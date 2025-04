3 z 12

Byk

29.01.1949 – 16.02.1950

15.02.1961 – 4.02.1962

3.02.1973 – 22.01.1974

9.02.1985 – 28.01.1986

7.02.1997 – 27.01.1998

Byk jest jednym z najsilniejszych znaków w chińskim horoskopie. Przywódca znaków męskich. Cierpliwy i metodyczny. Bywa szczery i otwarty. Lubi samotność. Niekiedy chowa swoją prawdziwą naturę pod maską kogoś innego. Często bywa za swe cechy krytykowany. Bo mimo dobrego wrażenia, jakie robi, potrafi być wściekły i okrutny. Nie znosi sprzeciwu, łatwo wyprowadzić go z równowagi. W tym jego siła – trudno go ocenić, póki się go nie pozna.

W życiu Byka ważną rolę odgrywa rodzina – nie mylić z miłością czy życiem uczuciowym! To rodzina – i tylko ona – może korzystać z jego doświadczenia i fortuny. Byk jest realistą, nie przywiązuje wagi do sfery uczuć i nie ma talentu do romansów. Jeśli się w tobie zakocha, w miarę możliwości będzie się starał, by ci o tym nie powiedzieć. Byk to urodzony przywódca. Dlatego mamy powiedzenie „wziąć byka za rogi”.

Sławne Byki: Walt Disney, Adolf Hitler, Czesław Kiszczak, bracia Kaczyńscy, Hanna Krall i Maja Komorowska.

W 2018 roku Byk powinien bardziej się postarać, żeby ludzie, którzy z nim pracują, poczuli się bezpieczniej. Takie traktowanie innych może Bykowi przynieść niespodziewane korzyści i zadowolenie. W przeciwnym razie nadal będzie się wściekał i w końcu straci panowanie nad sytuacją. Dobrze by było, gdyby swój nieposkromiony temperament ćwiczył i temperował podczas zajęć sportowych.

Byk nie bywa zazdrosny, ale jeśli znajdzie namacalny dowód zdrady, gotów jest brutalnie zakończyć związek, nie licząc się z konsekwencjami. Zatem w 2018 roku z Bykiem postępujemy ostrożnie…