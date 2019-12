Horoskop numerologiczny na 2020 rok

fot. Adobe Stock

Dowiedz się, co liczby mówią o twoim życiu. Dodaj do siebie wszystkie cyfry z daty swojego urodzenia tak, aby uzyskać tylko jedną liczbę. Jeśli urodziłaś się 22.09.1971 - jesteś numerologiczną 4, bo:

2+2+9+1+9+7+1=3,

3 +1=4.

Pod uzyskaną cyfrą znajdziesz przepowiednię na 2020 rok:

To rok ważny dla twoich spraw osobistych. Wreszcie poczujesz się bezpieczna i kochana. Jednak, aby to osiągnąć, powinnaś więcej czasu i uwagi poświęcić swojemu partnerowi. Zadbaj o romantyczną atmosferę, pielęgnuj wspólne rytuały. Jeśli jesteś samotną 1, zapomnij o złych wspomnieniach i z optymizmem popatrz w przyszłość. Szukaj kogoś, z kim łączy cię podobny styl bycia i poczucie humoru? Musisz wykazać się cierpliwością, bo miłość zapuka do twojego serca dopiero latem.

Ten rok będzie dobry do urządzania domu i ogrodu, oraz do nauki i rozwoju wewnętrznego. Pieniądze i stanowisko to sprawa drugorzędna, ale nie można jej lekceważyć. W pierwszej połowie roku lepiej ogranicz niepotrzebne wydatki. Druga połowa 2020 roku pod względem finansowym będzie o wiele lepsza.

Zawodowo szukaj własnej drogi i bądź ambitna. Twoje umiejętności zostaną przez szefostwo docenione, co daje dobre perspektywy na awans. Będziesz mogła liczyć na wsparcie osób, które są autorytetem w twojej dziedzinie.

Ten rok będzie należał do 2 - uda ci się prawie wszystko. Zakończysz trudną sprawę, która spędzała ci sen z powiek w poprzednich latach. Masz ogromne szanse na zdobycie lepszej posady, uzyskanie awansu, podwyżki lub założenie własnego biznesu.

Nareszcie nastąpi poprawa sytuacji finansowej. Kredyty i dotacje będą w zasięgu twojej ręki. Jeśli weźmiesz udział w przetargu, wygraną masz w kieszeni. Gotówki w twoim portfelu powinno pojawić się o wiele więcej, bo będziesz pracowita i bardzo pomysłowa. Jeśli zechcesz inwestować w nowe branże, powodzenie będzie ci sprzyjać. Warto w tym roku kupić mieszkanie lub ziemię.

Numerologiczne 2 pozostające w stałych związkach czekają dobre chwile i wiele miłych niespodzianek ze strony partnera. Ukochany zrozumie, jak ważna dla niego jesteś. Będzie romantycznie, ale uważaj, żeby nie popsuć wszystkiego nieuzasadnioną zazdrością. Samotne 2 w 2020 roku mogą spodziewać się nowych znajomości, które całkowicie (i jak najbardziej korzystnie) mogą odmienić ich los.

Zacznij podchodzić do spraw zawodowych z lekkim dystansem. Przestań zadręczać się humorami szefa, a wasze relacje z pewnością się poprawią. Możliwości awansu będzie w tym roku więcej, ale nie spiesz się z przyjmowaniem nowych propozycji, bo nie wszystkie okażą się interesujące i korzystne.

Warto wprowadzić zmiany w dotychczasowym trybie życia. Odkrywaj nowe miejsca, nowych znajomych i nowe sposoby na wspólne spędzanie czasu. W drugiej połowie roku możesz zawrzeć bardzo ważną znajomość.

W miłości doskonałe perspektywy. Jeśli się postarasz, wrócą namiętność, radość i optymizm. Postaraj się więcej z partnerem rozmawiać, bo sam nie zgadnie, czego potrzebujesz do szczęścia. Samotne 3 powinny zaufać dobrym radom rodziny i przyjaciół, którzy chcą je z kimś interesującym wyswatać.

To dla ciebie rok wielkich zmian i odważnych decyzji. Poczujesz potrzebę uwolnienia się od wszystkiego, co cię ogranicza. Czas wyplątać się ze starych układów i związków, które się całkowicie wypaliły. Rok sprzyja mądrym osobistym decyzjom, ale musisz być cierpliwa. Jeśli jesteś niezadowolona z postępowania partnera, otwarcie mu to powiedz. Nawet jeżeli w pierwszej chwili zareaguje nerwowo, atmosfera się oczyści i potem już będzie tylko lepiej. Jeśli jesteś samotną 4, w tym roku wszystko się zmieni. Spotkasz kogoś, kto poważnie zawróci ci w głowie i pokaże, że na szaloną miłość nigdy nie jest za późno.

W sprawach zawodowych nadchodzi prawdziwa rewolucja. Radykalnie zmieni się sytuacja w pracy. Bardzo szybko zorientujesz się, po której trzeba stanąć stronie. Pamiętaj, że musisz kierować się własnym dobrem, a nie przelotnymi sympatiami i zawodowymi układami, bo będą one w tym roku bardzo zmienne.

Spotkanie ze znajomym sprzed lat może mieć bardzo dobre skutki. Nie martw się o pieniądze. Druga połowa roku przyniesie znaczną poprawę w finansach.

Od początku roku warto skoncentrować się na sprawach materialnych. W rachunkach uda ci się wreszcie mieć więcej porządku. Masz szansę na zakończenie dość trudnej sprawy. Odzyskasz różne stare długi i należności, na jakie od dawna czekałaś.

Również w życiu towarzyskim szczęście ci sprzyja. Staniesz się bardziej towarzyska i otwarta na propozycje innych ludzi. Dlatego nie omijaj żadnych przyjęć i prywatek, bo będziesz miała powodzenie w miłości. W stałych związkach uda się ustalić wspólne cele i wyjaśnić stare nieporozumienia. Jeśli jesteś z kimś, ale wciąż nie wiesz, czy zostać czy uciec, podejmij wreszcie odważną decyzję. Rok 2020 sprzyja ślubom, wspólnemu zamieszkaniu i kupowaniu wymarzonego domu.

W kwestiach finansowych dobrze ci się będzie wiodło. Będziesz mogła zrealizować swoje marzenia o niezwykłej wakacyjnej podróży lub kursie hobbystycznym. Jeśli planujesz większe wydatki (remont mieszkania, zmiana samochodu), powinnaś się na to zdecydować w pierwszej połowie roku.

Ten rok będzie pełen wrażeń, czeka cię wiele okazji do podróży a także zaproszeń na towarzyskie uroczystości. Rozwiniesz swoje umiejętności, odkryjesz ciekawe hobby. Sprawy, jakimi zajmowałaś się w poprzednim roku, teraz zaczną nareszcie przynosić korzyści.

W życiu osobistym wiele może się zmienić, jeśli nie będziesz tracić czasu na nudne związki, odgrzewane emocje i ciągnące się bez końca flirty. Jeśli jesteś samotna, teraz nadejdzie czas na prawdziwą miłość. Zamężne 6 postanowią w tym roku coś w swoim związku naprawić lub zmienić na lepsze. Partner najpierw będzie zaskoczony, ale potem doceni ich działania i będzie z nich bardzo zadowolony.

W sprawach zawodowych nareszcie możesz realizować swoje plany. Żadna konkurencja nie zdoła pokrzyżować ci szyków. Warto teraz domagać się sprawiedliwej wyceny twojej pracy. Zapowiada się też o wiele więcej służbowych wyjazdów, szkoleń i konferencji. W finansach dasz sobie radę nadzwyczaj dobrze. Będziesz negocjować, inwestować, podliczać każdą złotówkę i... bogacić się!

W tym roku więcej czasu poświęcisz bliskim. Ich sukcesy sprawią ci wiele radości. W pracy też trochę wyluzujesz. Zamiast zajmować się coraz to nowymi ambitnymi projektami, skoncentruj się na sprawach domowych.

Do nowych projektów podchodź z rezerwą, bo w 2020 roku w pracy liczyć się będzie święty spokój i miła atmosfera. Tym bardziej że obowiązków ci przybędzie – dojdzie odpowiedzialność za innych pracowników. Nowe stanowisko jest w twoim zasięgu i warto o nie powalczyć.

Jeśli dotąd nie znalazłaś szczęścia w miłości, teraz los wynagrodzi ci to z nawiązką. 2020 rok sprzyja budowaniu mocnej relacji. Gwiazdy wspierają cię w uczuciowych decyzjach, twoje powodzenie z miesiąca na miesiąc wzrasta. O finanse nie musisz się martwić. Pieniędzy nie zabraknie i będziesz zadowolona ze swoich inwestycji.

Początek roku będzie zarazem początkiem zmian w twojej karierze zawodowej. Nie zwlekaj z ważnymi decyzjami, bo dzięki nim twoja kariera bardzo przyspieszy. Nie daj się wciągnąć w rodzinne intrygi, bo nikomu nie pomożesz, a narobisz sobie wrogów. Postaraj się uniezależnić od innych.

W miłości nabierz więcej swobody i pewności siebie. Jeśli masz swoją drugą połówkę, więcej czasu powinniście spędzać tylko we dwoje, szczególnie jeśli staracie się o dziecko. Dla samotnych 8 to będzie dobry rok. Czeka je wiele miłych niespodzianek. Wśród nowych znajomych będzie ktoś, z kim zwiążesz się na długo.

Twoje finanse będą w doskonałej kondycji. Pieniędzy na rozrywki i wyjazdy wreszcie ci nie zabraknie. Rok 2020 sprzyja korzystnym inwestycjom, wyszukiwaniu dobrych ofert i kredytów. Ufaj jednak przede wszystkim swojej intuicji, a nie namowom przyjaciół, którzy proszą cię o sfinansowanie różnych dziwnych biznesów. Zanim zgodzisz się na cokolwiek, zrób porządny biznesplan.

Skupisz się przede wszystkim na sprawach osobistych. Nie przegap swojej szansy, jeśli myślisz o założeniu rodziny. Czas sprzyja ważnym życiowym decyzjom, takim jak ślub, wspólne zamieszkanie czy poczęcie dziecka. Jesteś samotna? Już na początku roku rozejrzyj się wokół siebie. Będziesz miała większe niż dotychczas powodzenie. Jeśli jesteś w związku, przetrwa on wszystkie burze i łatwiej uzgodnicie wspólne cele. Razem pokonacie wszystkie przeciwności losu.

W pierwszej połowie roku możesz mieć sporo wydatków. Planując np. remont lub urządzenie mieszkania, zastanów się, czy jednocześnie będzie cię stać na zakup nowego samochodu. Pieniędzy ci nie zabraknie, ale lepiej nie pozbywać się wszystkich oszczędności.

Pamiętaj o wakacjach i odpoczynku! W pracy spokojnie czekaj na rozwój sytuacji. W drugiej połowie roku dostrzeżesz korzystną okazję do ugruntowania swojej mocnej pozycji w firmie. W walce o podwyżkę zyskasz nowego sojusznika.

