Nowy rok nie rozpoczyna się w Chinach tak jak u nas pierwszego stycznia, lecz przypada na dzień zrównania dnia z nocą, czyli między 20 stycznia a 20 lutego. Kalendarz chiński opracowano w ten sposób, że składa się on z 12 miesięcy liczących po 29 i pół dnia każdy. Co trzy lata dodawany jest miesiąc przestępny dla wyrównania powstałej luki w stosunku do określonych cykli natury. Każdy rok księżycowy podporządkowany jest określonemu zwierzęciu, od którego pochodzi nazwa roku. Każdy ze znaków występuje kolejno w pięciu żywiołach, tj.: Drzewie, Ogniu, Ziemi, Metalu i Wodzie. Żywioły zaznaczają swój wpływ w charakterystyce znaków, w połączeniu z którymi występują. Są znaki, które w połączeniu z określonym żywiołem tworzą niemal mieszaninę wybuchową, albo przeciwnie, zapewniają wyjątkowo szczęśliwe zbiegi okoliczności. Rok urodzenia jest podstawowym elementem w astrologii chińskiej.

Reklama

Astrologia chińska zakłada też istnienie dwóch podstawowych sił kosmicznych: Yin i Yang,

Yin to kobiecość, słabość, ciemność, miękkość, Ksiꬿyc, woda, Ziemia.

Yang to jasność, siła, męskość, suchość, Słońce, ogień, niebo.

Wiosna i lato podlegają sile Yang.

Jesień i zima podlegają sile Yin.

Pięć głównych ciał niebieskich odpowiada pięciu następującym żywiołom w horoskopie chińskim

Jowisz Drewno

Mars Ogień

Saturn Ziemia

Wenus Metal

Merkury Woda

Drewno jako dominujący żywioł:

Cechuję Cię pracowitość i szczodrość. Kochasz naturę, którą masz wokół siebie, chcesz żyć w harmonii. W stosunku do obcych zachowujesz rezerwę. Czasem dajesz się ponosić nagłym wybuchom gniewu. Masz giętki umysł i pracujesz gorliwie nad jego dalszym rozwojem. W stosunku do innych ludzi jesteś bardzo taktowny.

Ogień jako dominujący żywioł:

Jesteś przepełniony energią. Twoja energia i radość życia działają na innych zaraźliwie.

Wprowadzasz w życie swoją wolę. Umiesz konsekwentnie dążyć do celu i nie przejmujesz się drobiazgami. Stać cię na agresywne i zdecydowane działania.

Ziemia jako dominujący żywioł:

Jesteś realistą i indywidualistą, masz szacunek dla siebie samego. Jesteś konserwatywny, ostrożny, rozważny, zanim czegoś nie rozpoczniesz. Zlecenia wykonujesz prędko i dokładnie, także wtedy, gdy jest to trudne. Nie boisz się odpowiedzialności. Chętnie jesteś pytany o radę, ponieważ wzbudzasz zaufanie. Odrobina fantazji nie może Ci zaszkodzić.

Metal jako dominujący żywioł:

Ludzie w znaku Metalu są surowi i stosują żelazną samodyscyplinę. Gdy są już za coś odpowiedzialni, to trzymają się tego niezależnie od okoliczności. Zadania wypełniają do końca, także w nie sprzyjających warunkach. Są indywidualistami i nie lubią tłumów. Wierni zasadom i do „bólu” uczciwi. Mają wstręt do niesprawiedliwości. Opowiadają się za wszystkim, co piękne i są uzdolnieni artystycznie.

Woda jako dominujący żywioł:

Woda to żywioł ludzi mądrych i tolerancyjnych. Ludzie w tym znaku posiadają zdecydowany charakter i wielkie poczucie sprawiedliwości. Umieją posługiwać się słowem i łatwo nawiązują przyjaźnie. Zachowują dystans, ale potrafią być wspaniałomyślni.

Drewno odpowiada wątrobie.

odpowiada wątrobie. Ogień odpowiada sercu.

odpowiada sercu. Ziemia odpowiada śledzionie i trzustce.

odpowiada śledzionie i trzustce. Metal odpowiada płucom.

odpowiada płucom. Woda odpowiada nerkom.

SZCZUR

31.01.1990r. - 18.02.1901r. Metal

18.02.1912r. - 05.02.1913r. Woda

05.02.1924r. - 24.01.1925r. Drzewo

24.01.1936r. - 10.02.1937r. Ogień

10.02.1948r. - 28.01.1949r. Ziemia

28.01.1960r. - 14.02.1961r. Metal

15.02.1972r. - 02.02.1973r. Woda

02.02.1884r. - 19.02.1985r. Drzewo

BAWÓŁ

19.02.1901r. - 08.02.1902r. Metal

06.02.1913r. - 25.01.1914r. Woda

25.01.1925r. - 12.02.1926r. Drzewo

11.02.1937r. - 30.01.1938r. Ogień

29.01.1949r. - 16.02.1950r. Ziemia

15.02.1961r. - 04.02.1962r. Metal

03.02.1973r. - 22.01.1974r. Woda

20.02.1885r. - 08.02.1986r. Drzewo

TYGRYS

08.02.1902r. - 28.01.1903r. Woda

26.01.1914r. - 13.02.1915r. Drzewo

13.02.1926r. - 01.02.1927r. Ogień

31.01.1938r. - 18.02.1939r. Ziemia

17.02.1950r. - 05.02.1951r. Metal

05.02.1962r. - 21.01.1963r. Woda

23.01.1974r. - 10.02.1975r. Ogień

09.02.1986r. - 28.01.1987r. Ziemia

KRÓLIK

29.01.1903r. - 15.02.1904r. Woda

14.02.1915r. - 02.02.1916r. Drzewo

02.02.1927r. - 22.01.1928r. Ogień

19.02.1939r. - 07.02.1940r. Ziemia

06.02.1951r. - 26.01.1952r. Metal

25.01.1963r. - 12.02.1964r. Woda

11.02.1975r. - 30.01.1976r. Drzewo

29.01.1987r. - 16.02.1988r. Ogień

SMOK

16.02.1904r. - 03.02.1905r. Drzewo

03.02.1916r. - 22.01.1917r. Ogień

23.01.1928r. - 09.02.1929r. Ziemia

08.02.1940r. - 26.01.1941r. Metal

27.01.1952r. - 13.02.1953r. Woda

13.02.1964r. - 01.02.1965r. Drzewo

31.01.1976r. - 17.02.1977r. Ogień

WĄŻ

17.02.1988r. - 05.02.1989r. Ziemia

04.02.1905r. - 24.01.1906r. Drzewo

23.01.1917r. - 10.02.1918r. Ogień

10.02.1929r. - 29.01.1930r. Ziemia

27.01.1941r. - 14.02.1942r. Metal

14.02.1953r. - 02.02.1954r. Woda

02.02.1965r. - 20.01.1966r. Drzewo

18.02.1977r. - 06.02.1978r. Ogień

06.02.1989r. - 26.01.1990r. Ziemia

KOŃ

25.01.1906r. - 12.02.1907r. Ogień

11.02.1918r. - 31.01.1919r. Ziemia

30.01.1930r. - 16.02.1931r. Metal

15.02.1942r. - 04.02.1943r. Woda

03.02.1954r. - 23.01.1955r. Drzewo

21.01.1966r. - 08.02.1967r. Ogień

07.02.1978r. - 27.01.1979r. Ziemia

KOZA

27.01.1990r. - 14.02.1991r. Metal

13.02.1907r. - 01.02.1908r. Ogień

01.02.1919r. - 19.02.1920r. Ziemia

17.02.1931r. - 05.02.1932r. Metal

05.02.1943r. - 24.01.1944r. Woda

24.01.1955r. - 11.01.1956r. Drzewo

09.02.1967r. - 29.01.1968r. Ogień

28.01.1979r. - 15.02.1980r. Ziemia

15.02.1991r. - 03.02.1992r. Metal

MAŁPA

02.02.1908r. - 21.01.1909r. Ziemia

20.02.1920r. - 07.02.1921r. Metal

06.02.1932r. - 25.01.1933r. Woda

25.01.1944r. - 12.02.1945r. Drzewo

12.02.1956r. - 30.01.1957r. Ogień

30.01.1968r. - 16.02.1969r. Ziemia

16.02.1980r. - 04.02.1981r. Metal

KOGUT

04.02.1992r. - 22.01.1993r. Woda

22.01.1909r. - 09.02.1910r. Ziemia

08.02.1921r. - 27.01.1922r. Metal

26.01.1933r. - 13.02.1934r. Woda

13.02.1945r. - 01.02.1946r. Drzewo

31.01.1957r. - 17.02.1958r. Ogień

17.02.1969r. - 05.02.1970r. Ziemia

05.02.1981r. - 24.01.1982r. Metal

23.01.1993r. - 09.02.1994r. Woda

PIES

10.02.1910r. - 29.01.1911r. Metal

28.01.1922r. - 25.02.1923r. Woda

14.02.1934r. - 03.02.1935r. Drzewo

02.02.1946r. - 21.01.1947r. Ogień

18.02.1958r. - 07.02.1959r. Ziemia

06.02.1970r. - 26.01.1971r. Metal

25.01.1982r. - 12.02.1983r. Woda

ŚWINIA

10.02.1994r. - 30.01.1995r. Drzewo

30.01.1911r. - 17.02.1912r. Metal

06.02.1923r. - 04.02.1924r. Woda

04.02.1935r. - 23.01.1936r. Drzewo

22.01.1947r. - 09.02.1948r. Ogień

08.02.1959r. - 27.01.1960r. Ziemia

27.01.1971r. - 18.01.1972r. Metal

18.02.1983r. - 01.02.1984r. Woda

31.01.1995r. - 16.02.1996r. Drzewo

www.tarot.org.pl

Reklama

tarot@tarot.org.pl