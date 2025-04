Jakie życzenia wysłać koledze na urodziny, a jakie szefowi z pracy? W zależności od tego, jaka relacja łączy ciebie i solenizanta, możesz postawić na coś bardziej stonowanego lub zabawnego. Na urodziny dla faceta świetnie sprawdzają się rymowanki.

Zabawne, czasem lekko dwuznaczne życzenia są idealne dla mężczyzn, z którymi łączy nas bardziej bliska relacja. Sprawdzą się na urodzinach znajomego lub kogoś z rodziny. Życzenia dla szefa albo kogoś z dalszej rodziny będą bardziej stonowane.

***

Mężczyzna jak whisky z wiekiem lepiej smakuje

i stale wszystkich zaskakuje!

Dojrzały w smaku i dostojny,

pełen respektu i nadal przystojny!

Delektuj się więc życiem śmiało,

bo dopiero teraz smaku nabrało!

***

Dużo kasy, fajnej fury,

dużo dziewczyn, mało bury,

dużo szczęścia i miłości

od nas wszystkich – czyli gości.

***

… lat temu ktoś przyszedł na świat

Bez majtek butów

i innych atrybutów

Spełniając wszystkim marzenia i sny

To właśnie TY!

Wszystkiego najlepszego!

***

Życzę Tobie mój kochany,

byś nie był jak te wszystkie barany,

byś nie tylko się zabawiał,

ale czasem też rozprawiał.

Życzę Ci miłości bez liku,

dużo ‘pyszności’ a nie kleiku.

Spełnienia marzeń i wielu wrażeń.

***

Nie żałuj sobie w życiu niczego,

Ani słodkiego, ani procentowego.

Jedz, pij i popuszczaj pasa!

Niech ci się wiedzie jak za króla Sasa!

Olej trudności, wszelkie zmartwienia,

Ode mnie przyjmij najlepsze życzenia!

fot. Życzenia urodzinowe dla faceta/Adobe Stock, Wayhome Studio

Krótkie, proste życzenia urodzinowe sprawdzą się, kiedy na kartce masz mało miejsca albo kiedy masz do dyspozycji tylko niewielkim bilecikiem dołączonym do prezentu, postaw na krótkie rymowanki lub hasła. Często wystarczy zwykłe "sto lat", aby ucieszyć solenizanta.

***

Trudno myśli ubrać w słowa,

oddać piórem życzeń kwiat..

wyrzec to, co serce chowa..

Powiem krótko: żyj 100 lat!

***

Wszystko co było Twoim marzeniem

co jest i będzie w przyszłości,

niech nie uleci z cichym westchnieniem

lecz niech się spełni w całości!

***

Marzeń, o które warto walczyć,

radości, którymi warto się dzielić,

przyjaciół, z którymi warto być

i nadziei, bez której nie da się żyć.

Piwo lub inne alkoholowe trunki pojawia się w życzeniach urodzinowych bardzo często, szczególnie jeśli chodzi o życzenia dla szwagra lub życzenia dla najlepszego przyjaciela. Takie życzenia mogą być bardzo krótkie i zwięzłe albo w formie dłuższych wierszyków.

***

Ile piwa jest w browarze

Ile rosołu jest w garze

Ile jest w Polsce dziur w ulicy

Ile zbirów w tej dzielnicy

Ile jest w kurniku jaj

Tyle razy życzę naj….

Ile włosów masz na głowie

(Jak się nie ogolisz:))

Tyle szczęścia życzę tobie

I słoneczka świecącego i

Wszystkiego Najlepszego!

***

Zdrowia, szczęścia, pomyślności.

Piwa, wódki i miłości.

Miłych dni, ciekawych wrażeń

i spełnienia wszystkich marzeń.

***

W dniu urodzin życzyć by się darzyło

by się w życiu wiodło, by się miło żyło

niech by piwko zawsze chłodne było

a dziewczę cycate uśmiechało się miło

dziś jest, Stary, Twoje święto,

więc raz, dwa

wypijmy browarka do dna!

fot. Życzenia dla faceta na urodziny/Adobe Stock, JenkoAtaman

