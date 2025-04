Życzenia urodzinowe dla kolegi: mądre, krótkie, śmieszne

Życzenia urodzinowe dla kolegi mogą mieć różny charakter. Mogą być poważne, mądre, od serca lub z przymrużeniem oka. Wiele zależy od wieku, charakteru solenizanta i od łączącej was więzi — czy jest to kolega z pracy z biurka obok, czy kolega z twojej paczki, z którym znasz się od lat.

Życzenia urodzinowego możesz złożyć koledze osobiście, wysłać SMS-em, przez komunikatory, napisać na kartce dołączonej do prezentu lub jeśli dajesz w prezencie książce — na pierwszej stronie, aby miał pamiątkę na lata.

Poważne, mądre życzenia napisane prosto z serca zawsze zostaną pozytywnie odebrane. Możesz złożyć je koledze w każdym wieku.

Wiary w siebie samego i w marzenia.

Odwagi, byś pewnie kroczył przez życie.

Nadziei na lepsze jutro.

Cierpliwości, abyś wytrwale dążył

do wyznaczonych celów.

Miłości, która dodaje skrzydeł.

Zdrowia, bo dziś jest na wagę złota.

Przyjaciela, aby podzielił twoja radość,

a współczuł w trudnych chwilach.

Życzę Ci również szczęścia,

niech towarzyszy Ci każdego dnia!

***

Życzę Ci abyś w sobie pielęgnował siebie.

Pielęgnuj w sobie to,

czym możesz zaskoczyć drugiego człowieka,

to, co może stać się niespodziewanym

dopełnieniem jego życia.

Bądź zawsze tak wspaniałym człowiekiem,

jakim jesteś teraz.

***

Marzeń, o które warto walczyć.

Radości, którymi warto się dzielić.

Przyjaciół, z którymi warto być

i nadziei, bez której nie da się żyć.

Wraz z życzeniami…

***

Życzę, aby Twoje życie wypełniały uśmiechy, a nie łzy.

Aby Twój wiek liczony był w liczbie oddanych przyjaciół, a nie przeżytych lat.

Wszystkiego, co najlepsze z okazji urodzin życzy…

***

Z okazji urodzin życzę Ci,

abyś każdego dnia na nowo zachwycał się życiem,

niepowtarzalnym i jedynym,

miłością, wszechobecną i cierpliwą,

przyjaźnią, niezniszczalną, cichą

i uśmiechał się do siebie i świata.

***

Życzę Ci wiary, że wszystko ma sens.

Życzę Ci nadziei, która obudzi Twoje serce

i z nowym zapałem pozwoli spojrzeć na to, co już gdzieś przygasło.

Życzę Ci miłości tak ogromnej, że nie można jej zatrzymać dla siebie.

A przede wszystkim, życzę Ci, aby każdy kolejny dzień był piękniejszy od poprzedniego.

***

W dniu Twojego święta,

życzę Ci, aby jedynymi łzami,

które pojawią się w Twoich oczach

były kryształowe łzy szczęścia,

aby radosnego uśmiechu na Twej twarzy

nie zakryły ciężkie chmury smutku

aby płatki róż wyścielały drogę Twego przeznaczenia

a szczęście, zdrowie, radość i miłość były przeznaczeniem Twych dni...

Życzenia na 40 urodziny: pomysły na ciekawe życzenia z okazji "czterdziestki" w wersji krótkiej, rymowanej i zabawnej

fot. Życzenia urodzinowe dla kolegi/Adobe Stock, Pixel-Shot

Życzenia urodzinowe dla kolegi nie muszą być długie. Istnieje wiele pięknych, krótkich wierszyków, w których zamknięte jest wszystko.

Spełnienia wszystkich marzeń,

w życiu tylko radosnych zdarzeń.

Zdrowie niech Ci zawsze dopisuje,

a los darami obsypuje.

Dzień radosny, dzień jedyny –

dziś są Twoje urodziny.

Z serca składam Ci życzenia:

dużo szczęścia, powodzenia!

***

Życzę Ci szczęścia,

zdrowia oczywiście też,

marzeń spełnienia

chwil wielu wytchnienia,

miłości przez duże M,

słodkości wiele.

***

Mało zmartwień i agresji,

żadnych stresów i depresji,

dużo śmiechu i radości,

wiele szczęścia i miłości.

***

Niech radość i szczęście w Twoim sercu zawsze gości,

A każdy poranek niesie moc przyjemności…

***

Wszystko, co było i jest Twoim marzeniem,

niech nie mija z cichym westchnieniem,

lecz niech się spełni w całości.

Tego Ci życzę z całej życzliwości.

W tym wyjątkowym dniu, możesz też wysłać koledze zabawne życzenia. Wywołasz szeroki uśmiech na jego twarzy i wprawisz w pozytywny nastrój.

Aby wszystkie fajne dni w żółwim tempie upływały,

by co dzień uśmiechał się do Ciebie świat cały,

by nigdy nie było porannej pobudki

i wiatr rozwiewał wszystkie smutki.

***

Życzę Ci pogody ducha,

pomyślności wszelkiej,

samochodu wymarzonego,

gniazdka własnego,

miliony kolorowych papierków,

które ludzie nazywają pieniążkami

i dużo zdrowia, żeby to wszystko wytrzymać.

***

Ktoś mi powiedział, że masz już … lat,

niech na kolana,

padnie dziś przed Tobą cały świat,

niech Ci poranek samych radosnych chwil przyniesie,

niech los pieniążkami, wypełni Twą całą kieszeń.

***

Byś miał życie nudne, słabe,

za kochankę starą babę,

złych przyjaciół, podłe mienie,

brzuch pustawy i kieszenie,

a kłopotów – co nie zliczę,

tego właśnie Ci NIE życzę!

***

Życzenia dla Ciebie:

nie zerkaj za siebie,

idź śmiało przez życie,

podkochuj się skrycie,

kontroluj swe żądze,

zarabiaj pieniądze,

lekceważ pętaków,

unikaj cwaniaków!

