Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku możesz przekazać osobiście podczas rodzinnego spotkania przy wigilijnym stole albo wysłać w formie maila czy SMSa. Świetnie sprawdzi się także jako krótka wiadomość czy wpis na portalu społecznościowym. Oto najlepsze życzenia świąteczne po angielsku z tłumaczeniem.

Krótkie życzenia świąteczne idealnie sprawdzą się na portalach społecznościowych, gdzie liczy się zwięzły komunikat, a także jako szybka wiadomość SMS. Możesz także krótkie hasło umieścić na kartce okolicznościowej albo bileciku przyczepionym do torebki prezentowej.

Oto pomysły na krótkie angielskie życzenia świąteczne razem z tłumaczeniem:

May the Christmas Season bring only happiness and joy to you and your family . (Niech ten świąteczny sezon przyniesie tobie i całej twojej rodzinie szczęście i radość)

. (Niech ten świąteczny sezon przyniesie tobie i całej twojej rodzinie szczęście i radość) Best wishes for a joyous Christmas filled with love, happiness and prosperity! (Najlepsze życzenia! Radosnych, pełnych miłości, szczęścia i pomyślności Świąt Bożego Narodzenia!)

(Najlepsze życzenia! Radosnych, pełnych miłości, szczęścia i pomyślności Świąt Bożego Narodzenia!) May your family have a holiday season that is full of wonderful surprises, treats and nonstop laughter . (Niech wasze święta będą pełne wspaniałych niespodzianek, smakołyków i nieprzerwanego śmiechu)

. (Niech wasze święta będą pełne wspaniałych niespodzianek, smakołyków i nieprzerwanego śmiechu) I hope this season fills you with faith, renewed hope and good health that will last you a lifetime. Have a blessed Christmas . (Niech ten świąteczny sezon napełni was wiarą, nadzieją i dobrym zdrowiem, które będzie wam towarzyszyć przez całe życie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!)

. (Niech ten świąteczny sezon napełni was wiarą, nadzieją i dobrym zdrowiem, które będzie wam towarzyszyć przez całe życie. Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia!) Dear, may your Christmas be as warm and as sweet as a steaming cup of coffee . (Kochani, niech te Święta Bożego Narodzenia będą ciepłe i słodkie jak filiżanka parującej kawy)

. (Kochani, niech te Święta Bożego Narodzenia będą ciepłe i słodkie jak filiżanka parującej kawy) Merry Christmas with lots of love and laughter . (Wesołych Świąt, dużo miłości i śmiechu)

. (Wesołych Świąt, dużo miłości i śmiechu) Happy Holidays! I hope all of your Christmas wishes come true . (Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że wszystkie wasze życzenia się spełnią)

. (Wesołych Świąt! Mam nadzieję, że wszystkie wasze życzenia się spełnią) May God bless you and your family during this Christmas season. (May God bless you and your family during this Christmas season)

fot. Życzenia świąteczne po angielsku z tłumaczeniem/Adobe Stock, dglimages

Rymowane życzenia bożonarodzeniowe i świąteczne wierszyki to przede wszystkim sposób na kreatywne powiedzenie bliskim "wszystkiego dobrego". Świetnie będą prezentować się na bożonarodzeniowej kartce albo portalu społecznościowym (w połączeniu ze świąteczną grafiką).

***

Christmas lights and Santa Claus,

The sounds of joyful song;

May all be good this holiday,

With nothing going wrong!

Lampki świąteczne i Święty Mikołaj,

Dźwięki radosnej piosenki;

Niech wszystko będzie dobrze w te święta,

I nic nie poszło źle!

***

On Christmas everyone remembers

Best friends and loved ones too -

So naturally, my loving thoughts

And greetings go to you!

W Boże Narodzenie wszyscy o tym pamiętają

O przyjaciołach i bliskich -

Więc naturalnie, moje pełne miłości myśli

I pozdrowienia kieruję do Ciebie!

***

Ring, ring, ring the bells

Ring them loud and clear

To say to people everywhere

That Christmas time is here

Dzwoń, dzwoń, dzwoneczku

Dzwoń do nich głośno i wyraźnie

Powiedzieć ludziom na całym świecie

Ten świąteczny czas już nadszedł

***

At Christmas time, more than ever,

It's nice to greet you two together

And send my wish so fine and true

This holy evening just to you!

W okresie Świąt Bożego Narodzenia bardziej niż kiedykolwiek

Miło jest powitać was razem

Wysyłam moje życzenie, tak piękne i prawdziwe

W ten święty wieczór właśnie do was!

***

Merry Christmas to you,

May your holidays

Be bright and new.

May your heart be

Filled with love and cheer,

And may the joy of the season

Be with you all year!

Wesołych Świąt,

Niech ten czas

Bądź pełen blasku i nowości.

Niech twoje serce będzie

Pełne miłości i radości,

I niech radość sezonu

Będzie z tobą przez cały rok!

***

Christmas is full of shiny things

That sparkle, gleam and glow.

These holiday pleasures dazzle us,

And yet, deep down, we know...

That Christmas has its special gifts,

But our year-round joy depends

On the cherished people in our lives,

Our family and friends.

Święta są pełne lśniących rzeczy,

Które połyskują, migoczą i odbijają blask,

Te świąteczne przyjemności nas olśniewają,

A w środku duszy wiemy, że...

Ten świąteczny czas ma swoje dary,

Ale cała radość zależy

Od tych ukochanych osób w naszym życiu,

Od rodziny i przyjaciół.

***

fot. Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku z tłumaczeniem/Adobe Stock, teressa

Zabawne życzenia świetnie sprawdzą się na kartce dla bliskich przyjaciół oraz młodszych członków rodziny. Dobrze prezentują się także jako wpis na portalu społecznościowym. Oto najlepsze propozycje na zabawne życzenia bożonarodzeniowe:

Merry Christmas! May your happiness be large and your bills be small. (Wesołych Świąt! Niech twoja radość będzie ogromna, a rachunki małe!)

(Wesołych Świąt! Niech twoja radość będzie ogromna, a rachunki małe!) I told Santa you were good this year and sent him a link to your Pinterest board. Merry Christmas to you! (Powiedziałam Mikołajowi, że byłaś grzeczna i wysłałam twoją tablicę na Pinterest. Wesołych Świąt!)

(Powiedziałam Mikołajowi, że byłaś grzeczna i wysłałam twoją tablicę na Pinterest. Wesołych Świąt!) Wishing you a white Christmas! (And when you run out of white, just open a bottle of red). (Życzę ci białych świąt! A jeśli białe się skończy, otwórz czerwone)

(Życzę ci białych świąt! A jeśli białe się skończy, otwórz czerwone) May the Christmas season fill our home with joy, hearts with love, and everything you put on my wish list (Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony radością, miłością i wszystkim, co masz na liście prezentów)

(Niech ten świąteczny czas będzie wypełniony radością, miłością i wszystkim, co masz na liście prezentów) Please note: Christmas is canceled. Apparently, you told Santa you have been good this year … he died laughing . (Uwaga, świąt nie będzie. Najwidoczniej powiedziałaś Mikołajowi, że byłaś grzeczna w tym roku... i umarł ze śmiechu)

. (Uwaga, świąt nie będzie. Najwidoczniej powiedziałaś Mikołajowi, że byłaś grzeczna w tym roku... i umarł ze śmiechu) I don’t usually write Christmas cards, but when I do, I usually write the same thing in all of them. Happy Christmas ! (Zwykle nie piszę kartek świątecznych, ale kiedy już to robię, na każdej piszę to samo. Wesołych Świąt!)

! (Zwykle nie piszę kartek świątecznych, ale kiedy już to robię, na każdej piszę to samo. Wesołych Świąt!) I hope you love the present you told me to buy for you. Merry Christmas! (Mam nadzieję, że podobają ci się prezenty, które kazałaś mi kupić! Wesołych Świąt!)

