Horoskop roczny 2020 - przepowiednie dla wszystkich znaków zodiaku

Chcesz wiedzieć, co czeka cię w 2020 roku? Koniecznie przeczytaj nasz horoskop roczny na 2020 rok dla wszystkich znaków zodiaku.

Horoskop na 2020 rok dla wszystkich znaków zodiaku:

Najważniejsze sprawy w twoim życiu będą się dobrze układać, planety obiecują postęp w dziedzinie, na której ci zależy. Życie najbardziej zaskoczy te z was, których urodziny przypadają w I dekadzie kwietnia.

MIŁOŚĆ

Jeśli masz przy swoim boku kogoś, z kim wyobrażasz sobie wspólną przyszłość, nie zastanawiaj się dłużej. Związki zawarte w tym roku (zwłaszcza przy końcu lutego i na początku marca oraz na początku lipca) będą udane i trwałe.

Wciąż samotna? Szukaj swojej drugiej połowy wśród mężczyzn, którzy żyją aktywnie, lubią czynny wypoczynek i podróże. Z nimi nie zaznasz nudy, która jest wrogiem miłości. Nie obawiaj się związków z różnicą wieku. Porzuć stereotypy, w twoim wypadku taki związek może się sprawdzić.

RODZINA

Pod koniec lutego i marca oraz na przełomie listopada i grudnia masz szansę na mądre decyzje i korzystne posunięcia, które przysłużą się twojej rodzinie. To może być np. sfinalizowanie budowy domu albo dużego remontu. W każdym razie wydarzy się coś, dzięki czemu przyszłość jawić ci się będzie bezpiecznie. To bardzo dobry czas na większe domowe inwestycje, kupno kosztowych sprzętów, auta – nawet z pomocą kredytu, pożyczki.

Jeśli jednak urodziłaś się w pierwszej dekadzie kwietnia, postępuj z większą rozwagą i ostrożnością. Twoją specjalnością bowiem będzie wyrzucanie czegoś, co wciąż dobrze działa, i zastępowanie nowym, ale nie wiadomo czy lepszym.

PRACA

Możliwe, że ktoś, kto był do tej pory dla ciebie autorytetem, nauczycielem, mistrzem, kto wyznaczał ci zawodowy szlak, teraz przestanie dla ciebie tyle znaczyć. A może w ogóle strącisz tę osobę z piedestału, będziesz widzieć jej błędy, niedociągnięcia, słabości... cóż, nikt nie jest doskonały.

Możliwe, że zdecydujesz się na bardziej samodzielną i niezależną pracę niż do tej pory, zostaniesz tzw. wolnym strzelcem. Do współpracy szukaj osób młodych, z nowoczesnym podejściem i szerokimi horyzontami. Prawdopodobne, że zaczniesz czerpać dochody z jakiegoś nowego źródła, które właśnie teraz odkryjesz.

PIENIĄDZE

Fortuna będzie wyjątkowo łaskawa dla urodzonych w kwietniu. Możesz zaufać swojej szczęśliwej gwieździe, dzięki której znajdziesz się w odpowiednim miejscu i czasie, i oto pieniądze przyjdą – na dodatek bez wielkiego wysiłku z twojej strony. Przyjemne będzie też ich wydawanie. Kupisz coś, co podniesie komfort twojego życia i zafundujesz sobie luksusowe wakacje.

Jeśli urodziłaś się w pierwszej dekadzie kwietnia, to czeka na ciebie trochę więcej pułapek. Przede wszystkim trudno ci będzie cokolwiek odłożyć. Łatwo ulegniesz modzie, nowym trendom i zachciankom.

ZDROWIE

Dobrą formę i kondycję zawdzięczać będziesz własnej pracy, wytrwałości i konsekwencji. Jeśli twoje urodziny wypadają w pierwszej dekadzie kwietnia, musisz bardziej strzec zdrowia i unikać ryzyka. Uważaj na siebie, dmuchaj na zimne zwłaszcza w grudniu, marcu, lipcu i październiku.

Dokuczyć ci mogą dolegliwości neurologiczne i ortopedyczne. Dobrze zastanów się, zanim zdecydujesz się po-prawić naturę z pomocą chirurga plastyka. Osoby urodzone w drugiej dekadzie kwietnia cieszyć się będą doskonałym zdrowiem.

W porównaniu z ostatnimi latami wszystko stanie się prostsze i łatwiejsze. Nastąpi więcej okazji, aby cieszyć się życiem i smakować je, zamiast myśleć tylko o obowiązkach. Atrakcyjnie i wesoło zapowiada się zwłaszcza lato.

MIŁOŚĆ

Najwyższy czas przestać kalkulować i myśleć, a zacząć iść za instynktem. Uwierzyć, że to, co na zdrowy rozum wydawało się niemożliwe, jest w zasięgu ręki. Warto słuchać głosu serca, gdy nawet rozsądek protestuje, dotyczy to zwłaszcza Byków urodzonych w kwietniu.

Wiosna i lato przyniosą ekscytujące przygody we dwoje. Nie zabraknie okazji do zawarcia nowych znajomości, które mają szansę przetrwać jesienne szarugi. Stałe pary powinny już teraz planować wspólne wakacje, bo zapowiadają się kolorowe dni, warto więc przeżyć je wspólnie.Jeśli urodziłaś się w drugiej dekadzie maja, będziesz miała wiele okazji do flirtów i romansów, co stanie się sprawdzianem twojej wierności.

RODZINA

Podejmuj decyzje bez emocji, co może być trudne zwłaszcza w pierwszej połowie roku. Czy na pewno tego potrzebujesz, czy może chcesz dorównać do jakiegoś poziomu, komuś zaimponować, żyć podobnie jak inni, którym trochę zazdrościsz? Pozostań sobą, słuchaj zdrowego rozsądku, który jest wielką zaletą osób spod twojego znaku.

Najwięcej rodzinnego szczęścia zaznają Byki urodzone w kwietniu i pierwszej dekadzie maja.

PRACA

Zmierzysz się z pewnymi planami, które powstały w ubiegłym roku. Trzeba będzie je zmodyfikować i dostosować do realiów – lub po prostu pożegnać się z nimi. W pierwszej połowie roku recepta na sukces jest prosta: samodyscyplina, pracowitość, wzięcie się w garść.

Jeśli masz urodziny pod koniec mają, latem mogą powrócić dawne problemy, z którymi, jak ci się wydawało, już się uporałaś. Spokojnie – teraz już naprawdę ostatni raz dają o sobie znać. Dla wielu z was wakacje to okres największego ruchu w interesach.

PIENIĄDZE

Problemy finansowe, które towarzyszyły ci ostatnio, zaczną się powoli oddalać. Możliwe, że np. odpadnie ci jakaś stała płatność, która była obciążeniem dla twojego budżetu. Więcej wydasz na przyjemności, a nie tylko na rzeczy konieczne, niezbędne.

Byki urodzone w pierwszej dekadzie maja pociągać będzie ryzyko. Jeśli wybierzesz odpowiedni czas, może się wszystko udać. Większe szanse na wygraną, masz na jesieni – wtedy pewne twoje nadzieje na wzbogacenie się niewielkim wysiłkiem okażą się być całkiem realne.

ZDROWIE

Byle do wiosny! Tuż po połowie marca zacznie się dobry czas, który potrwa przynajmniej przez dwa miesiące. Szybko zrzucicie zbędne kilogramy. Znajdziesz w sobie dość energii i konsekwencji, by wytrwać w postanowieniach regularnych ćwiczeń. Wsparcie będzie potrzebne zwłaszcza Bykom urodzonym w maju, które mają skłonność, aby sobie dogadzać na różne sposoby.

Jeśli masz kłopoty zdrowotne, wiosną twój organizm dostanie zastrzyk energii, dzięki czemu łatwiej poradzisz sobie z kłopotami. Kolejna dobra passa zacznie się w sierpniu i potrwa do końca roku.

Twoje życie stanie się barwne i interesujące. Zdziałasz więcej, jeśli bardziej skoncentrujesz się na celu, zamiast rozmieniać się na drobne i tracić czas.

MIŁOŚĆ

Szykuje się dość pomyślny rok. Zwłaszcza osoby samotne, które pragną zmian, mogą spodziewać się wielu wrażeń. Sprzyjający czas zacznie się w połowie stycznia, a na dobre wszystko rozkręci się wiosną. Wtedy liczne imprezy, zabawy, wyjazdy, spotkania wyjątkowo sprzyjać będą nowym znajomościom.

Szykuj się na majówkę – i dla samotnych, i dla szczęśliwie zakochanych zapowiadają się wspaniałe dni. Podczas wakacji wiosenne romanse okrzepną i wejdą w fazę budowania poważnego związku.

RODZINA

Bliźnięta urodzone w maju będą musiały zająć się starszymi członkami rodziny. Od bliskich oraz od tego, jak sobie ułożysz z nimi relacje, sporo może zależeć, np.: twój wolny czas, mieszkanie, zasobność portfela.

Dla wszystkich rodzin radosnym czasem powinna być majówka i wakacje. Zaszalejesz: wybierzesz się gdzieś, gdzie sama poczujesz się jak dziecko. Na jesieni (październik, listopad) priorytetem staną się praca, nauka i organizacja życia domowego.

Z remontami i domowymi inwestycjami w tym roku ostrożnie: łatwo możesz przesadzić i wziąć sobie na głowę zbyt obciążający kredyt.

PRACA

W drugiej połowie roku postaraj się zapanować nad roztrzepaniem i pośpiechem, a nadmierny optymizm zastąp spokojnym realizmem. Niech twoją dewizą będzie: zdziałać mniej, ale za to porządnie i do końca.

Jeżeli twoje urodziny wypadają w czerwcu, wykorzystaj pierwszą połowę roku, będzie dla ciebie pomyślniejsza. Planety obdarzą cię odwagą, pewnością siebie, optymizmem. Dzięki życzliwym ludziom, uda ci się wiele zmienić na lepsze. To bardzo dobry czas, aby wypromować samą siebie, zabłysnąć w swojej dziedzinie, pokazać się od najlepszej strony. Od kwietnia do sierpnia masz większą szanse, by znaleźć pracę, nawiązać cenne kontakty, a także czerpać zyski, z czegoś, czym zajmowałaś się w przeszłości lub co robisz teraz.

PIENIĄDZE

W tym roku warto zmienić sposób wydawania pieniędzy. Przez pierwsze sześć miesięcy będzie ci się wiodło całkiem nieźle, zwłaszcza jeśli twoje urodziny wypadają w czerwcu. Nie zaprzepaść tej dobrej passy.

Nabywając rzeczy solidniejsze, w lepszym gatunku, które dłużej ci posłużą. Kupuj to, co ci się naprawdę podoba. Nie zadowalaj się substytutami. Marzysz o markowej, droższej lodówce? Wstrzymaj się z kupnem do czasu, aż zbierzesz potrzebną kwotę lub nawet weź pożyczkę, ale miej to, czego rzeczywiście pragniesz. Przyjmij również za obowiązującą zasadę, że nie kupujesz nowych kosmetyków czy produktów spożywczych, dopóki nie zużyjesz poprzednich.

ZDROWIE

Jeśli masz problemy zdrowotne, to w drugiej połowie roku powinnaś się na nich faktycznie skoncentrować. Weź sobie do serca, że twoje zdrowie nie powinno być tematem towarzyskich spotkań i imprez. Problemy zdrowotne najlepiej poruszać ze swoim lekarzem lub w wąskim gronie najbliższej rodziny.

Jeśli urodziłaś się w maju, powinnaś wziąć się za siebie i zrobić porządek z dolegliwościami, które masz już od dawna. Nawet jeśli da się z nimi żyć, to po co się męczyć? Wszystkie Bliźnięta w tym roku powinny bardziej zatroszczyć się o siebie. Dać sobie prawo do błędów i tego, że nikt nie jest doskonały. Zamiast wertować katalogi chirurgów plastycznych, zaakceptuj swoje wady i to że nie masz idealnej urody.

W porównaniu z ostatnimi latami teraz będzie ci lepiej i łatwiej. Pojawią się okazje, aby cieszyć się więcej życiem i smakować je, zamiast myśleć tylko o obowiązkach.

MIŁOŚĆ

Sprawy serca ułożą się pomyślnie, jeśli tylko postawisz na intuicję. Masz szansę na miłość, na jaką niektórzy czekają całe życie, o której czyta się w romansach. Dla takiego uczucia można wszystko poświęcić. Sprawy ukochanej osoby staną się ważniejsze od twoich. Tu jednak nie należy przesadzać. Twoja skłonność do poświęceń powinna jednak mieć swoje granice.

Raki z pierwszej dekady lipca będą w nastrojach wojowniczych i buntowniczych. Dlatego łatwo przyjdą ci wszelkie zmiany, jak np. zerwanie związku, który cię unieszczęśliwia. Musisz jednak uważać, żeby nie wylać dziecka z kąpielą. Przy okazji bowiem możesz zniszczyć uczucie, które dałoby się uratować.

RODZINA

Powiodą się domowe inwestycje służące wygodzie i komfortowi życia. Twoje różne umiejętności bardzo przydadzą się w domu. Możliwe, że i twój partner zabłyśnie jako złota rączka.

Latem mogą cię ciągnąć wyjazdy, do których partner będzie nastawiony krytycznie, wydadzą mu się zbyt kosztowne lub wymagające zbyt wiele zachodu. Hm, kompromis nikogo nie zadowoli, ktoś będzie musiał ustąpić. W połowie roku, zwłaszcza jeśli masz urodziny w drugiej dekadzie lipca, los połączy cię z kimś starszym z twojej rodziny. Wasze kontakty staną się częstsze niż do tej pory. Tej osobie wiele będziesz zawdzięczać, ale i sporo jej od siebie dasz.

PRACA

Pomyślny rok, zwłaszcza jeśli weźmiesz sobie do serca dobre rady gwiazd, aby realnie i rozsądnie oceniać swoje możliwości i kompetencje. Będziesz bowiem mieć skłonność do tego, aby cenić siebie za nisko (jeśli masz urodziny w drugiej dekadzie lipca) lub trochę za wysoko zadzierać nosa (to Raki z pierwszej dekady lipca).

Raki czerwcowe odniosą sukcesy w zawodach artystycznych. Kto wie, może coś, co dotychczas robiłaś tylko dla przyjemności czy dla znajomych, teraz stanie się jednym ze źródeł twojego dochodu? Nie leń się – właśnie w tym roku nadarzy się okazja, byś szerzej rozwinąć skrzydła, a nawet zdobyć nowy zawód. Jeśli to, co robisz, ze sztuką nie ma nic wspólnego, to może wybijesz się w dziedzinach związanych z pomaganiem innym - pielęgniarstwo, medycyna, psychologia, opieka społeczna, ochrona środowiska, szkolnictwo.

PIENIĄDZE

Pod względem finansowym druga połowa roku zapowiada się stabilnie. W pierwszej połowie roku pojawi się mnóstwo pokus, z czego większość z gatunku tych, którym naprawdę należałoby stawić odpór. Nie będzie to łatwe, silna wolna i rozsądek wciąż będą w sporze z chęcią dogadzania sobie.

Wczesną jesienią należy wystrzegać się szybkich interesów z osobami, które mogą okazać się nieuczciwe. Odpowiednią dozą nieufności i ostrożności powinny się tu wykazać zwłaszcza Raki urodzone w czerwcu. Starania o pieniądze będą przebiegać w dwóch kierunkach. Jeden to zarabianie. Drugi – odzyskiwanie tego, co ci się należy, pilnowanie swoich praw, nie odpuszczanie osobom i instytucjom, które są ci coś winne. To bardzo ważne – zwłaszcza dla osób z pierwszej dekady lipca.

ZDROWIE

Jeśli masz urodziny w pierwszej dekadzie lipca, to zwłaszcza w drugim kwartale tego roku możesz być rozchwiana pod względem hormonalnym i nerwowym. Te dwa układy są ze sobą powiązane. Weź to pod uwagę, jeśli np. staniesz się zbyt nerwowa, pojawią się zaburzenia snu, waga będzie rosnąć albo spadać, chociaż nie zmienisz diety.

Dla pozostałych Raków zimowe miesiące będą pomyślne i śmiało możesz planować wyjazd na narty.

Ten rok przyniesie więcej możliwości życiowych, miłość i pieniądze, optymizm i wiarę w siebie. Wspaniale zapowiada się lato. Czeka cię wiele radości i dobrych zmian w życiu, które okażą się trwałe i sprawią, że pewien twój życiowy problem rozwiąże się na zawsze.

MIŁOŚĆ

Jeśli szukasz poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, bierz ślub najlepiej w czerwcu. Nie masz jeszcze kandydata na męża? W tym roku niejeden mężczyzna pojawi się na horyzoncie. Aby jednak podjąć mądrą decyzję i dokonać właściwego wyboru, nie daj się zwieść pozorom.

Jeśli jesteś Lwem z pierwszej dekady sierpnia, masz wielką szansę znaleźć partnera wśród obcokrajowców. Droga od pierwszej randki do wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego lub kościele może być rekordowo krótka. Oprócz czerwca szczęśliwy będzie także marzec i lipiec.

RODZINA

Warto rozważyć wzięcie kredytu na mieszkanie lub remont albo inne trwałe dobra, które podniosą stopę życia twojej rodziny. Ani w tym, ani w przyszłym roku nie powinno być problemów ze spłacaniem długu, bo twoja przyszłość jawi się bezpiecznie.

Te wakacje będą wyjątkowe! Wszystko ułoży się tak, że pojedziesz z partnerem dalej niż zwykle i przeżyjesz niecodzienne przygody. Wiele osób patrząc na was, będzie wzdychać z zazdrością, że jesteście tacy szczęśliwi i radośni. Jeżeli borykasz się z kłopotami, możesz liczyć na pomoc z zewnątrz, np. ktoś z krewnych wesprze cię pożyczką lub nawet darowizną, zaoferuje pomoc, ulży w problemach. Hm, może nieoczekiwanie się pojawi się jakiś zapomniany wujek z Ameryki?

PRACA

Będziesz odcinać kupony od wcześniejszych wysiłków i starań, można powiedzieć – zbierać plony z tego, co wcześniej zasiałaś. Jednocześnie poczujesz się uwolniona od jakiejś ciężkiej, żmudnej pracy. Rozwiążą się pewne uciążliwe problemy. Bardzo możliwe, że otworzą się przed tobą nowe atrakcyjne perspektywy dotyczące pracy lub dalszego zdobywania wiedzy i poszerzania swoich kompetencji. Te wspaniałe perspektywy dotyczą głównie Lwów urodzonych w sierpniu.

Dla lipcowych Lwów prognozy również są dość dobre. Nie będzie wprawdzie tak bardzo lekko i beztrosko, ale jest szansa na trwały sukces. Możesz także zakończyć jakąś rozpoczętą działalność, np. studia, zdobyć dyplom, dodatkowe uprawnienia w swoim zawodzie itd. Saturn sprawi, że staniesz się bardziej pracowita i zdyscyplinowana oraz lepiej zorganizowana, a to sprawi, że inni darzyć cię będą większym zaufaniem.

PIENIĄDZE

To będzie odpowiedni czas, aby zabezpieczyć się jakoś na przyszłość lub na gorsze czasy. Zainwestować w nieruchomości, ziemię czy inne trwałe dobra, które kiedyś z zyskiem sprzedasz. Dotyczy to zwłaszcza Lwów urodzonych w lipcu, które staną się uosobieniem rozsądku i na pewno nie popełnią żadnych głupstw ani błędów.

Na letnie miesiące przyniosą finansowe okazje, a nawet wygrane. Chętnie podzielisz się wpływami z innymi. Będziesz miała gest - zafundujesz komuś coś, czego ci nigdy nie zapomni.

ZDROWIE

Nie widać większych zagrożeń. Przeciwnie, poczujesz się silna, zdrowa i pełna energii. Bardzo możliwe, że latem zapragniesz zainwestować w swoją urodę i wykupisz pakiet w spa lub nawet zdecydujesz się na jakieś radykalne zabiegi upiększające.

Jeśli urodziłaś się w lipcu, przed tobą doskonały czas, aby zająć się np. rehabilitacją lub przeprowadzić skomplikowane kuracje wymagające systematyczności, samodyscypliny, wyrzeczeń. Saturn pomoże ci wytrwać w postanowieniach, obdarzy cię cierpliwością i samozaparciem. Jeżeli jesteś Lwem sierpniowym, przeciwnie, możesz mieć problemy z zachowaniem sylwetki, a to dlatego, że intensywne życie towarzyskie ciągnąć będzie za sobą liczne pokusy. Jeśli nie chcesz rezygnować z rozkoszy podniebienia, zastosuj dietę 5/2 – przez 5 dni w tygodniu jesz normalnie, a przez 2 dni – ograniczasz kalorię.

To będzie cudowny rok, pełen radości i optymizmu. Uwolnisz się od kłopotów i zauważysz nowe możliwości. Wszystkie przeszkody pokonasz bez problemu.

MIŁOŚĆ

Choć jesteś osobą rozsądną i mocno stoisz na ziemi, ale często może cię ogarniać poczucie zagubienia i zwątpienia. Pojawią się pytania, jakich sobie nigdy nie zadawałaś. Prawdopodobnie stanie się tak pod wpływem jakichś trudności, jakie pojawią się w twoim związku. Niektóre Panny, zwłaszcza urodzone we wrześniu, powiedzą partnerowi: wóz albo przewóz. Weźmiecie ślub i staniecie się rodziną, albo wasze drogi się rozejdą. Bardziej prawdopodobny jest pierwszy wariant, choć być może na formalne zawarcie związku przyjdzie poczekać do jesieni.

Koniec roku sprzyja wiciu gniazdek, a także zawieraniu znajomości, które mają przyszłość. W listopadzie i grudniu, ale i wcześniej – od sierpnia do połowy września, samotni mogą spotkać kogoś, z kim zwiążą się na dłużej.

RODZINA

W styczniu lub lutym wybierzecie się gdzieś, gdzie jeszcze nie byliście na zimowych wakacjach. To nie musi być kosztowny wyjazd na narty, ale np. krótki wypad do innego miasta, żeby obejrzeć wystawę, sztukę w teatrze lub posłuchać koncertu.

Pannom z sierpnia zapewne przyjdzie poświęcić więcej uwagi starszym krewnym. Nikt lepiej od ciebie tego nie zrobi. Pod twoim okiem rodzina poczuje się bezpiecznie. Zastanów się tylko, ile tak naprawdę możesz z siebie dać, aby to pomaganie innym nie okazało się studnią bez dna.

PRACA

Złoty okres zacznie się w sierpniu. Wtedy twoja kariera, ale również działalność pozazawodowa, np. społeczna czy polityczną, nabierze rozpędu. Najszybciej odczują to Panny urodzone w sierpniu i pierwszej dekadzie września. Fantastycznie zapowiada się także październik - naprawdę będziesz przenosić góry. Nie wahaj się więc startować z nowymi pomysłami, mając nawet bardzo mały kapitał. Kariera od pucybuta do milionera może stać się i twoim udziałem. Te optymistyczne prognozy dotyczą wszystkim Panien.

Osoby urodzone w sierpniu powinny jednak jak najszybciej rozwiązać pewne problemy z przeszłości albo wreszcie zakończyć przedsięwzięcie, które wlecze się już zbyt długo. Gdy to się stanie, pojawią się nowe perspektywy i to w dziedzinie, w której początkowo nie było widać żadnych szans.

PIENIĄDZE

Fantastycznie zapowiada się październik i grudzień – wtedy wreszcie spełnisz swoje marzenia i zaspokoisz potrzeby, które wymagają nakładów finansowych. Do tego czasu jednak wiele razy zastanowisz się, co wybrać, kupić, a z czego możesz lub musisz zrezygnować. Nieraz to będą trudne i przykre wybory, np. czy się leczyć, uczyć, wyjechać na wakacje czy zrobić remont.

Nie martw się, jeśli na razie brakuje ci pieniędzy, od sierpnia powinno się to zmienić. Gwiazdy radzą jednak nie rozpieszczać za bardzo swoich bliskich. Inaczej, choć byś pracowała od świtu do nocy, to i tak będziesz bez kasy. Uważaj także na obce osoby, które chcą coś zrobić dla ciebie bezinteresownie. Co innego, kiedy pomaga ci rodzina lub przyjaciele, a co innego, gdy jako wybawiciel od finansowych trosk zjawia się ktoś obcy. To nie musi być od razu oszust, ale jakiś jakiś interes na pewno w tym ma.

ZDROWIE

Korzystnie na twoje zdrowie wpłynie rozwiązanie pewnych życiowych problemów. Przestaniesz się martwić, zaczniesz żyć lepiej, organizm będzie mniej przeciążony. Zadbasz bardziej o siebie, zaoszczędzisz pieniądze, aby pojechać do spa lub sanatorium, wziąć serię zabiegów rehabilitacyjnych lub masaży. Skorzystaj z tego, zwłaszcza jeśli jesteś Panną sierpniową. U ciebie bowiem mogą się nasilić chroniczne dolegliwości. Potraktuj to jako znak, że trzeba się za siebie porządnie wziąć.

Nie zdziw się, jeśli lekarze nie będą wiedzieli, co ci jest, bo badania wyjdą dobrze, a twoje złe samopoczucie się nie zmieni. Być może źródło kiepskiej formy tkwi w psychice i wtedy powinnaś poszukać specjalisty, który leczy duszę.

Rok jak marzenie! Dużo przyjemności i okazji, by czerpać z życia pełnymi garściami. Tylko przed Wagami z października więcej przeszkód. To jednak będzie miało i dobrą stronę: bez rozwiązywania problemów i pokonywania trudności niemożliwy jest rozwój.

MIŁOŚĆ

Największe szanse na stworzenie stałego i trwałego związku mają Wagi urodzone we wrześniu. Osoby z pierwszej dekady października czeka fantastyczny karnawał i czerwiec. Nastąpi czas pełnego szczęścia we dwoje. Wiedz jednak, że aby było ono trwałe, nie możesz chować głowy w piasek i uciekać przed podjęciem ważnych decyzji.

Przed tobą niełatwe wybory, w imię miłości przyjdzie ci z czegoś zrezygnować. Bardzo możliwe, że aby osiągnąć to, czego pragniesz, będziesz musiała cierpliwie poczekać lub w jakiś sposób zapracować sobie na to, o czym marzysz. Dzięki temu potem zaczniesz bardziej cenić to, co masz. Dla Wag z drugiej dekady października atrakcyjnie zapowiada się lipiec. To będzie istny letni karnawał miłości – tłumy adoratorów, a stałe pary wyjadą wtedy na fantastyczne wakacje.

RODZINA

Wygląda na to, że zafundujesz sobie i bliskim wczasy z górnej półki – w jakimś modnym miejscu, z pełną obsługą, tak że palcem nie będziesz musiała kiwnąć i jednym problemem stanie się równomierna opalenizna.

Więcej czasu poświęcisz swoim dzieciom. Tu jednak należy cię przestrzec przed brakiem krytycyzmu wobec nich. Zwłaszcza wiosną i latem zaczniesz im folgować i spełniać ich największe zachcianki. Będziesz gotowa zerwać stosunki z każdym, kto pozwoli sobie wobec nich na słowo krytyki. Owszem, trzeba stać po stronie swojego dziecka, ale weź pod uwagę, że może to, co słyszysz od nauczycieli, nie jest podyktowane jedynie złośliwością i nieuzasadnionym brakiem sympatii wobec twojej pociechy.

PRACA

Od razu po Nowym Roku powinnaś ostro zabrać się do pracy. Grudniowe zamieszanie i podwyższony ruch w interesach trwać będzie nadal. Wczesną wiosną wydarzy się coś, co z początku może cię bardzo zaniepokoić, ale kiedy dobrze pomyślisz, to wykorzystasz te wydarzenia tak, żeby ostatecznie obróciły się na twoją korzyść.

Z początkiem lata wszystkim Wagom wieść się będzie doskonale. Wasze dotychczasowe wysiłki przyniosą rezultaty w postaci np. zdanych egzaminów, podwyżki, awansu. Bardzo dobra passa czeka zwłaszcza Wagi, które pracują w zawodach artystycznych i turystyce. Godna pozazdroszczenia jest sytuacja Wag urodzonych we wrześniu. Sprzyjający wam Saturn oznacza stabilizację, umocnienie pozycji i bezpieczeństwo. Prawdopodobne jest podpisanie umowy, która sprawi, że poczujecie twardy grunt pod nogami.

PIENIĄDZE

Nie grożą ci poważne kłopoty finansowe. Ogólnie będzie średnio i powyżej średniej, ale ty zaczniesz żyć bardzo dobrze! Zakupy, wakacje i inne kosztowne przyjemności – na to wysupłasz ostatni grosz, ewentualnie wesprzesz się pożyczką. Wszystko jest dla ludzi i nie ma powodu, żebyś po roku ciężkiej pracy nie zafundowała sobie atrakcyjnej wycieczki. Gwiazdy jednak przestrzegają, aby nie ulegać za bardzo modom i nie próbować doścignąć bogatszych znajomych.

Może pojawić się pokusa zrobienia szybkich pieniędzy lub dobrego ulokowania oszczędności. Wokół tego zrobi się sporo szumu, rzecz szybko stanie się popularna. Nie musisz w tym uczestniczyć. Może nie stracisz, ale wiele nie zyskasz. Prawdziwe pieniądze przyniesie ci twoja praca.

ZDROWIE

Teraz ty będziesz dla samej siebie najważniejsza. Dojdziesz do wniosku, że za mało dbasz o siebie i to powinno się zmienić. Kupisz sobie coś luksusowego – może nawet wymienisz całą garderobę i zlecisz wykonanie specjalnej szafy na swoje buty, które już przestana się mieścić w przedpokoju.

W listopadzie wydarzy się coś, co sprawi, że promieniować będziesz wewnętrznym pięknem osoby, która żyje w harmonii ze światem i jest szczęśliwa. Wagi urodzone w pierwszej dekadzie października mogą przeżywać różne frustracje. Pora, by wyrobić sobie życiową filozofię, która niczym pancerz będzie cię chroniła przed stresem.

Męczyć cię będą wielkie ambicje na różne rzeczy, które na razie są poza twoim zasięgiem. Urealnisz wtedy swoje plany i zaczniesz je z powodzeniem realizować.

MIŁOŚĆ

W związkach z długim ze stażem będzie to rok buntu i zmian. Wady, które w swoim ukochanym do tej pory tolerowałaś, jakoś sobie tłumaczyłaś, teraz zaczną ci mocno doskwierać. Twoja niezgoda nie musi zresztą dotyczyć wad partnera, ale też np. stylu życia, jaki oboje prowadzicie, podziału obowiązków, czegoś, czego bardzo pragniesz, a czego nie możesz uzyskać.

Jeśli jesteś samotna, największe szanse na znalezienie kogoś pojawią się w lutym i grudniu. Będzie ci zależeć na bardzo bliskim i szczerym związku. Jeżeli się z kimś zwiążesz, to tylko wtedy, gdy i ta druga osoba okaże się gotowa pozbyć się przed tobą maski i w pełni otworzyć.

RODZINA

W twojej rodzinie, bliskiej lub trochę dalszej, jest ktoś, z kim będziesz rywalizować, konkurować, np. bratowa czymś ci zaimponuje i zechcesz jej dorównać (choć nawet przed sobą z trudem się do tego przyznasz). W twoim otoczeniu widać dominującą osobę, która lubi błyszczeć, stawiać na swoim.

Z domowymi inwestycjami wstrzymaj się do jesieni. W październiku będziesz miała na tyle spokojną głowę, że właściwie ocenisz, co w domu jest naprawdę potrzebne i na co warto nawet wziąć pożyczkę, a co jedynie kaprysem, który można sobie darować. Osoby, które dopiero chcą założyć rodzinę, największe szanse na ten krok mają w lipcu, pod koniec października, listopadzie oraz grudniu.

PRACA

Wiele osób z ulgą odetchnie i poczuje, że nareszcie w finansach coś się ruszyło, pojawiły się w końcu lepsze perspektywy. Ale spokojnie! Nie licz na to, że natychmiast powetujesz sobie chudsze lata.

Stabilizację w sferze zawodowej widać już od sierpnia. Cała jesień zapowiada się wyjątkowo korzystnie. Wtedy będziesz mogła brać nie tylko to, co dają, ale również to, czego sama naprawdę zapragniesz i co idealnie współgra z twoimi życiowymi planami. Wczesną jesienią może się także okazać, że żadnych wielkich zmian nie musisz dokonywać, ponieważ sytuacja zewnętrzna zmieni się na bardziej sprzyjającą.

PIENIĄDZE

Odpadną ci pewne obciążenia finansowe, np. spłacisz kredyt, nie będziesz więcej ponosiła wydatków na coś, co ostatnimi uszczuplało twój budżet.

Twoja sytuacja finansowa unormuje się w drugiej połowie roku. Wtedy może pojawić się stałe źródło większych dochodów. A może w praktyczny sposób rozwiąże się pewien problem, co zaowocuje poprawą sytuacji finansowej. Byłoby dobrze, gdyby te dodatkowe pieniądze poszły na coś bardziej sensownego niż spłata długów.

ZDROWIE

W pierwszej połowie roku zapomnisz o zdrowym stylu życia. Będzie masa pokus: drinki i nalewki – zimą dla rozgrzewki, latem dla ochłody, kaloryczne desery i grillowane mięsko. A ty specjalnie nawet nie będziesz ze sobą walczyć.

Pojawią się ważniejsze sprawy niż liczenie kalorii albo indeksu glikemicznego, krojenie sałatek czy chodzenie na zajęcia fitness. Zmienić to może jakaś wyjątkowo duża impreza, na której zechcesz wystąpić w obcisłej sukience.

Zaczniesz tworzyć i budować, co będzie wymagać od ciebie wysiłku i wyrzeczeń. Twoja ciężka praca i trud wynagrodzone zostaną radością, uśmiechem i chwilami szczęścia. Żyć będziesz pełnią życia, z dala od nudy i rutyny.

MIŁOŚĆ

Przygody przestaną cię bawić, zacznie się prawdziwe życie... Niewykluczony ślub! Możliwy związek ze starszym partnerem lub kimś, kto da ci poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji. Ty jednak dla niego będziesz musiała z czegoś zrezygnować.

Strzelce urodzone w grudniu poznają kogoś, kto nadaje na tej samej fali – co ważne – kto swoją obecnością wydobędzie z ciebie twoje najlepsze cechy. Przeglądając się w jego oczach, poczujesz się atrakcyjna, pociągająca, seksowna. Zakochacie się w sobie, może np. spędzicie razem wakacje? Co będzie potem? Czas pokaże.

RODZINA

Szczęście może mieć wiele twarzy, np. twojego chłopaka, który teraz zacznie być mężem; dziecka, które powitacie na świecie; lub kogoś, kto dołączy do waszej rodziny i będzie dla ciebie radością.

Fantastycznie zapowiada się czas od końca marca do końca kwietnia, następnie od czerwca do sierpnia – wtedy wszystko pójdzie jak z płatka, uda się zrealizować wszystkie rodzinne plany. Być może weźmiesz udział w wydarzeniu, które przyniesie ci popularność, jak np. program telewizyjny, wywiad do gazety czy rozmowa z dziennikarzem lokalnej stacji radiowej.

PRACA

Prawdopodobnie spoczną na twoich barkach dodatkowe obowiązki. Układ planet może także oznaczać zakończenie jakiegoś przedsięwzięcia lub etapu, jak np.: studiów, kursu zawodowego albo przejście na emeryturę.

Coś co zwykle przychodzi ci z trudem, teraz dostaniesz niemal bez wysiłku i starań. Wykorzystaj dobrze ten czas: nawiązuj kontakty, podróżuj, składaj aplikacje do firm z dobrą renomą. W drugiej połowie roku zachowaj jednak ostrożność Zwłaszcza w październiku i listopadzie pohamuj swój apetyt na więcej i więcej. Nie ryzykuj pod żadnym pozorem. Nie szukaj nowych pomysłów, tylko realizuj rozpoczęte wcześniej projekty.

PIENIĄDZE

Zawsze najpierw opłacaj to, co konieczne: rachunki, raty, stałe zobowiązania. Niech stanie się to twoją zasadą i nie rób od niej wyjątków. To najlepszy sposób na unikniecie zadłużeń, debetów i związanych z nimi przykrości.

Jesienią (szczególnie dotyczy Strzelców z listopada) staraj się unikać większych wydatków i np. zakupów na raty, możesz bowiem pomylić się w kalkulacjach. Ogólnie w tym roku twoja sytuacja finansowa będzie raczej zmienna: górki i dołki.

ZDROWIE

Jeśli urodziłeś się w listopadzie, koniecznie weź się porządnie za swoje zdrowie. Trzeba zadbać zwłaszcza o kręgosłup, stawy, ale także serce i układ krwionośny. W sierpniu znajdziesz bystrego lekarza, terapeutę lub rehabilitanta, który autentycznie zaangażuje się w twoje leczenie. Zaufaj mu i dostosuj się do jego wskazówek.

Zaczną cię interesować różne formy leczenia, zdrowy tryb życia, a także diety. Będziesz na ten temat dużo czytać i rozmawiać. Wkrótce staniesz się niezłym ekspertem w tej dziedzinie.

Z jednej strony zapragniesz porządku i bezpieczeństwa, z drugiej jednak będzie pociągać cię ryzyko i nowe doświadczenia. Na wiosnę podejmiesz nowe wyzwania.

MIŁOŚĆ

Samotne Koziorożce powinny szukać kogoś, w czyim towarzystwie częściej zaczną się uśmiechać, a ich radość życia i witalność im się udzieli. Dwoje smutasów pod jednym dachem to pewna katastrofa, a więc nie daj się uwieść komuś, dla kogo to ty będziesz musiała być nieustającą podporą.

Do sierpnia masz największą szansę na spotkanie kogoś dla siebie, kto doda barw i kolorów twojemu życiu. Może stać się to właśnie teraz, w styczniu, na przełomie marca i kwietnia oraz przez całe lato. Swoją druga połowę masz szansę spotkać na imprezach artystycznych i kulturalnych, pokazach, festiwalach, koncertach, u znajomych, przyjaciół. Pewne jest, że twojego zamkniętego pokoju miłość nie będzie szturmować, więc aby ją odnaleźć, powinnaś wyjść do ludzi.

RODZINA

Codzienność, powszedniość to znani wrogowie małżeńskiego szczęścia. A skoro, jak powszechnie wiadomo, lepiej zapobiegać, niż leczyć, już teraz pomyśl, jak możesz urozmaicić wspólnie spędzany czas. Zaplanuj wspólne wyjazdy, postaraj się wygospodarować pieniądze, które regularnie będziesz przeznaczać na rozrywki, rekreację albo sport.

Pary, które przymierzają się do wspólnego życia, niech obstawiają terminy od końca lata przez całą jesień. Wtedy też łatwiej np. uda się zamienić mieszkanie, zacząć budowę domu, zrobić remont czy przeprowadzić wszelkie większe inwestycje.

PRACA

Dla większości Koziorożców (z grudnia i drugiej dekady stycznia) to stosunkowo spokojny rok, w którym będziesz kontynuować to, czym zajmowałaś się ostatnim roku.

Wiosną (marzec–kwiecień) i jesienią (październik) powinnaś wykazać się większym zaangażowaniem, bo możesz wówczas np. objąć funkcję, która się cieszy szacunkiem, prestiżem. Bardzo możliwe, że zaczniesz czerpać dochody z czegoś, co do tej pory robiłaś wyłącznie charytatywnie.

PIENIĄDZE

Koziorożce z pierwszej dekady stycznia nie unikną większych obciążeń finansowych, ale będą to raczej inwestycje niż wydatki na konsumpcję. To wydatki na coś, co w przyszłości ma zaprocentować (np. nauka, kształcenie twoje lub dzieci, inwestowanie w jakieś przedsięwzięcie, rozkręcenie własnego interesu itd.).

Aby nie ponieść strat, powinnaś uważać zwłaszcza na podpisywane umowy i zobowiązania, jakie na siebie bierzesz. Nieufność do nieznanych partnerów czy firm, ale także potencjalnych współpracowników będzie jak najbardziej na miejscu.

ZDROWIE

Odpowiednia gimnastyka lub w wypadku już istniejących problemów – rehabilitacja – pomogą na dolegliwości bioder i kolan.

Mądrze gospodaruj swoimi siłami, nie eksploatuj się ponad miarę! Cały ten rok, a zwłaszcza jego druga połowa sprzyja wyjazdom po zdrowie. Zalecana kiedyś na pewne dolegliwości zmiana klimatu może okazać się najlepszym pomysłem. Zamiast połykać coraz to nowe tabletki, może np. wyjedziesz do sanatorium, uzdrowiska lub chociaż pomyślisz w tym roku o dłuższym niż zwykle urlopie?

Ciekawy rok! Zachowaj umiar i rozsądek, aby nie narobić głupstw.

MIŁOŚĆ

Bardzo obiecująco zapowiada się początek roku. Cieszyć się będziesz powodzeniem, a nawet przybędzie ci odwagi, aby w pełni wykorzystać tę dobra passę. Może więc wreszcie zgodzisz się na propozycję, która od dawna wisi w powietrzu, a na którą ciągle nie odpowiadasz. A może sama wykonasz pierwszy krok w kierunku kogoś, kto od dawna cię pociąga?

Nie jesteś osobą, która całkiem skupi się na życiu rodzinnym. Potrzebujesz więcej swobody i czasu dla siebie oraz przyjaciół. W związku, który w tym roku zawrzesz, otrzymasz właśnie taki margines swobody na swoje sprawy. Partner nie będzie cię ograniczał, ale wspierał.

RODZINA

Wiele wskazuje na to, że twoje rodzinne kłopoty właśnie się kończą. Poczujesz się zwolniona z odpowiedzialności za kogoś z rodziny, twoje dziecko się usamodzielni lub znajdziesz pomoc do domu, dzięki czemu zyskasz więcej czasu dla siebie.

Gdy przyjdzie lato, pojawi się tysiąc pomysłów i chętnie zaciągniesz kredyt, aby zaszaleć na prawdziwych wakacjach. Musisz jednak uważać, aby nie przesadzić z zakupami i domowymi inwestycjami. Spytaj samą siebie, zanim zamówisz w sprzedażny wysyłkowej kolejne kuchenne gadżety lub rozpoczniesz remont łazienki – czy to rzeczywiście jest potrzebne? Niestety, wszelka przesada to w tym roku twoja specjalność.

PRACA

Nadchodzą zmiany. Dla jednych staną się wybawieniem, bo wreszcie skończy się zastój. Dla innych – wprost przeciwnie, wniosą niepotrzebny niepokój i napięcie. Wyjątkowo dobry okres zacznie się dla osób urodzonych w styczniu. Nareszcie uda ci się znaleźć odpowiednie warunki, aby np. rozkręcić własny biznes, dostać stałe zatrudnienie.

Jeśli masz urodziny w pierwszej dekadzie lutego, to możliwe, że wykonasz zawodową woltę – zmienisz zawód, zaczniesz od podstaw budować swoja firmę, postanowisz żyć z czegoś, czym do tej pory zajmowałaś się amatorsko, wyjedziesz w poszukiwaniu pracy do dużego miasta albo za granicę. Uwierzysz w końcu w swoje siły.

PIENIĄDZE

Rok pomyślny finansowo. Jeśli jednak myślisz, że od razu staniesz się bogata, to możesz się rozczarować. Nadwyżki raczej nie odczujesz, ponieważ szybko się rozejdzie.

W styczniu możesz liczyć na przypływ gotówki. Prawdopodobna spora wpłata, premia czy nagroda, które pokryją ci większe wydatki grudniowe. Jeżeli urodziłaś się na początku lutego, będzie pociągać cię ryzyko, hazard, gry, szybki zarobek. Pamiętaj jednak, że fortuna kołem się toczy. Postaraj się znaleźć źródło dodatkowego dochodu, ale bez specjalnego ryzyka.

ZDROWIE

W porównaniu z ostatnimi dwoma latami powinno być lepsze. Nie widać większych zagrożeń oprócz tych, które możesz sama sobie zafundować, np. przez brak higieny w codziennym życiu (zarywanie nocy, imprezy, używki, brak umiaru w jedzeniu).

Jeśli w ubiegłym roku rozpoczęłaś długofalową kurację lub wskutek problemów zdrowotnych masz specjalną dietę, to musisz się pilnować, by tego nie zaniechać.

W tym roku układ planet przyniesie ci zmienne szczęście, będą upadki ale i wzloty. Korzystaj z okazji i czerp z życia pełnymi garściami.

MIŁOŚĆ

Urodzeni w lutym mają największą szansę na miłość, o której marzy większość z nas: wszechogarniającą, przesłaniającą cały świat, przyprawiającą o zawrót głowy. Jak wiadomo, każda miłość, a zwłaszcza taka, nie chodzi pod rękę z rozsądkiem, co w twoim wypadku może być przykre w skutkach.

Wszystkie osoby urodzone w pierwszej dekadzie marca powinny pilnować swoich spraw sercowych przed nadmierną ingerencją osób trzecich.

RODZINA

Jeśli urodziłaś się w lutym, uważaj, aby sprawy planowania rodziny nie wymknęły ci się z rąk. Jeśli chcesz mieć wszystko pod kontrolą, zawczasu pomyśl o antykoncepcji.

Zatroszcz się także o to, aby na ciebie w całości nie spadł obowiązek dbania o słabszych i potrzebujących pomocy krewnych. Łatwo weźmiesz to na swoje barki, podczas gdy inni przyklasną twojej decyzji, mówiąc, że jesteś w takiej opiece wspaniała i najlepiej się do tego nadajesz. Czy aby twoje poświęcenie nie jest im bardzo na rękę?

PRACA

W tym roku odkryjesz swoje prawdziwe powołanie. Znajdziesz coś, do czego będziesz mieć prawdziwy talent, co łatwo ci przyjdzie, da satysfakcję i przyniesie dobre wyniki. Praca wykonywana z sercem cieszy, dodaje energii, ale pilnuj także swoich finansów. Satysfakcja nie może być twoją główną zapłatą.

W lutym i marcu czeka cię powodzenie: wyrazy uznania, pochwały, pieniądze. Ale potem w większym stopniu sama musisz pilnować swoich interesów, nie czekać, aż inni w końcu przypomną sobie o tobie.

PIENIĄDZE

Czas przestać przejmować się innymi i ich brakiem pieniędzy, i pomyśleć o sobie i własnych potrzebach.

W lutym i marcu możesz liczyć na jakieś dodatkowe wpływy, np.: premie, wygrane, zwrot pieniędzy, które ci się należą, a o których być może już nie pamiętasz. Uważaj jesienią – zwłaszcza w październiku, ale i w grudniu – aby nie przeinwestować, nie kupić na raty czegoś, na co cię nie stać, nie wziąć na siebie jakichś uciążliwych zobowiązań.

ZDROWIE

Zwłaszcza Rybki urodzone w lutym powinny liczyć się z wydatkami na lekarzy i terapeutów. Pamiętaj, żeby pomagając innym, nie zapomnieć także o sobie: kto się tobą zajmie lepiej niż ty?

Ryby marcowe nie powinny przeżywać większych kłopotów zdrowotnych. Niełatwo ci będzie zachować umiar np. w jedzeniu i piciu, prowadzić zdrowy tryb życia i utrzymać dyscyplinę.

