Życzenia walentynkowe dla mamy możesz też wpisać na kartkę walentynkową. Dzieci często tworzą laurki na walentynki, na których wpisują miłe słowa dla członków rodziny. Niejednokrotnie obdarowują też rówieśników lub panie z przedszkola - wtedy przydadzą się wierszyki na walentynki dla nauczycielki.

Życzenia walentynkowe dla mamy prezentujemy w wersji rymowanej lub bez rymów.

Rymowane życzenia walentynkowe dla mamy

14 lutego to święto miłości,

kochana mamusiu, żyj więc w radości,

pamiętaj o tym, że kocham Cię szczerze,

ma miłość większa, niż najwyższe wieże!

***

Kocham Cię mamo, kocham ogromnie,

więc dziś tylko szepczę Ci bardzo skromnie,

byś o mej miłości zawsze pamiętała,

żebyś mnie zawsze mocno kochała!

***

Dla mojej mamy najpiękniejsza walentynka,

dla mojej mamy życzeń cała skrzynka,

dla mojej mamy buziaków kosz cały,

dla mojej mamy serc bukiet wspaniały!

***

Moja mama jest jak dobra wróżka,

więc w walentynki szepczę jej do uszka,

że jest cudowna, dobra i kochana,

niech o tym pamięta od samego rana!

***

14 lutego to nie tylko zakochanych czas,

to święto dotyczy przecież wszystkich nas!

To święto miłości w każdym wymiarze,

wysyłam Ci mamusiu dziś serce w ogromnym rozmiarze!

***

Dla tej która mnie urodziła, tej która wychowała,

w Dniu Walentego największa pochwała,

najpiękniejszy wierszyk i życzeń moc,

bądź mamo szczęśliwa i w dzień, i w noc!

***

Dla mojej mamusi kochanej, najdroższej, najmilszej,

dla mojej mamy na świecie mi najbliższej,

walentynkowych całusów wiązankę wysyłam,

garść miłosnych życzeń przesyłam!

Życzenia walentynkowe dla mamy bez rymów

Kochana Mamusiu! W dniu, gdy wszyscy celebrują miłość, ja również pamiętam o Tobie. Składam Ci szczere życzenia i wysyłam milion buziaków. Bądź zawsze szczęśliwa!

***

Mamusiu! Jesteś dla mnie najpiękniejszą walentynką. To Ty dałaś mi najpiękniejszy dar miłości. Wysyłam Ci z okazji 14 lutego garść dobrych życzeń i czułych myśli o Tobie!

***

Mamo! Pamiętam o naszej wielkiej miłości nie tylko 14 lutego. Dzisiaj jednak chcę przekazać Ci, jak bardzo Cię kocham. Przesyłam mnóstwo buziaków!

