Horoskop tygodniowy (16-22.01) dla wszystkich znaków zodiaku

fot. Adobe Stock

Poznaj swój aktualny horoskop tygodniowy:

MIŁOŚĆ: W relacjach z bliskimi kontroluj emocje i nie prowokuj niepotrzebnych spięć. Single do nowo poznanych osób i ewentualnych fascynacji powinny podejść z dystansem.

ZDROWIE: Ubieraj się stosownie do aury, bo bardzo łatwo możesz się przeziębić.

PRACA: Skup się na ważnych i pilnych zadaniach. Bądź decyzyjna i dalekowzroczna. Z finansami postępuj ostrożnie.

MIŁOŚĆ: W stałych związkach zmienna pogoda, możliwe nawet kryzysy. Samotne osoby zapragną przeżyć coś wyjątkowego, dlatego też będą szukać swego szczęścia.

ZDROWIE: Dbaj o swoje bezpieczeństwo i nie igraj niepotrzebnie z losem. Pomyśl o zimowym wypoczynku.

PRACA: Obserwuj konkurencję i nie mów głośno o swoich planach. Unikaj niepewnych interesów, bo możesz stracić.

Bliźnięta 21.05–21.06

MIŁOŚĆ: Możesz liczyć na nowe znajomości i miłosne fascynacje, ale też nie unikniesz uczuciowych dylematów. Ktoś nowo poznany okaże się osobą zajętą albo mieszkającą daleko.

ZDROWIE: Zrób kontrolne badania, pamiętaj o profilaktyce i koniecznie zacznij stosować bardziej zdrową dietę.

PRACA: Nie bierz na swoje barki spraw, z którymi sobie nie poradzisz. Wydawaj tylko już zarobione pieniądze.

Rak 22.06–22.07

MIŁOŚĆ: Zakochane pary znajdą wiele okazji, aby być ze sobą jak najczęściej. W relacjach rodzinnych wiele czułości, ciepła i harmonii. Single znajdą wsparcie u przyjaciół.

ZDROWIE: Nie lekceważ nawet najmniejszych dolegliwości zdrowotnych. Pozwól sobie na więcej lenistwa.

PRACA: Pokaż, na co cię stać. Pilnuj też terminowych spraw urzędowych i finansowych zobowiązań.

Lew 23.07–22.08

MIŁOŚĆ: Jeśli jeszcze jesteś samotna, to wkrótce wszystko się zmieni. Ten karnawał będzie pełen atrakcji i na pewno się zakochasz. Do Lwów w związkach będzie należała władza.

ZDROWIE: Cieszyć się będziesz znakomitą kondycją, ale pomimo to dbaj o siebie i łykaj witaminy.

PRACA: Twoje starania zostaną docenione. Usłyszysz wiele komplementów, masz również szansę na podwyżkę.

Panna 23.08–22.09

MIŁOŚĆ: Będziesz obiektem westchnień i pożądania płci przeciwnej. Łatwo rozkochasz w sobie nawet zdeklarowanego kawalera. Twoje relacje z partnerem staną się bardziej namiętne.

ZDROWIE: Możesz odczuwać dyskomfort, którego powodem będzie kręgosłup i stawy.

PRACA: Bardzo prawdopodobne awanse, nagrody i inne dowody uznania. Twoim finansom nic nie zagraża.

Waga 23.09–22.10

MIŁOŚĆ: Niezwykłe pokusy, flirty i miłosne zauroczenia. To dobra wróżba dla Wag samotnych. Osoby w związkach powinny być

ostrożne, bo licho nie śpi, a partner może okazać się zazdrośnikiem.

ZDROWIE: Z powodzeniem zakończysz stare sprawy. Masz szanse na ciekawe propozycje. W finansach widać poprawę.

PRACA: Z powodzeniem zakończysz stare sprawy. Masz szanse na ciekawe propozycje. W finansach widać poprawę.

MIŁOŚĆ: W twoim sercu obudzi się tęsknota do miłosnych doznań i starych uczuć. Zapragniesz przeżyć raz jeszcze romantyczne uniesienia, zobaczyć kogoś po latach. W stałych związkach ciepło.

ZDROWIE: Zacznij racjonalnie się odżywiać, ogranicz słodycze, jedz więcej owoców i warzyw.

PRACA: Spodziewaj się ciekawych propozycji, niektóre mogą okazać się ryzykowne, ale i intratne. W firmie spokojnie.

MIŁOŚĆ: Wymarzony czas na ślub, zaręczyny lub decyzje, by zostać matką. Samotne Strzelce też będą czuć się atrakcyjnie i znajdą okazję, by poznać kogoś, kto spełni ich oczekiwania.

ZDROWIE: Ubieraj się stosownie do pogody, łatwo możesz się przeziębić. Zrób okresowe badania.

PRACA: Dodatkowe obowiązki. Naglić będą terminy. W sferze finansów zachowaj zdrowy rozsądek.

MIŁOŚĆ: Nie daj się zwieść czułym wyznaniom i obietnicom o wielkiej miłości. Zwłaszcza do nowych znajomości podejdź z rezerwą. Za to nie zawiodą cię przyjaciele i rodzina.

ZDROWIE: Zdrowie i kondycja na pewno cię nie zawiodą. Więcej jednak czasu przeznacz na wypoczynek.

PRACA: Chwal się swymi dokonaniami i zabiegaj o podwyżkę lub awans. W finansach poprawa i koniec problemów.

MIŁOŚĆ: Poczujesz się szczęśliwa, kochana i dowartościowana. Z życia weźmiesz to, co piękne i sprawi ci to przyjemność. Twój urok wdzięk, seksapil i błyskotliwość sprawią, że oczarujesz każdego. Łatwo zyskasz nowe znajomości i znajdziesz miłość. W stałych związkach pora na renesans uczuć.

ZDROWIE: Doskonała kondycja i sprawność fizyczna. Na pewno nie zawiedzie cię również znakomity humor.

PRACA: Spodziewaj się interesujących propozycji finansowych. Teraz masz idealny moment na zmiany, umocnienie zawodowej pozycji i awans. Warto też postawić na harmonijną współpracę i dobre relacje międzyludzkie, wtedy więcej osiągniesz.

MIŁOŚĆ: Znajdź czas na towarzyskie spotkania. Łatwo możesz bowiem kogoś poznać i zakochać się. W stałych związkach dużo bieżących obowiązków, ale dobry nastrój was nie opuści.

ZDROWIE: Dbaj o górne drogi oddechowe. Unikaj słodyczy i coli, więcej czasu poświęć na aktywność fizyczną.

PRACA: Zdobądź się tylko na wytrwałość, a sukces znajdzie się w zasięgu twoich możliwości. Przypływ gotówki.

