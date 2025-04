Życzenia urodzinowe religijne możesz skopiować i wysłać SMS-em albo na Messengerze. To również dobry pomysł na dedykację do książki, jeśli ma ona być częścią prezentu urodzinowego.

Życzenia urodzinowe religijne w wersji rymowanej

Niech Matka Boska się Tobą opiekuje,

niech Wiara i Miłość w Twoim życiu króluje.

Tego Ci życzę w Twoje urodziny,

skromnie dołączając do przyjaciół i rodziny.

***

Zdrowia, szczęścia, błogosławieństwa Bożego,

spełnienia marzenia dosłownie każdego,

niech każdy dzień będzie szczęśliwy,

a każdy dookoła będzie Ci życzliwy.

***

Niech Ci Bóg błogosławi,

bo dobrze wie, że jego imię sławisz,

łaski niech Ci niesie nie tylko w urodziny,

niech otacza życzliwością rodziny.

Niech zawsze zdrowie Ci dopisuje,

a pokój w Twoim sercu króluje.

***

Sto lat! Sto lat! Wszystkiego najlepszego!

Niech Cię otacza błogosławieństwo Najwyższego.

Niech Cię panienka do serca przytuli,

szukaj zawsze ucieczki do Kochanej Matuli.

Niech Ci się szczęści i dobrze niech darzy,

a z uśmiechem zawsze będzie do twarzy.

***

Na urodziny serdeczne życzenia:

przede wszystkim marzeń spełnienia,

oprócz tego zdrowia i miłości,

niech Twoje życie upływa w radości.

Niech Bóg Cię błogosławieństwem otacza,

wszelkie potknięcia i grzechy przebacza.

***

Sto lat! Na urodziny samych najlepszości!

Niech każdy dzień Ci upływa w radości!

Niech Anioł Stróż się Tobą opiekuje,

a Matka Boska ku zbawieniu kieruje.

Życzenia urodzinowe religijne bez rymów

Dzisiaj przypada dzień Twoich urodzin. Przyjmij więc moje najszczersze życzenia z tej okazji. Niech każda chwila będzie dla Ciebie pełna radości. Z ufnością podejmuj nowe wyzwania, dosięgaj szczytów i zdobywaj je! Niech Bóg każdego dnia Ci błogosławi!

***

W dniu urodzin myślę o Tobie wyjątkowo ciepło i powierzam Cię opiece Najświętszej Panienki. Niech wszystko, o czym marzysz, spełnia się i daje Ci mnóstwo satysfakcji. W tych niespokojnych czasach życzę dużo spokoju i wewnętrznej harmonii. Sto lat!

***

Dzień urodzin jest absolutnie wyjątkowy, więc składam Ci wyjątkowe życzenia. Niech codzienność będzie dla Ciebie nieustającym pasmem sukcesów. Niech święci Patroni otaczają Ciebie opieką i wsparciem każdego dnia. Niech Anioł Stróż prowadzi Cię przez wyboiste ścieżki życiowe.

***

Na urodziny wysyłam Ci mnóstwo szczerych życzeń. Niech każdy dzień przynosi Ci same sukcesy i miłe chwile. Rozwijaj się w dążeniu do doskonałości i... zbawienia. Niech Boże błogosławieństwo będzie dla Ciebie drogowskazem na każdy dzień.

