Życzenia urodzinowe dla męża muszą nawiązywać oczywiście również do Waszej niepowtarzalnej relacji i miłości, która Was łączy. Uwzględniłyśmy to w naszych szablonach życzeń.

Rymowane życzenia urodzinowe dla męża

Gdy Kochany Mąż urodziny świętuje,

Żoneczka z serca mu gratuluje.

Oto go czeka kolejny rok w zdrowiu, miłości,

trzeba mu tylko życzyć szczęścia i radości!

***

Kochany Mężu, na Twoje urodziny,

życzę Ci, by w Twoim życiu były tylko szczęśliwe godziny.

Niech Ci się wszystko wspaniale układa,

Twoja żonka życzenia szczere składa.

***

Gdy najlepszy Mąż świata urodziny świętuje,

cała rodzina mu szczerze winszuje.

Na czele z życzeniami pędzi więc żona,

niezmiennie swoim Mężem zachwycona!

Bądź zawsze zdrowy, szczęśliwy, spełniony,

ze swojego życia wciąż zadowolony.

***

Dla Najlepszego Męża w mieście!

Abyś marudzić przestał nareszcie!

Abyś z pracy był zadowolony!

I docenił wysiłki żony!

***

Kochany Mężu, w dniu Twojego święta,

żona od rana o Tobie pamięta.

Bądź zawsze szczęśliwy i zadowolony,

każdego dnia światem czuj się zachwycony.

Niech Ci zdrowie dopisuje i marzenia się spełniają,

a dookoła sami życzliwy ludzie otaczają!

***

Kochany Mężu, żyjmy dalej w miłości,

niech w Twoim życiu nie brakuje radości.

Niech każdy dzień będzie wspaniały,

niech żywot Twój będzie wprost doskonały!

***

Kochany Mężu, przyjmij życzenia:

zdrowia, szczęścia i marzeń spełnienia.

Niech nasza miłość dalej rozkwita,

niech każdy dzień uśmiechem Ciebie wita.

Życzenia urodzinowe dla męża (bez rymów)

Kochany Mężu, niech każdy dzień będzie dla Ciebie najpiękniejszą przygodą. Życzę Ci, aby Twoje życiowe plany i cele zawsze się spełniały. Niech dzieci rosną Ci na pociechę.

***

Najdroższy Mężu! W dniu Twoich urodzin myślę o Tobie z wyjątkową czułością. Niech każdy dzień będzie dla Ciebie pełen dobra. Niech otacza Cię tylko życzliwość innych. Niech w pracy układa Ci się świetnie, a dom będzie dla Ciebie zawsze miejscem wytchnienia i odpoczynku.

***

Najukochańszy Mój Mężu! Sięgaj gwiazd i zawsze spełniaj swoje marzenia! Pozostań zawsze tak dobrym człowiekiem, jak jesteś. Niech wszystko co robisz, daje Ci ogromną satysfakcję. Sto lat!

