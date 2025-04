Tradycja składania sobie życzeń

Historia dotycząca składania sobie życzeń rozpoczęła się kilka tysięcy lat temu. Już wtedy bowiem nasi przodkowie uważali dzień urodzin za coś niezwykłego i wyjątkowego. Ludzie wierzyli, że co roku solenizantowi pomagają dobre duchy, które spełniają jego najskrytsze życzenia.

Osoba obchodząca urodziny mogła mieć też jednak kontakt ze złymi duchami. Właśnie dlatego rodzina i krewni zbierali się wokół niej, by chronić ją przed nieszczęściami. Wierzyli, że wraz z ich odwiedzinami do domu przybywają dobre myśli i życzenia. To dało początek tradycji składania życzeń urodzinowych. Ten zwyczaj jest więc pogański. Urodziny celebrowano m.in. w starożytnym Egipcie.

Jakie życzenia sobie składamy?

1. Urodzinowe

Uśmiechu w każdej sekundzie,

radości w każdej minucie,

przyjaźni w każdej godzinie,

szczęścia każdego dnia,

miłości przez całe życie!

Życzenia urodzinowe śmieszne i poważne

2. Imieninowe

Z okazji imienin życzę Ci

marzeń, żeby się spełniały,

przyjaciół, żeby pamiętali,

życia, żeby było kolorowe,

miłości, żeby przyszła,

szczęścia, żeby nie opuszczało,

wakacji, by mogły trwać wiecznie.

Życzenia imieninowe

3. Ślubne

W dniu tak wielkiej decyzji podjęcia Waszego ślubu

dla serca i szczęścia

chcemy złożyć Wam życzenia

niezmiennego powodzenia,

jak ogień gorącej miłości,

co dotrwa do późnej starości,

wyjścia z każdej sytuacji

i pozytywnych wibracji.

Szukasz inspiracji na życzenia ślubne? Oto 20 najpiękniejszych, gotowych tekstów!

4. Z okazji chrztu świętego

W dniu chrztu świętego

stałeś się częścią świata Bożego

i odtąd zawsze anieli w niebie,

we dnie i w nocy strzec będą ciebie.

Święci się będą modlić żarliwie,

abyś przeżył życie szczęśliwie,

a dobry Jezus, Król nad Królami,

kierować będzie Twymi krokami.

10 najpiękniejszych życzeń-wierszyków na chrzest

5. Rymowane

Najlepsze życzonka, dużo zdrówka i słonka,

humoru dobrego, życia kolorowego

i wielkich wrażeń przy spełnianiu marzeń!

45 rymowanych życzeń urodzinowych

6. Dla ukochanej mamy

W dniu tak pięknym i wspaniałym

życzę Tobie sercem całym:

zdrowia, szczęścia, pomyślności

100 lat życia i radości!

10 życzeń urodzinowych dla mamy

7. Z okazji przyjęcia pierwszej komunii świętej

Niech w Twym sercu zawsze gości

Bóg dobroci, Bóg miłości.

W uroczystym dniu

pierwszego pełnego uczestnictwa

we Mszy Świętej

życzę Ci obfitych łask z nieba.

Najpiękniejsze wiersze na pierwszą komunię świętą

8. Z okazji 18. urodzin



W dniu tak pięknym i podniosłym,

kiedy jesteś już dorosły,

życzę Ci spełnienia marzeń,

w długim życiu wielu wrażeń.

W szkole sukcesów, uznania,

w miłości szczerego oddania.

