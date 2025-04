Życzenia walentynkowe dla męża to doskonała okazja, by wyrazić swoją miłość, wdzięczność i podziw dla ważnej osoby w naszym życiu. Nic nie sprawi więcej radości niż osobiste słowa pełne uczucia, które przypomną mu, jak jest wyjątkowy. Poniżej przedstawiamy kilka propozycji, które pomogą ci stworzyć idealne życzenia walentynkowe dla twojego męża.

Reklama

Spis treści:

Romantyczne, pełne miłości życzenia pięknie będą prezentować się na własnoręcznie wykonanej kartce walentynkowej lub dołączone do bileciku prezentowego. Możesz je także przekazać osobiście, np. podczas romantycznej kolacji we dwoje.

Rymowane życzenia dla męża z okazji walentynek

Oto kilka pięknych gotowych propozycji życzeń walentynkowych dla męża, które układają się w formie zabawnych i pełnych ciepła rymowanek.

***

Dziękuję za to, że zawsze jesteś.

Dziękuję za to, że wierzysz we mnie.

Dziękuję za to, że kochasz czule.

Dziś za to wszystko Cię mocno tulę!

***

W tym wspaniałym dniu miłości

życzę Ci i nam jeszcze więcej gorącej namiętności

oraz … poranków pełnych słodkiej czułości.

***

Słówko jedyne, słóweczko małe,

Czasem wystarcza na życie całe.

Ono wyjaśnia życia zawiłość,

Małe to słówko! Brzmi ono: Miłość!

***

Dla Ciebie moje usta, dla Ciebie moje ręce.

I oczy dzięki Tobie widzące coraz więcej.

Dla Ciebie moje myśli, dla Ciebie moje słowa

– oto kochającej Żony mowa.

Najlepsze życzenia z okazji Walentynek, Kochanie!

***

Każdy gwiazdkę ma na niebie,

dla każdego gwiazdka lśni,

ja wybrałam tylko Ciebie,

moją gwiazdką jesteś Ty.

***

Tylko jedno słońce świeci,

tylko jeden księżyc lśni,

tylko jedno serce kocham,

kto je nosi?

Właśnie Ty!

***

Wzruszające życzenia dla męża na walentynki - propozycje bez rymów

Możesz także postawić na życzenia, które nie będą rymowane. Wyrażenie uczuć z głębi serca jest przecież bezcenne. Czasami warto też postawić na oryginalność i zaskoczyć męża niebanalnymi życzeniami.

***

W dniu walentynek życzę Ci, abyś zawsze czuł miłość,

którą do Ciebie żywię. Niech każdy dzień

przynosi Ci radość i spokój, a nasza miłość

– niekończące się szczęście.

***

Jesteś moim światłem w każdym dniu.

Życzę Ci, aby nasza miłość zawsze

była jak piękny ogród, pełna kolorów

i niezapomnianych chwil.

***

Niech nasza droga życia będzie pełna uśmiechu

i spełnionych marzeń. Kocham Cię teraz i na zawsze.

***

Jesteś moim ulubionym bohaterem w codziennym filmie życia.

Życzę nam, aby każda scena obfitowała w miłość i przygodę.

***

Od pierwszego spotkania nasze życie to bestseller.

Niech kolejne rozdziały będą jeszcze bardziej fascynujące,

pisane miłością i uśmiechem.

***

Jesteśmy jak dwa puzzle – idealnie dopasowani.

Życzę nam, abyśmy zawsze znajdowali czas

na wspólne układanie naszego świata.

***

Życzę Ci, byś zawsze pamiętał,

że jesteś moim wsparciem i inspiracją.

Każdy dzień z Tobą jest cennym darem.

***

Niech nasza miłość będzie jak latarnia morska

– zawsze wskazuje drogę w każdej burzy i przynosi spokój.

***

Wspólne chwile to najcenniejsze skarby.

Życzę nam, byśmy zawsze potrafili dostrzegać piękno

w prostych momentach.

***

Dziękuję, że jesteś moim najlepszym przyjacielem

i miłością życia. Niech nasze wspólne dni

będą wypełnione radością.

***

Kochanie, jesteś dla mnie największym wsparciem.

Życzę Ci, abyś zawsze czuł się kochany i doceniany.

***

Jesteś moim promieniem słońca w najciemniejsze dni.

Dziękuję za wszystkie chwile, które dzielimy.

***

Kocham Cię za to, kim jesteś i kim stajemy się razem.

Niech nasza miłość rośnie każdego dnia.

***

Każdy dzień z Tobą jest wyjątkowy.

Życzę nam niekończącej się miłości i radości.

Dziękuję za wszystkie uśmiechy i wspólne chwile.

Kocham Cię od serca i na zawsze.

fot. Życzenia walentynkowe dla męża/Adobe Stock, Studio Romantic

Jeśli oboje macie poczucie humoru i przykładacie mniejszą wagę do powagi czy "dostojności" walentynek, postaw na zabawne życzenia. Możesz wpisać je na kartkę lub liścik, a także podrzucić ukochanemu do portfela czy wsadzić pod klapę laptopa. Takie życzenia walentynkowe na pewno sprawią mu mnóstwo radości!

***

To był strzał w dziesiątkę, tworzymy parę na piątkę,

Obyśmy o tym pamiętali i dalej namiętnie się kochali!

***

Gdy Cię widzę, to się wstydzę.

Gdy słyszę Twój głos, to czerwieni mi się nos.

Więc tą kartką mówię, że Cię bardzo lubię.

***

14-luty to fajny dzień, bo każdemu buziaka ślę

i na Ciebie przyszła kolej serce bije coraz mocniej.

Mam dla ciebie walentynkę, bo Cię kocham jak kwaśną cytrynkę!

***

Chłopcze Ty mój ukochany, nie bądź taki zabiegany.

Bo zapomnisz o miłości i wywołasz wiele złości.

***

Kochanie, z Tobą każdy dzień jest jak kasyno – pełen emocji, wyzwań i niespodzianek. Życzę nam, byśmy zawsze wygrywali w miłości!

***

Na Walentynki życzę Ci, abyś zawsze znalazł pilota do telewizora i skarpetki do pary. A miłości – tej od mnie – nigdy nie brakowało!

***

Nie potrzebuję wróżki, by wiedzieć, że jesteś moim szczęśliwym trafem. Obyśmy zawsze mieli szczęście w miłości, a nie w totolotka!

fot. Życzenia walentynkowe dla męża/Adobe Stock, luckybusiness

Krótkie życzenia walentynkowe świetnie sprawdzą się do wysłania SMS-em lub do wpisania na niewielką karteczkę, którą wsuniesz ukochanemu do laptopa lub portfela. Oto kilka propozycji:

Kocham Cię nie tylko dziś, ale każdego dnia.

Jesteś moim wszystkim. Szczęśliwych Walentynek!

Twoja miłość to mój największy skarb.

Razem tworzymy coś pięknego. Kocham Cię!

Ty + ja = idealna para. Zawsze i wszędzie.

Jesteś moją inspiracją i radością. Kocham!

Z Tobą każdy dzień jest jak Walentynki.

Niech miłość zawsze nas prowadzi. Szczęśliwych Walentynek!

Jesteś moim sercem i duszą. Kocham Cię!

Dziękuję, że jesteś. Szczęśliwych Walentynek!

Treść artykułu opublikowana pierwotnie 26.01.2024

Reklama

Czytaj także:

Pomysły na walentynkowe śniadanie

Ozdoby i dekoracje walentynkowe

Piękne aforyzmy walentynkowe