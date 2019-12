Horoskop tygodniowy (12-18.12) dla wszystkich znaków zodiaku

fot. Adobe Stock

MIŁOŚĆ: Zajdziesz dalej, realizując niewielkie cele jeden po drugim. Nie stawiaj więc sobie poprzeczki zbyt wysoko.

ZDROWIE: Będziesz miała spowolniony metabolizm, więc ograniczaj jedzenie.

FINANSE: Nie będziesz narzekać.

MIŁOŚĆ: Nie bądź cieniem swojego partnera, bo twoja zazdrość spowoduje nieprzyjemną atmosferę.

ZDROWIE: Chroń kręgosłup. Jest słaby i uraz może unieruchomić cię na długo.

FINANSE: Manna nie spada z nieba. Już teraz rozglądaj się za możliwością dodatkowej pracy.

Bliźnięta 21.05–21.06

MIŁOŚĆ: Karma powraca, zanim więc wypowiesz raniące słowa, najlepiej ugryź się w język. Dużo zabawy, flirtów i przekomarzania się z partnerem wprowadzą was oboje we wspaniały nastrój.

ZDROWIE: Większych zagrożeń nie widać, jedynie katar może uprzykrzyć ci nadchodzące dni.

FINANSE: Ciekawe zawodowe propozycje. Warto je rozważyć!

Rak 22.06–22.07

MIŁOŚĆ: Zapanuj nad nerwami. Policz do 10, zanim powiesz partnerowi coś, co mogłoby go zranić. Ktoś powierzy ci swój sekret. Nie zawiedź tego zaufania i dochowaj tajemnicy.

ZDROWIE: Pozytywne myślenie to najlepsze lekarstwo na wszystko.

FINANSE: Spokojnie przemyśl swoje zawodowe kroki, mając na uwadze własne korzyści.

Lew 23.07–22.08

MIŁOŚĆ: Najlepszy moment na zaplanowanie wyjazdu tylko we dwoje. Ten czas razem jest teraz bardzo potrzebny.

ZDROWIE: Nie szafuj siłami. Nawet silny organizm odmawia posłuszeństwa.

FINANSE: Wiele ludzi na świecie żyje w znacznie gorszych warunkach niż ty. Zanim zaczniesz narzekać – pomyśl o tym. Zacznij odkładać małe kwoty. Za rok zbierzesz okrągłą sumkę.

Panna 23.08–22.09

MIŁOŚĆ: Zadbaj o bezdomne zwierzęta, dokarmiaj ptaki,

ale nie resztkami ze stołu, tylko odpowiednią karmą.

Wszelkie nieporozumienia i niedomówienia musisz wyjaśnić ze swoją drugą połówką jak najszybciej.

ZDROWIE: Naucz się technik relaksacyjnych. To zapewni ci dobrą formę.

FINANSE: Twoja praca i wysiłek nareszcie będą procentować.

Waga 23.09–22.10

MIŁOŚĆ: Bardzo zaniedbujesz swoich przyjaciół. Musisz spuścić z tonu i ratować więzi, które słabną z każdym tygodniem. Partner i najbliższa rodzina to twoje oparcie w trudnych chwilach, które mogą teraz nadejść.

ZDROWIE: Zwracaj uwagę na serce i nie bagatelizuj żadnych oznak świadczących o problemach kardiologicznych.

FINANSE: Pamiętaj - chytry traci dwa razy.

MIŁOŚĆ: Korzystaj z zaproszeń przyjaciół, ale ty też organizuj miłe spotkania w bliskim gronie.

Bliskość z dziećmi, własnymi lub kogoś z otoczenia, wprowadzi cię w beztroski nastrój. Może pora na powiększenie rodziny?

ZDROWIE: Nic strasznego się nie dzieje, ale zadbaj o profilaktykę.

FINANSE: Warto więcej oszczędzać!

MIŁOŚĆ: Twoja druga połówka doskonale wie, czym cię uradować.

ZDROWIE: Nie szperaj w internecie, szukając objawów urojonych chorób.

FINANSE: Zanim weźmiesz kredyt, zasięgnij rady kogoś kompetentnego.

MIŁOŚĆ: Zakochani mają szansę na chwile prawdziwego szczęścia we dwoje. Samotne osoby powinny spodziewać się nagłych zauroczeń, zawarte teraz znajomości okażą się atrakcyjne.

ZDROWIE: Znajdź czas dla siebie, zadbaj o swój wygląd i urodę, pamiętaj o wypoczynku.

FINANSE: Zacznij poważniej myśleć o swej zawodowej przyszłości. Doskonały czas na zakupy i inwestycje.

MIŁOŚĆ: Ktoś krąży wokół ciebie i stara się zwrócić na siebie twoją uwagę. Wykonaj gest zachęty, bo nadal będziecie jak te dwie proste równoległe.

ZDROWIE: Dobrze zadbaj o pęcherz i nerki, noś ciepłą bieliznę.

FINANSE: Nie masz szczęścia w grach i loteriach? Tym razem może być inaczej.

MIŁOŚĆ: Twój partner może poczuć się samotny. Jesteś duszą towarzystwa, a zapominasz o okazywaniu zainteresowania swojej drugiej połówce.

ZDROWIE: Zamiast łykać tabletki, stosuj naturalne metody uśmierzenia bólu lub szukaj powodu dolegliwości.

FINANSE: Dokładnie zaplanuj swój budżet.

