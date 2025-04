Aby oszczędzić ci czasu stworzyłyśmy pulę życzeń na wakacje dla dzieci, które można powiedzieć lub napisać wychowankowi, uczniowi czy po prostu - podopiecznemu. Co powinny zawierać takie życzenia na wakacje?

Warto w trakcie składania życzeń i pożegnania odnieść się do trudnych momentów. Można też podkreślić zaradność i solidarność w okresie trudnym dla dzieci i młodzieży, jakim było np. zamknięcie szkół czy stres związany z pandemią. Życzenia na wakacje nie powinny pomijać aspektu bezpiecznego i rozsądnego spędzania wakacji oraz nadziei na spotkanie we wrześniu w komplecie.