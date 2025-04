Przed nami rok Słońca, w którym nastawieni będziemy na realizację własnych ambicji. To właśnie teraz uda nam się rozwinąć skrzydła i wznieść ponad banalne problemy. Możemy sporo osiągnąć, o ile postawimy na siebie bez oglądania się na innych. Liczyć się będą indywidualizm, kreatywność oraz niekonwencjonalne rozwiązania. Pokazujmy odważnie i bez obaw to, kim jesteśmy, zaufajmy własnym talentom i instynktowi. Czasami warto postawić wszystko na jedną kartę. To, jak się sprawy potoczą, zależeć będzie przede wszystkim od nas, bo to my kształtować teraz będziemy swoje przeznaczenie.

Styczeń

Wenus i Mars znajdują się w znaku romantycznych Ryb, by wraz z Neptunem tworzyć piękne iluzje i znieczulać nas po ewentualnych zawodach miłosnych. Jowisz w Wadze obdarzy nas większą otwartością i optymizmem. Staniemy się bardziej towarzyscy, a na naszej drodze pojawią się ludzie, z którymi łatwiej będzie się nam szło przez życie.

Luty

Mars w znaku Barana da nam przebojowość i nadzwyczajną odwagę. To najlepszy moment na podejmowanie trudnych decyzji, ponieważ przestaniemy gubić się w dylematach. Od drugiego tygodnia lutego Merkury w znaku Wodnika podsunie nam kilka genialnych pomysłów i pozwoli na chłodną analizę każdej sytuacji. Koniunkcja Marsa z Uranem w ostatnich dniach miesiąca pozwoli nam radykalnie odciąć to, co jest w naszym życiu zbędne. Koniec lutego upłynie pod znakiem zaćmienia Słońca w znaku Ryb. Podejmowanie decyzji, zwłaszcza finansowych, nie jest wówczas wskazane.

Marzec

Wenus w znaku Barana obdarzy nas inicjatywą. Koniec z wahaniem i czekaniem na decyzje innych. Śmiało sięgniemy po to, co nas kusi, zwłaszcza w związkach romantycznych. Już na początku miesiąca opozycja Jowisza z Uranem skłoni do radykalnego pozostawienia starych kolein i rzucenia się z niespotykaną odwagą w wir tego, co nowe i nieznane.

Kwiecień

Merkury i Mars w znaku Byka pozwolą nam przez pierwsze trzy tygodnie miesiąca ustabilizować to, co się rozchwiało. Postawimy na zdrowy rozsądek, cierpliwość i dokładne planowanie wszystkiego, za co się bierzemy. Wenus w ruchu wstecznym przesunie się do znaku Ryb, zachęcając do rewizji dotychczasowych relacji i naprawy popełnionych błędów.

Maj

Mars w znaku Bliźniąt sprzyja zwiększeniu aktywności fizycznej. Czas spędzimy na piknikach, wycieczkach i spotkaniach towarzyskich. A bieganie, jazda na rowerze czy inny rodzaj sportu napełnią nas potężną dawką energii. Trygon Saturna z Uranem pozwoli wiele zmienić bez konieczności palenia za sobą mostów i burzenia dawnego życia.

Czerwiec

Mars w znaku Raka skoncentruje naszą energię na sprawach osobistych. Z większą odwagą zawalczymy o dom i rodzinę, a w ustabilizowaniu sytuacji materialnej pomoże nam Wenus w znaku Byka. Merkury odwiedzi aż trzy znaki. W Byku zapewni podejmowanie słusznych wyborów i racjonalnych decyzji. W Bliźniętach wyostrzy intelekt oraz sprawi, że staniemy się bardziej rzutcy, sprytni, a przy tym dowcipni. Z kolei w znaku Raka pozwoli nam skoncentrować się na tym, co najbliższe sercu.

Lipiec

Gdy w drugim tygodniu miesiąca Merkury znajdzie się w znaku Lwa, a Wenus w znaku Bliźniąt, chętniej będziemy zrywać z konwenansami, stawiając na swobodę zachowania i dobrą zabawę. To idealny czas na wypoczynek, koniecznie w dobrym towarzystwie. W ostatniej dekadzie miesiąca do znaku Lwa przesunie się Mars, skłaniając nas do brawury i działania na pokaz.

Sierpień

Sekstyl Jowisza z Saturnem obdarzy nas idealną mieszanką szalonej odwagi i zdrowego rozsądku, optymizmu i sceptycyzmu, co pozwoli nam na odniesienie sukcesu zbudowanego na trwałych podstawach. Wenus w znaku Raka podsyci ciepło domowego ogniska, sprzyjając miłym spotkaniom w ścisłym gronie, zaś Merkury w znaku Panny ustrzeże nas przed nieprzemyślanymi decyzjami. Przełom drugiej i trzeciej dekady miesiąca to również zaćmienie Słońca w znaku Lwa. Ktoś może się wówczas poczuć jak zdetronizowany król, który musi przejść swoją lekcję pokory, na chwilę zapominając o wybujałych ambicjach.

Wrzesień

Wenus, Merkury i Mars w znaku Lwa przyniosą wiele okazji do rozkosznych doznań. Ale dawkować przyjemności zaczniemy sobie już w drugim tygodniu miesiąca, kiedy Mars znajdzie się w znaku praktycznej Panny. Po kilku dniach dołączy do niego Merkury, skupimy się więc na racjonalnych i pożytecznych działaniach. A gdy w ostatnim tygodniu miesiąca do znaku Panny przesunie się Wenus, będziemy w pełni zadowoleni z naszego poukładanego i dokładnie zaplanowanego życia. O to, abyśmy nie utknęli w nudnej rutynie, zadba pod koniec miesiąca opozycja Jowisza z Uranem.

Październik

Merkury w znaku Wagi, a od połowy miesiąca również Wenus, nie pozwolą nam na samotność. Priorytetem staną się relacje miłosne, jak również te, które nawiążemy dla celów zawodowych. Jowisz przesunie się do znaku Skorpiona, co sprzyja wybuchom namiętności i może doprowadzić na skraj żądzy, rozpaczy, euforii i zazdrości. W połowie miesiąca do tego znaku przesunie się Merkury, a wtedy rozum pójdzie w odstawkę, a my utoniemy w powodzi nieokiełznanych uczuć.

Listopad

Już w pierwszym tygodniu miesiąca Merkury przesunie się do znaku Strzelca, a jego miejsce w znaku Skorpiona zajmie Wenus. Nie porzucimy więc naszych namiętności, a miłość i zazdrość o partnera nabiorą jeszcze większej mocy, choć będziemy potrafili wznieść się ponad to. Aktywnemu szukaniu równowagi w życiu sprzyja Mars w znaku Wagi, który przy okazji nieco nas ostudzi. Za to trygon Saturna z Uranem w drugim tygodniu miesiąca pozwoli na zgrabne połączenie tradycji z tym, co nowoczesne i niekonwencjonalne.

Grudzień

Trygon Jowisza z Neptunem w pierwszym tygodniu miesiąca sprzyja głębokim przemyśleniom i doznaniom duchowym. Docenimy to, co niematerialne, a bardziej idealistycznemu myśleniu sprzyjały będą również Merkury oraz Wenus przebywające w znaku Strzelca. Namiętność jednak w nas nie wygaśnie, bowiem już w drugiej dekadzie miesiąca pełen pasji Mars przesunie się do znaku nieokiełznanego Skorpiona. Dla równowagi w ostatniej dekadzie miesiąca w znaku Koziorożca znajdą się Saturn i Wenus, serwując nam sporą dawkę zdrowego rozsądku i chłodnego dystansu, zaprawione ogromnymi ambicjami.

