Większość życzeń wielkanocnych dla dzieci nawiązuje do popularnych świątecznych motywów, np. baranka, zajączka, kurczaczka lub pisanek. Motywy religijne znajdują się w nich znacznie rzadziej - większość z nich jest zbyt trudna, aby mogły zostać zrozumiane przez najmłodszych. Przedstawiamy nasze autorskie propozycje życzeń wielkanocnych dla dzieci.

Spis treści:

Rymowane życzenia wielkanocne dla dzieci najczęściej są zabawne i krótkie. Świetnie wyglądają na kartce wielkanocnej, ale równie dobrym pomysłem jest wyrecytowanie ich podczas przedstawienia w przedszkolu czy szkole.

***

Królik wraz z zającem wesołych świąt życzą,

baranki i kurczaczki Alleluja krzyczą,

nadchodzą radosne, wiosenne wielkanocne dni,

więc spokojnego świętowania życzę Ci!

***

Pisanki już pomalowane,

koszyczki udekorowane,

na stole babka z mazurkiem czeka,

świętowania dłużej nie odwlekaj!

Wesołych świąt i dyngusa mokrego!

Radosnego świętowania wielkanocnego!

***

Niedawno czekaliśmy na Mikołaja,

a już zajączek pisanki przystraja.

Nadchodzą radosne, świąteczne dni,

więc spokoju i radości dzisiaj życzę Ci!

***

Dyngusa mokrego,

jajeczka smacznego,

pyszności na stole,

radości na czole,

Alleluja wesołego,

dobrego dnia wielkanocnego!

***

***

Wielkanoc to piękne święta,

nie tylko przedszkolak o tym pamięta,

pamięta też uczeń, tata i mama,

pamiętają dziadkowie i sąsiadka sama.

W tym dniu składamy sobie życzenia,

radości, spokoju i marzeń spełnienia.

***

Jak głośno beczy wielkanocny baranek!

Chyba czeka na pomalowanie pisanek.

Pora rozpocząć świętowanie,

bo już wszystko jest przygotowane!

Poczujmy czar wielkanocnych świąt!

***

fot. Życzenia wielkanocne dla dzieci/Adobe Stock, Maria Sbytova

Czasem w szkole lub przedszkolu dzieci recytują także wierszyki po angielsku. Takie życzenia wielkanocne sprawdzają się także w sytuacji, kiedy w rodzinie jest ktoś anglojęzyczny. Taka osoba na pewno ucieszy się, kiedy maluch (albo dorosły) wyrecytuje mu lub przekaże w formie kartki takie życzenia.

***

Three wishes for you:

Love, joy, prosperity

Happy Easter!

***

Happy Easter! Happy Easter!

Easter is all about hope and love.

I wish you love and joy! And plenty of colorful eggs!

***

Hallelujah! Happy Easter to you and your family!

It's Easter time! It's time to share the joy!

***

Easter time at last is here

Bunnies, chickies, let us cheer

Easter Bunny hops with joy

Eggs for every girl and boy

Easter time at last is here

Bunnies, chickies, let us cheer

***

I wish you you all the joy

That Easter ever brought,

And to let you know, my boy,

You're very close in thought.

***

Have a joyful Easter!

I wish you plenty of beautiful Easter eggs!

I wish you hope and love!

I wish you faith and happiness!

***

fot. Życzenia wielkanocne dla dzieci po angielsku/Adobe Stock, Anna

Dzieci uwielbiają wierszyki, ale czasem warto wykorzystać także klasyczne, proste życzenia bez rymów. Sprawdzą się one nie tylko na laurkach czy kartkach, ale także przekazane osobiście bliskim, nauczycielom czy znajomym.

***

Z okazji świąt wielkanocnych życzę radosnych chwil, spędzonych z rodziną. Niech stół ugina się od pyszności, pisanki będą piękne i kolorowe, a Zajączek przyniesie mnóstwo prezentów!

***

Na święta wielkanocne życzę samej radości! Niech ten czas będzie wesoły, spokojny, kolorowy i... pyszny!

***

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 09.03.2021.

