Horoskop miłosny na 2020 rok

Kryzys małżeński nie rozwiąże się sam. Im częściej będziesz udawała, że wszystko jest w porządku, tym gorzej na tym wyjdziesz. Strach przed odrzuceniem jeszcze bardziej pogłębi problemy, z którymi się zmagasz, wystawiając twój związek na ciężką próbę. Aby uniknąć kłopotów, nie pozwól, by partner cię zdominował. Ty zaś unikaj manipulowania nim, by za wszelką cenę ratować coś, co nie jest warte zachodu.

Samotna pani Baran pozna osobę, która wywrze na niej ogromne wrażenie. Zechcesz spróbować w miłości czegoś nowego.

Najbardziej udana będzie pierwsza połowa roku. Miłość porwie cię do tego stopnia, że wszystko ujrzysz w różowych barwach. Otworzą się możliwości, o których wcześniej mogłaś tylko pomarzyć. Przepełni cię optymizm, radość życia i niespożyta energia – nie marnuj jej na błahe sprawy.

Od mężczyzny wymagać będziesz bezgranicznej tolerancji i tego, aby cię w żaden sposób nie ograniczał. Ty sama również dasz partnerowi maksimum wolności, byle tylko go uszczęśliwić. Najlepszy okres na randki to druga połowa marca i początek kwietnia. Staniesz się wówczas ujmująco uwodzicielska i czarująca.

O harmonię małżeńską nie będzie trudno, zwłaszcza w maju. Warto zmienić wówczas codzienną rutynę, aby wasz związek nabrał świeżości i stał się bardziej romantyczny.

Bliźnięta 21.05–21.06

Przestaniesz wchodzić w przypadkowe związki, bo interesować cię będzie tylko miłość mądra i dojrzała. Nawet jeśli początkowo sprawy zaczną się komplikować, później okaże się, że wcale na tym nie straciłaś. W

Twoja otwartość w stosunku do świata i ludzi sprawi, że bez trudu znajdziesz sobie kogoś, z kim chciałabyś spędzić życie. Jeśli jeszcze jesteś bez pary, to przygotuj się na duże zmiany. Nowy związek poszerzy twoje horyzonty, rozwinie cię i wzbogaci. Niemal każda randka będzie porywająca, a nowe uczucie ekscytujące.

Miłość zawładnie tobą do tego stopnia, że ujrzysz wszystko w nowym świetle. To, co do tej pory wydawało ci się ważne, nagle zblednie. Z utęsknieniem zaczniesz odliczać godziny, które dzielić cię będą od kolejnego spotkania z ukochanym. Wspaniale ułoży się również Bliźniętom, które przysięgę ślubną mają już za sobą.

Rak 22.06–22.07

Poczujesz, że żyjesz i przekonasz się, że życie ma ci do zaoferowania mnóstwo wspaniałych niespodzianek. Nie zabraknie ci sił na realizowanie nawet najbardziej trudnych i wyczerpujących zamierzeń.

Staraj się do niczego nie zmuszać ani siebie, ani partnera. Bądź bardziej spontaniczna, zaufaj własnej intuicji, pozwól prowadzić się instynktowi, który często lepiej niż rozum podpowiada, czego tak naprawdę potrzebujesz. Twoje związki staną się teraz burzliwe, pełne dzikiej namiętności, a emocje trudne do okiełznania. Jednak im bardziej będziesz tłumiła swoje potrzeby, w tym większą popadniesz frustrację.

Wakacyjna miłość może zupełnie odmienić twoje życie. Pociągać cię będą mężczyźni nietuzinkowi, którzy nie dadzą się łatwo zaszufladkować i których stać na ekstrawagancję.

Lew 23.07–22.08

Odkryjesz w sobie nowe zdolności, które pozwolą ci zjednać sobie ludzi. Okazuj innym współczucie i pomoc, ale nie pozwól się wykorzystywać. Będziesz wiedziała, jak zwrócić na siebie uwagę, zadziwiając innych werwą, energią i przebojowością.

Nie będzie skoków w bok, w romansach i flirtach również ci się nie poszczęści. Jeśli więc wciąż jesteś bez pary i póki co nie zależy ci na tym, by się z kimś związać na stałe, to na pewno żadna miłość nie zrujnuje ci teraz życia.

Jednak te Lwy, które poważnie myślą o uczuciach, będą miały szansę stworzyć trwały i wartościowy związek, chociaż trudów i wyrzeczeń przy tym nie unikną. Nie wszystko więc stracone, ale wspólna droga jedynie z początku może wydawać się prosta. Tymczasem im dalej w las, tym więcej drzew... Przeszkody jednak zbliżą was do siebie.

Panna 23.08–22.09

Samotne Panny już w lutym wprowadzą w czyn marzenia o miłości. Owiniesz sobie wokół palca, kogo tylko zechcesz, wykorzystując cały swój arsenał wdzięków. Jeżeli zamierzasz oszołomić wybranka intelektem i wiedzą, to na ciekawe dyskusje wybierz drugą połowę kwietnia oraz pierwszą połowę czerwca.

Z małżonkiem dogadasz się znakomicie, nie natraficie na żadne rafy, nie grożą wam też małżeńskie burze. Najbardziej romantycznie zapowiada się kwiecień. Przypomnicie sobie wtedy stare dobre czasy, a wasza miłość rozkwitnie na nowo. Wspólne plany zrealizujecie w czerwcu. W wakacje koniecznie razem gdzieś wyjedźcie.

Waga 23.09–22.10

We wszystkim, co robisz, kieruj się intuicją, bo okaże się ona niezawodna. Nie zmieniaj stylu tylko po to, by wzbudzić czyjąś sympatię.

Wagi marzące o wielkiej miłości muszą uzbroić się w cierpliwość i poczekać na spełnienie swych romantycznych pragnień aż do czerwca. Lato nie tylko rozpali zmysły, staniesz się też odważniejsza i przejmiesz inicjatywę, proponując randkę osobie, która dotąd cię onieśmielała. Najpiękniejsze chwile przeżyjesz w sierpniu,

a później w listopadzie.

Zamężne Wagi staną się bardziej wymagające wobec partnera. Bez względu na wszystko, nie żałuj ukochanej osobie czułych słów i postaraj się więcej czasu spędzać tylko z nią.

Możesz teraz wszystko położyć na jednej szali, pójść jedną konkretną drogą albo zawrócić i rozpocząć wszystko od nowa.

Karnawał minie rozrywkowo, jednak przy nikim miejsca długo nie zagrzejesz. Najłatwiej będzie cię poderwać w maju, nie tylko ze względu na piękną wiosenną pogodę. Gwiazdy skłonią cię do flirtów i choć niektóre znajomości okażą się przelotne, to i tak będziesz się dobrze bawić.

W czerwcu masz szansę ugruntować znajomość, na której ci zależy i stworzyć trwały związek. Z kolei wakacje przyniosą wiele okazji do romansów. Możesz się zakochać na zabój i zacząć myśleć o ślubie. Jesienią nie próbuj brać partnera pod pantofel.

Musisz nazwać pewne rzeczy po imieniu, ale pamiętaj, ile jest do stracenia. Nie bierz sobie wszystkiego do serca. Jeżeli nadarzy się okazja, odpocznij trochę od partnera.

Jeżeli tkwisz w związku, który cię frustruje, poważnie zastanów się nad zmianą, bo pojawią się ku temu dobre okazje już w lutym, a później także w czerwcu. Nie pozwól się wykorzystywać i nie dopuść, by partner miał za nic wspólne ustalenia. Nawet jeśli na co dzień układa się między wami w miarę spokojnie, będziesz miała poczucie, że pewnych rzeczy dłużej nie zniesiesz.

Z kolei samotny Strzelec wykaże się w tym roku ogromnym entuzjazmem. Gdy ktoś ci się spodoba, nie zawahasz mu się tego wyznać. Nuda doprowadzi cię do szału, więc malkontenci i osoby mało energiczne nie będą mieć u ciebie żadnych szans.

Najlepszy okres przypadnie od lutego do maja. Możesz w tym czasie poznać kogoś wartościowego, kto pobudzi zmysły i wniesie w twoje życie powiew świeżości. Nawet jeśli dzielisz już z kimś życie, twoje relacje z partnerem staną się wtedy intensywniejsze, a przez to bardziej satysfakcjonujące.

Życie uczuciowe przyniesie ci wiele zadowolenia, przekonasz się, że jesteś kochana, doceniana i potrzebna. Jednak jesienią zaczną się problemy, bo trudy, które do tej pory udawało ci się jakoś znosić, staną się wtedy nie do wytrzymania.

Będzie sporo przełomów, ale też sytuacji podbramkowych. Raz zabrniesz w ślepą uliczkę, innym razem wypłyniesz na szerokie wody. Znajdziesz w sobie siłę, by uporządkować swoje życie.

Powodem problemów w związku uczuciowym okaże się nielojalność partnera. Stwierdzisz, że nie możesz polegać na osobie, w którą dotąd tak mocno wierzyłaś. To zaś pchnie cię w ramiona kogoś, kto absolutnie nie zasługuje na twoją miłość. Aby uniknąć takich toksycznych relacji, nie wchodź w związek z mężczyzną

z nieuregulowanym życiem osobistym. Pomyślisz o powrocie do dawnej miłości, ale pamiętaj, że im dłużej nie mieliście ze sobą kontaktu, tym gorzej rokuje to waszej wspólnej przyszłości.

Najlepszym czasem na miłość będą styczeń, sierpień i listopad. Wtedy zakochasz się na zabój, i to z wzajemnością.

Nowy rok rysuje się obiecująco. Zrealizujesz swoje zamierzenia, poszerzysz horyzonty bądź wyruszysz w przyjemną podróż, która odmieni twoje życie. Staniesz się nie tylko wrażliwa i czuła, chętnie także pośpieszysz innym z pomocą.

Uwolnisz się od jarzma wszystkich tych relacji, które cię ograniczają. W dokonywaniu miłosnych wyborów zawsze bierz pod uwagę drugą stronę medalu. Kieruj się i sercem, i rozumem. Różnice w temperaturze uczuć mogą powodować różne perypetie. Kiedy ty będziesz miała ochotę na seks, partner nie wykaże żadnego zainteresowania. Kiedy zaś jemu zbierze się na czułości, ty akurat nie będziesz w nastroju.

W drugiej połowie roku możesz być wprawdzie nieco porywcza, z pewnością jednak dopniesz swego, zwiążesz się z osobą,

na której ci zależy i która odwzajemni twoje płomienne uczucia.

