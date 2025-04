Każdy maluch jest inny. Wszystko zależy od tego, spod jakiego znaku zodiaku jest dziecko. Nieśmiałkowi dodawaj odwagi, dla buntownika bądź wyrozumiała, a pieszczochowi nie skąp czułości. Wtedy wychowasz szczęśliwe dziecko!

Baran, 21 III – 20 IV. Dusza towarzystwa



Silna osobowość. Mały Baran zawsze wie, czego chce, i nie przebiera w środkach, by postawić na swoim. Obdarzony wielkim zapasem energii, nie będzie cierpliwie czekał, aż go nakarmisz czy utulisz do snu. Donośnym krzykiem od razu da ci znać, że czegoś mu brak. To maluch ambitny, zaradny i towarzyski. Przedszkole polubi od razu!

Jak z nim postępować? Bądź mamą cierpliwą, ale stanowczą. W przeciwnym razie twój krewki Baranek zawładnie tobą całkowicie lub ciągle będzie narażony na konflikty. Nie przegrzewaj maluszka, np. nie otulaj go kołdrą zbyt mocno – dzieci spod tego znaku łatwo się pocą. Gdy dziecko podrośnie, nie domagaj się bez przerwy pieszczot i pocałunków. Barany nie przepadają za demonstracyjnym okazywaniem uczuć.

Czego może brakować Baranowi? Taktu, łagodności, umiaru, dyplomacji.

Czego ma w nadmiarze? Energii, pewności siebie, niecierpliwości.

Dziewczynka. Nie przepada za lalkami czy garnuszkami. Większą frajdę sprawiają jej chłopięce zabawy, – może dać upust swej energii.

Chłopiec. Pasjonują go wszelkie samochodziki i zabawki militarne. Pokocha też rower i grę w piłkę – szczególnie gdy na boisko uda mu się wyciągnąć tatę.

Byk, 21 IV – 21 V. Mały książę



Urocze, spokojne dziecko, umiejące zjednywać sobie sympatię innych. Będzie ci przesyłać najbardziej czarujące uśmiechy pod słońcem. Jednak Byki są pamiętliwe, długo przechowują w sercu urazy. Jeśli więc ukarzesz malca zbyt surowo, dąsom może nie być końca. Bardzo czuły na punkcie swojej wygody, uwielbia pieszczoty. Gdy zapłacze, od razu trzeba go przytulić i pokołysać.

Jak z nim postępować? Popychając swoje dziecko do samodzielności, działaj z dużym wyczuciem. Nigdy nie nalegaj, gdy stawia bierny opór, ale cierpliwie ponawiaj zachęty. Wtedy mały Byk najprędzej zrozumie, że niektóre rzeczy potrafi już doskonale zrobić sam, bez twojej pomocy.

Jeśli maluszek lubi ssać kciuk, nie zabraniaj mu tej przyjemności. Inaczej możesz mu się bardzo poważnie narazić, a on i tak postawi na swoim, z tym, że kciuk zastąpi miękką zabawką czy kocykiem.

Czego może brakować Bykowi? Pracowitości, umiejętności koncentracji, aktywności.

Czego ma w nadmiarze? Ciepłych uczuć: serdeczności, miłości oraz czułości.

Dziewczynka. Uwielbia lalki i akcesoria z nimi związane. Chętnie odgrywa rolę mamy: wozi swoje pociechy w wózeczku, zmienia ubranka.

Chłopiec. Nie lubi gwałtownych zabaw. Woli oglądać swoje kolekcje patyków, układać klocki – czyli wykonywać czynności wymagające cierpliwości.

Bliźnięta, 22 V – 21 VI. Niespokojny duch



Maluszek spod znaku Bliźniąt to jak promyk słońca w samym środku zimy. Twoje dziecko będzie od urodzenia wesołe, zadowolone z życia, niezwykle ciekawe świata, skore do żartów i zabawy. To dziecko nigdy się nie nudzi, samo wynajduje sobie zajęcie. A przy tym okropny z niego wiercipięta – ani chwili nie usiedzi w miejscu, wszędzie go pełno.

Jak z nim postępować? Chcąc skłonić dziecko do wykonania jakiejś czynności, wyjaśnij, dlaczego je o to prosisz. Bliźnięta nie lubią, gdy im się coś narzuca – wtedy albo ignorują polecenie, albo wykonują je byle jak. Jeśli malec długo nie może zasnąć, spróbuj opowiadać mu przed snem dłuższe bajki. Melodia słów i łagodny ton głosu mamy działają na dziecko uspokajająco. Wybieraj tylko pogodne opowieści. Dużo z dzieckiem rozmawiaj. Skore do żartów i zabawy Bliźnięta są szczęśliwe, gdy słyszą głos mamy czy rozmaite dźwięki dochodzące z najbliższego otoczenia. Ciszę tolerują tylko podczas snu i w momentach rozdrażnienia.

Czego może brakować Bliźniakowi? Wiary w siebie, silnej woli, zaufania do własnych poglądów, zmysłu organizacyjnego.

Czego ma w nadmiarze? Słów do wypowiadania. Małe Bliźnięta to niepoprawne gaduły, buzia im się nie zamyka!

Dziewczynka. Najbardziej lubi lalki. Jednak mając starszego brata, chętnie pościga się z nim na rowerze.

Chłopiec. Kocha wszelkie zabawy ruchowe: skakanie, wspinanie się, jazdę na wrotkach, rowerze i deskorolce.

Rak, 22 VI– 22 VII. Delikatna natura



Mały Rak jest przeuroczym, ale bardzo wrażliwym dzidziusiem. Jeśli w domu będzie za głośno, kocyk okaże się zbyt szorstki, a temperatura kąpieli niewłaściwa – twoje dziecko natychmiast da ci o tym znać. Z natury łagodny i czuły Rak potrzebuje bardziej niż jakakolwiek inna istota na świecie pieszczot, przytulania i całowania. Obdarzony wyjątkową intuicją, potrafi natychmiast wyczuć, w jakim nastroju są osoby z jego otoczenia. Trzeba go chronić przed złą atmosferą, bo zdenerwowanie rodziców chłonie jak gąbka, a potem nie może zasnąć. Zawsze wyrozumiały i współczujący nieszczęściu innych, chciałby stale się o kogoś troszczyć, kogoś obdarowywać. Boleśnie przeżywa wszelkiego rodzaju reprymendy. Niespieszno mu do zdobycia samodzielności. Lubi trzymać się mamusinej spódnicy.

Jak z nim postępować? Staraj się do minimum ograniczać zakazy i nakazy. Najlepszym sposobem dotarcia do twojego dziecka jest łagodność i czułość. Jeśli w domu pojawi się młodsze rodzeństwo i twój Rak zacznie się zachowywać jak dzidziuś, nie przejmuj się tym zbytnio. Po prostu otocz go większą troską i czułością. Do nowych miejsc przyzwyczajaj dziecko stopniowo – na przykład pokaż mu wcześniej przedszkole, do którego pójdzie, i przez pierwszy miesiąc odbieraj malca przed leżakowaniem.

Czego może brakować Rakowi? Solidności, zdolności koncentracji.

Czego ma w nadmiarze? Marzycielstwa, wyobraźni i fantazji.

Dziewczynka. Stroni od hałaśliwych zabaw. Otacza się gromadką pluszaków.

Chłopiec. Chętnie sięga po książeczki z obrazkami i kredki. W wieku przedszkolnym fascynuje go komputer.

Lew, 23 VII – 23 VIII. Słodki pyszałek



W twoim domu pojawiła się dumna osóbka o wielkopańskich aspiracjach, ale hojnym sercu. Twoje dziecko będzie chciało stale skupiać na sobie uwagę innych, przekonane, że wszystko powinno się kręcić wokół niego. Jak każdy malec spod znaku Lwa, na okrągło słuchałby komplementów i bawił się zabawkami z najlepszych firm. Ma przy tym otwarty umysł, jest bystry, inteligentny i uparcie dąży do celu.

Jak z nim postępować? Im większą samodzielność będzie osiągało twoje dziecko, tym więcej dawaj mu swobody. Inaczej się zbuntuje i nastawi do ciebie przekornie. Nigdy też nie śmiej się z niego, gdy coś mu się nie uda, bo poczuje się zranione do żywego. W wieku szkolnym dyskretnie kontroluj postępy dziecka w nauce. Jego przechwałki – choć nie wynikają ze złej woli – mogą nie mieć pokrycia w ocenach.

Czego może brakować Lwu? Poczucia humoru, pokory, empatii i altruizmu.

Czego ma w nadmiarze? Dumy i ambicji, która czasem sprowadza go na manowce.

Dziewczynka - Lubi się stroić, przebierać i robić sobie makijaż, pożyczając ubrania i kosmetyki od mamy.

Chłopiec - Za ulubioną rozrywkę szybko uzna karty (np. piotrusia). Będzie się też domagał drogich zabawek.

Panna, 24 VIII – 23 IX. Nieśmiały wrażliwiec



Ostrożna i powściągliwa Panna ma swoje przyzwyczajenia. Nie próbuj więc zmieniać np. godzin kąpieli czy karmienia. Dziecko poczuje się wytrącone z równowagi i wybuch złości gotowy. Natomiast czułe słowa i pieszczoty zawsze będą działać na nie uspokajająco. Małe Panny zwykle rozwijają się bardzo szybko. Jednak nie szukają kontaktu z innymi dziećmi. Trudno im przełamać nieśmiałość.

Jak z nim postępować? Nie trzymaj dziecka stale pod kloszem. Gdy podrośnie, namawiaj je, by wychodziło na podwórko i bawiło się z rówieśnikami. To doda mu wiary w siebie. Bądź ostrożna z krytyką i uwagami. Wrażliwe Panny łakną akceptacji i bardzo łatwo nabawiają się kompleksów.

Rozwijaj fantazję dziecka – dużo mu czytaj i zachęcaj do rysowania z wyobraźni. Zapewniaj, że rysunek wcale nie musi odwzorowywać rzeczywistości.

Czego może brakować Pannie? Niczym nieskrępowanej wyobraźni, intuicji, swobody w wyrażaniu emocji.

Czego ma w nadmiarze? Nieśmiałości i nerwowości.

Dziewczynka. Uwielbia wcielać się w rolę mamy wykonującej różne prace domowe. Już jako kilkulatka chce pomóc np. w lepieniu pierogów czy podlewaniu kwiatów.

Chłopiec. Pasjonują go gry wymagające myślenia, np. warcaby, szachy, rebusy i łamigłówki. Ucieszą go też zestawy typu „Mały majsterkowicz”.

Waga, 24 IX – 23 X. Artystyczna dusza



Pod twoim dachem zamieszkało najsłodsze i najczulsze z dzieci. Od pierwszych chwil oczaruje cię niezwykłą delikatnością w swoim zachowaniu. Bardzo wcześnie zacznie się uśmiechać, odczuwając wielką potrzebę kochania i bycia kochanym. Subtelne, wrażliwe Wagi nie znoszą sytuacji konfliktowych i są estetami. Nie czują się dobrze w otoczeniu krzykliwych kolorów.

Jak z nim postępować? Nigdy, nawet w żartach, nie mów swojemu dziecku, że przestaniesz je kochać, jeśli nie zrobi tego, o co je prosisz. Mała Waga traktuje takie pogróżki bardzo poważnie. Gdy dziecko mówi, że się nudzi, nie rzucaj od razu swoich zajęć. Naucz je samemu zwalczać nudę – np. podsuń wycinanki, przybory do malowania czy plastelinę do lepienia. Wagi są uzdolnione artystycznie! Często chwal malca. Komplementy dodają Wagom skrzydeł!

Czego może brakować Wadze? Pewności siebie, silnej woli, odwagi.

Czego ma w nadmiarze? Uroku osobistego – ale czy można robić z tego zarzut?

Dziewczynka. Jej pasją są lalki, zwłaszcza ich stroje. Kompletujcie skrawki materiału i razem szyjcie ubranka dla lalek. Córeczka może też pasjonować się muzyką.

Chłopiec. Woli dostać w prezencie pluszowego misia niż pióropusz Indianina czy karabin maszynowy. W jego pudełku na zabawki powinny znaleźć się też farby.

Skorpion, 24 X – 23 XI. Urodzony buntownik



Uzbrój się w cierpliwość, gdyż pojawiła się w twoim życiu istota niezwykle skomplikowana. Osóbka niespokojna, wymagająca, często niezadowolona, a jednocześnie jakże rozkoszna i słodka, kiedy dopuści do głosu swoją wrażliwość. Z natury nieufny mały Skorpion wiele spraw utrzymuje w tajemnicy.

Jak z nim postępować? Gdy będzie chciało bawić się samo, nie przeszkadzaj mu w tym. Uszanuj jego potrzebę posiadania sekretów. Gdy malec sprawia wrażenie nadąsanego, staraj się go rozruszać, ale nie wyrzucaj sobie, że czymś zawiniłaś. Skorpiony lubią stroić fochy i najczęściej robią to w stosunku do tych osób, z którymi są związane emocjonalnie. Okazuj maluchowi, jak bardzo jesteś dumna z jego nowych osiągnięć. Im większa będzie jego wiara w siebie, tym lepiej będzie szła mu nauka.

Czego może brakować Skorpionowi? Łagodności, wewnętrznego spokoju i równowagi.

Czego ma w nadmiarze? Energii, krytycyzmu, ostrożności.

Dziewczynka. Bawiąc się, chętnie przebywa w świecie wyobraźni. Lubi być księżniczką. Spraw jej koronę lub kreację z krepiny, będzie zachwycona!

Chłopiec. Uwielbia zabawy typowo męskie: wyścigi, kopanie piłki, rozmaite bitwy. Uwaga! Nie obchodzi się delikatnie z zabawkami.

Strzelec, 24 XI – 22 XII. Kochany śmiałek



Można ci pozazdrościć! Masz obok siebie otwartą, serdeczną, śmiałą istotkę, która budzi sympatię od pierwszego wejrzenia. Nieco naiwny, lecz z natury prawy i uczciwy Strzelec ufa ludziom, łatwo zawiera znajomości i widzi u innych same zalety. Twój maluszek pierwszy będzie wyciągał ręce do obcych, szczerze się do nich uśmiechał i czuł się zupełnie swobodnie w ich towarzystwie. Bardzo wcześnie zechce być niezależny. Ani się obejrzysz, jak zacznie stawiać pierwsze kroczki i zaglądać w najdalsze zakątki domu.

Jak z nim postępować? Pozwalaj dziecku na samodzielność i nie ograniczaj zbyt wieloma zakazami. Jednak ucz też odpowiedzialności za swoje decyzje i czyny – np. pokazuj, że trzeba po sobie posprzątać. Kiedy malec chwilę bawi się zabawką, po czym odkłada ją i natychmiast sięga po następną – podnieś odrzuconą zabawkę i pobaw się nią z dzieckiem. To je nauczy, że dłuższe skupienie uwagi na jednej rzeczy wcale nie jest nudne. Nie wymagaj od stale rozbrykanego Strzelca, by siedział cicho jak trusia – usłucha cię, byś się nie martwiła, ale może stracić swój życiowy rozmach. Kilkulatka staraj się zawsze mieć na oku i szczególnie dbaj o jego bezpieczeństwo. Pamiętaj! Twój mały Strzelec zajrzy w każdy zakamarek, schowek w domu, nie ominie żadnego płotu czy drzewa na swojej drodze. A dziewczynki spod tego znaku, pod tym względem niewiele różnią się od chłopców.

Czego może brakować Strzelcowi? Elastyczności, umiejętności koncentracji, zdolności do kompromisu. Jak również krytycyzmu i poczucia odpowiedzialności za swoje czyny.

Czego ma w nadmiarze? Pewności siebie, naiwności. A także śmiałości w podejściu do ludzi, żądzy wrażeń i przygód.

Dziewczynka. Często woli chłopięce zabawy. Niech więc jeździ na deskorolce lub konstruuje garaże dla samochodów, jeśli takie ma upodobania. Uwielbia poznawać świat – wszelkie podróże, wycieczki, spacery.

Chłopiec. To miłośnik telewizyjnych kreskówek, w których występują dzielni bohaterowie. Podsuwaj mu książki podróżnicze i kup globus – mały Strzelec lubi marzyć o dalekich wyprawach.

Koziorożec, 23 XII – 20 I. Skupiony myśliciel



Twoje dziecko niemal od urodzenia da się poznać jako osóbka skryta i powściągliwa. Nie niepokój się jednak widząc, że malec wydaje się nieobecny. Zamknięcie się w sobie jest właściwe temu znakowi, lecz pod maską oddalenia kryje się ogromna czułość i wrażliwość. Pracowity, ambitny, ale mało towarzyski Koziorożec nie lubi po prostu wdawać się w zbędne rozmowy. Odzywa się wtedy, gdy uważa to za konieczne. Zdobywanie samodzielności potrwa dość długo, gdyż dzieci spod tego znaku cenią sobie poczucie bezpieczeństwa i boją się ryzyka.

Jak z nim postępować? Oddając malca do żłobka czy przedszkola, przygotuj go na rozstanie stopniowo. Nie zostawiaj go od razu na cały dzień, bo rozłąkę przeżyje bardzo boleśnie. Gdy dziecko pół godziny wiąże sznurowadła, nie okazuj zniecierpliwienia. Lepiej posłuż się zachętą, np. przypomnij, jak wiąże się supełek. Malec na pewno dołoży starań, by cię zadowolić. Śledź jego szkolne postępy, ale nie przesadzaj z kontrolowaniem zeszytów. Ambitny i zdyscyplinowany Koziorożec gotów pomyśleć, że mu nie ufasz, czym urazisz jego dumę.

Czego może brakować Koziorożcowi? Chęci do okazywania czułości, romantyzmu, bogatej wyobraźni.

Czego ma w nadmiarze? Poczucia niezależności, powagi, a czasem zarozumiałości.

Dziewczynka. Najchętniej bawi się w dom wyposażony w mebelki, garnuszki i inne przedmioty odwzorowujące świat rzeczywisty. Nie przepada natomiast za zabawami zespołowymi, np. na podwórku.

Chłopiec. Bez mrugnięcia okiem zaakceptuje każdą nową przytulankę. Szybko polubi oglądanie obrazków w książkach, układanki, budowanie, konstruowanie – czyli wszelkie zajęcia typowe dla samotników.

Wodnik, 21 I – 19 II. Przekorny indywidualista



Uwaga, uzbrój się w cierpliwość! Mały Wodnik nie uznaje żadnych autorytetów i postępuje według swych zachcianek. Skłonny do tyranizowania, kapryśny, ale z polotem, twój maluszek potrafi zadbać o swoje interesy i wszystko chce robić po swojemu. Ciekawy świata, obdarzony błyskotliwą inteligencją, szybko będzie się uczył nowych rzeczy, jeśli tylko niczego nie zechcesz mu narzucać. Duch przekory każe mu przeciwstawiać się nakazom.

Jak z nim postępować? Dużo rozmawiaj z dzieckiem, nie poskramiaj jego ciekawości. Chociaż może to być męczące, cierpliwie odpowiadaj na jego niezliczone pytania. Gdy tylko będzie to już możliwe, różnicuj mu posiłki. Biały serek czy pulpeciki podawane na okrągło na pewno szybko mu się znudzą. Staraj się nie narzucać dziecku swojej władzy. Łatwiej osiągniesz cel, gdy będziesz raczej delikatnie naprowadzać malca i doradzać, co ma robić, a nie nakazywać.

Czego może brakować Wodnikowi? Umiejętności wyrażania gorących uczuć.

Czego ma w nadmiarze? Niecierpliwości i... skłonności do tyranizowania.

Dziewczynka. Lubi naśladować chłopców. Zwykle dość wcześnie rozstaje się z lalkami i zaczyna domagać się różnych elektronicznych gadżetów czy gier.

Chłopiec. Uwielbia wszystko, co przypomina roboty, wszelkie zabawki na baterie oraz gry komputerowe. Chętnie też słucha muzyki – tak głośno, jak to tylko możliwe!

Ryby, 20 II – 20 III. Wielki pieszczoch



Maleństwo wzruszy cię od pierwszych chwil swego życia. Kruche, wrażliwe, spragnione pieszczot, zrobi wszystko, by ci się przypodobać i zaskarbić sobie twoją miłość. Bardzo rzadko zdarzy mu się odmówić twojej prośbie, bo życzenia innych są dla niego rozkazem. Obdarzony nieodpartym urokiem maluch unika wszelkiego współzawodnictwa. Brak mu wiary w siebie, nie umie rozpychać się łokciami. Na najmniejszą przykrość, jaka go spotka, może zareagować drażliwością i płaczem.

Jak z nim postępować? Staraj się znaleźć równowagę pomiędzy czułością, której twoje dziecko potrzebuje jak żadne inne, a stanowczością – konieczną, by zaszczepić mu hart ducha i psychicznie je umocnić. Uważaj, by nie przekarmiać Rybki! Dzieci spod tego znaku często sprawiają wrażenie nienasyconych, mimo że jedzą za dwóch. Nie budź malca z powodu pory karmienia – niech sam się upomni o butelkę.

Czego może brakować Rybie? Krytycyzmu, dokładności i asertywności (ma kłopoty z mówieniem „nie”).

Czego ma w nadmiarze? Niepewności i... grzeczności.

Dziewczynka. Ubieranie, malowanie i czesanie lalek to dla niej najlepsza zabawa. Sama też uwielbia się przebierać i stroić, wyobrażając sobie, że jest księżniczką czy dobrą wróżką. Wzrusza się kreskówkami Disneya.

Chłopiec. Interesują go klocki, samochody, instrumenty muzyczne. Byłoby dobrze, gdyby mógł dużo bawić się z tatą. Wspólne kopanie piłki czy choćby siłowanie się na rękę pomogą dziecku wzmocnić jego męską tożsamość.

