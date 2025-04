Podpowiadamy, jak ubrać w słowa życzenia świąteczne firmowe na Boże Narodzenie. Pokazujemy też konkretne przykłady. Warto wybrać z nich te, które najlepiej pasują do „klimatu”, jaki panuje między składającymi sobie życzenia osobami lub podmiotami. Czasami należy bowiem zachować bardziej oficjalną formę, a czasami można sobie pozwolić na mniej nieformalne sformułowania. Oto 7 przykładów życzeń bożonarodzeniowych, które można wykorzystać w kontaktach firmowych.

Życzenia świąteczne bożonarodzeniowe firmowe możne adresować do pracowników, szefa lub klientów. W każdej z tych sytuacji życzenia składa się nieco inaczej, a przynajmniej warto tak zrobić, chyba że kogoś nie stać na kreatywność i ma zamiar zadowolić życzeniami „Wesołych Świąt”. Jednak naprawdę warto zdobyć się na coś więcej, jeśli zależy nam na dobrych relacjach z szefem, klientem i pracownikami.

Co życzyć szefowi na święta?

To zależy od relacji z szefem – czy są przyjacielskie i znamy sytuację osobistą szefa, czy relacje są raczej chłodne lub wyłącznie służbowe i oficjalne. W pierwszym przypadku można pokusić się o życzenia mniej oficjalne, bardziej osobiste. Można by je sformułować następująco:

Z okazji świąt Bożego Narodzenia chcę Ci/Pani/Panu serdecznie życzyć, żeby świąteczny czas upłynął w ciepłej i spokojnej, rodzinnej atmosferze. Mam nadzieję, że pozwoli Ci/Pani/Panu oderwać się od obowiązków i wrócić do nich w Nowym Roku z nową energią. Jednocześnie życzę Ci/Pani/Panu i sobie, aby kolejny rok upłynął nam w tak dobrej atmosferze, jaką udało się Tobie/Pani/Panu stworzyć w naszym zespole.

Oczywiście, jeśli wiadomo, że sytuacja rodzinna szefa jest skomplikowana, trzeba sobie darować w życzeniach „rodzinną atmosferę”.

Przy bardziej oficjalnych lub chłodnych relacjach z szefem, lepiej składać takież życzenia. Mogłyby brzmieć:

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę Pani/Panu radości i spokoju, i aby towarzyszyły Pani/Panu przez cały nadchodzący rok. Niech spełni on Pani/Pana zawodowe marzenia i dał wiele sukcesów i satysfakcji.

Życzenia świąteczne dla klientów

Boże Narodzenie to okazja, aby wzmocnić relacje z klientami. Wiele firm decyduje się na wysłanie świątecznych kartek przy takiej okazji. Można je personalizować, kierując do konkretnych, szczególnie ważnych klientów lub formułować na tyle ogólnie, aby pasowały do każdego klienta. Oto przykłady.

Szanowni Państwo, W związku ze zbliżającym się Bożym Narodzeniem chcemy Państwu złożyć serdeczne życzenia zdrowych i spokojnych świąt mijających w rodzinnej, radosnej atmosferze. Jednocześnie chcemy podziękować za to, że byli Państwo z nami przez ostatni rok. Mamy nadzieję, że Nowy Rok przyniesie nam wszystkich wiele sukcesów i satysfakcji z pracy i życia osobistego.

Albo:

Z okazji świąt i Nowego Roku pragniemy życzyć naszym Klientom i Partnerom niezapomnianych i radosnych chwil oraz nowych, fantastycznych możliwości w nadchodzącym roku 2024.

Lub:

Wszystkim naszym Drogim Klientom chcemy złożyć serdeczne życzenia świąteczne. Niech nadchodzący rok 2024 przyniesie Wam/Państwu tylko miłe niespodzianki i pozwoli spełniać marzenia. Do zobaczenia w Nowym Roku!

Krótkie życzenia świąteczne dla pracowników

Pracownikom życzenia składają szefowie lub w imieniu całej firmy pracownicy Działu Kadr. Takie życzenia formułuje się w oficjalnym tonie, ale warto w nich zawrzeć cieplejsze nutki, aby podkreślić, że firmie zależy na dobrych relacjach z pracownikami. Życzenia świąteczne dla pracowników mogą brzmieć następująco:

Z okazji nadchodzących Świąt chcę/chcemy Wam życzyć, aby ubiegły w spokojnej, rodzinnej atmosferze i pozwoliły Wam odpocząć od zawodowych obowiązków. Przy tej okazji dziękujemy Wam za Wasz wkład w rozwój firmy i życzymy, aby Nowy Rok przyniósł wszystkim wiele satysfakcji z pracy i stworzył nowe okazje do rozwoju osobistego i kariery.

Albo:

Kochani! Zbliżające się święta to okazja, aby podziękować Wam za to, że jesteście z nami. Niech świąteczny czas będzie dla Was czasem spokoju i radości, a Nowy Rok spełni Wasze oczekiwania w życiu prywatnym i zawodowym. Wesołych Świąt!

Lub:

Drodzy Pracownicy! Życzymy Wam zdrowych i spokojnych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku. Niech rok 2024 okaże się pomyślny i obfitujący w nowe wyzwania, które przyniosą Wam wiele satysfakcji w życiu osobistym i zawodowym. Dziękujemy, że jesteście z nami!

Życzenia świąteczne firmowe składane są zwykle w imieniu całej firmy, ale podpisuje się pod nimi szef lub osoba reprezentująca zarząd albo osoba, która w imieniu firmy najczęściej kontaktuje się z kontrahentem/klientem. W podpisie powinno znaleźć się imię i nazwisko takiej osoby oraz jej stanowisko, jeśli to osoba z zarządu lub piastująca stanowisko kierownicze. Może to być pieczątka lub wydruk, ale podpis zawsze powinien być odręczny.

Kartkę można też podpisać w imieniu całego zespołu pracowników, wtedy taki podpis (też odręczny!) może brzmieć bardziej lub mniej formalnie: W końcu nieco inne relacje łączą np. klientów salonu kosmetycznego z jej pracownikami, a zupełnie inne np. klientów z pracownikami kancelarii prawnej.

Przykładowe podpisy na kartce świątecznej mogły brzmieć:

Zespół Sprzedaży firmy X,

Pracownicy firmy X,

Cała Załoga firmy X,

Zarząd i Pracownicy firmy X.

Jeśli firma składająca życzenia jest mała, kilkuosobowa, a klient ma kontakt z większością pracowników, wszyscy oni mogą się podpisać swoimi imionami i nazwiskami.

