczyć na krótki i intensywny związek. Powinny wykorzystać ten czas i nie rezygnować z tego uczucia, bo da im ono energię na realizację innych planów.