Miłość można okazać na wiele sposobów i wielu osobom. Nie jest to tylko uczucie żywione do ukochanego partnera czy partnerki. To także ciepłe uczucia wobec członków rodziny, najlepszych przyjaciół czy nawet znajomych z pracy lub szkoły. Wszyscy zasługują na to, aby w dzień walentynek przekazać im miłe słowo w postaci krótkich życzeń. Zobacz nasze propozycje życzeń walentynkowych dla kolegi i przyjaciela.

Spis treści:

Życzenia walentynkowe możesz złożyć koledze z pracy, ze szkoły lub znajomemu, z którym często się widujesz lub z którym dzielisz wspólną pasję (np. chodzicie razem na squasha). Możesz wysłać krótkie życzenia walentynkowe SMS-em albo podrzucić koledze elegancką kartkę walentynkową.

Laurkę możesz kupić lub przygotować samodzielnie. Dobrym pomysłem będzie też drobny upominek z liścikiem prezentowym, na którym umieścisz życzenia. Nie zapomnij też się podpisać!

Oto gotowe pomysły na życzenia walentynkowe dla kolegi:

***

Walentynki są raz w roku,

pełne szczęścia i uroku,

a Ty stale bądź radosny

i promienny jak dzień wiosny.

***

Wszystkiego dobrego

w Dniu Świętego Walentego.

Dużej porcji radości,

mnóstwo czułości,

a przede wszystkim

– morza miłości.

***

Dziś zakochani święto swoje mają

i moc pięknych życzeń sobie składają.

Ja również chciałbym życzyć Ci,

byś nie wiedział, co to łzy.

By każdy kolejny dzień życia Twojego

był lepszy od dnia już minionego.

By szczęście nigdy Cię nie opuściło

i nic w życiu Cię nie martwiło.

***

Życzenia walentynkowe dla kolegi

Najlepszy przyjaciel zasługuje na jeszcze bardziej osobiste życzenia. W końcu na pewno spędzacie ze sobą dużo czasu, być może we własnym towarzystwie, a być może na podwójnych randkach. Przyjaciel to osoba, która zawsze jest z tobą w tych dobrych i złych chwilach, dlatego podaruj mu własnoręcznie przygotowaną laurkę walentynkową oraz pełne braterskiej miłości życzenia.

***

W Dniu Świętego Walentego

masz życzenia z serca mego!

Od początku znajomości

w moim sercu stale gościsz

I zostaniesz tam do końca,

bo to rzecz nieustająca.

***

Ślę Ci moją walentynkę,

zrób więc do mnie słodką minkę,

daj tulasa albo dwa

i niech nasza przyjaźń trwa.

***

Te życzenia Ci przesyła

Walentynka pewna miła.

W dniu tak pięknym i wspaniałym

Życzę Tobie sercem całym

Dużo szczęścia, namiętności,

Nie kończącej się miłości.

***

W walentynkowy, radosny dzień,

wszystkie smutki odchodzą w cień.

Dziś mówimy o tym, jak bardzo kogoś lubimy,

miłych słówek innym nie szczędzimy.

***

Życzenia walentynkowe dla przyjaciela

